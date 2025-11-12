Lífið

Safa­ríkur kjúklingaréttur sem slær alltaf í gegn

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Linda Ben býður hér upp á bragðmikla og einfalda uppskrift sem er útbúin á einni pönnu.
Linda Ben býður hér upp á bragðmikla og einfalda uppskrift sem er útbúin á einni pönnu.

Það elska allir fljótlegar og bragðgóðar uppskriftir. Hér er ein úr smiðju Lindu Benediktsdóttur matgæðings: safaríkar kjúklingabringur með bragðmikilli rjómasósu á einni pönnu. Hún segir að rétturinn slái alltaf í gegn hjá öllum fjölskyldumeðlimum.

Sósan er létt og fersk, því hún inniheldur bæði venjulegan og sýrðan rjóma. Meðlætið er eldað í sósunni sem gerir réttinn einstaklega bragðmildan og eldamennskuna einfaldari.

Safaríkar kjúklingabringur með bragðmikilli rjómasósu

Hráefni:

  • 3 stk kjúklingabringur
  • Salt og pipar 
  • 2 msk hveiti
  • 2 msk steikingarolía
  • 1/2 butternut grasker
  • 1 laukur
  • 4-5 hvítlauksgeirar
  • 250 ml rjómi 
  • 250 ml vatn
  • 1 kjúklingateningur
  • 1 msk soja sósa
  • 2 tsk eplaedik
  • 2 dollur af sýrðum rjóma 10% 
  • 1 tsk oreganó
  • 1/4 tsk paprikukrydd
  • 1/4 tsk þurrkað chilí krydd
  • 100 g Babyleaf spínat

Aðferð:

  1. Kryddið kjúklingabringurnar vel með salti og pipar, dreifið svo hveiti yfir þær. Gott er að nota eldhúspappír til að fá jafnt lag af hveiti á allar kjúklingabringurnar. 
  2. Steikið á stórri pönnu upp úr olíu þar til fallega brúnuð húð hefur myndast (ekki eldaðar í gegn). Takið af pönnunni og setjið til hliðar.
  3. Skerið laukinn smátt niður og steikið á pönnunni upp úr olíu.
  4. Flysjið graskerið, fjarlægið fræin og skerið í litla teninga. Setjið á pönnuna og steikið.
  5. Ríffið hvítlauksgeirana úr á pönnunna og steikið létt.
  6. Bætið rjómanum út á ásamt vatni, kjúklingakrafti, sýrðum rjóma, soja sósu og epla ediki.
  7. Kryddið með oreganó, papriku, chilí, salti og pipar.
  8. Bætið baby leaf út á ásamt kjúklingabringunum, leyfið kjúklingnum að malla í sósunni þar til þær eru eldaðar í gegn.
  9. Berið fram með auka sýrðum rjóma.
Uppskriftir Matur

Tengdar fréttir

Djúsí kjúklingasalat á naanbrauði

Hér er á ferðinni algjör bragðbomba sem er tilvalinn réttur í matarboð helgarinnar. Linda Benediktsdóttir, uppskriftahöfundur og matgæðingur, á heiðurinn af þessum dásamlega rétti sem samanstendur af heimatilbúnu naanbrauði, safaríkum kjúklingi, fersku salati og kremuaðri jógúrtsósu.

Dúnmjúk skinkuhorn með æðislegri fyllingu

Linda Benediktsdóttir, matgæðingur og uppskriftahöfundur, deilir hér uppskrift að dúnmjúkum og bragðgóðum skinkuhornum. Þetta er uppskrift sem þú munt vilja gera aftur og aftur – því fyllingin er einfaldlega ómótstæðileg!

Silkimjúk espresso-kaka fyrir helgina

Linda Benediktsdóttir, matgæðingur og uppskriftahöfundur, deilir hér uppskrift að silkimjúkri espresso ostaköku með súkkulaðibotni og djúsí súkkulaðitoppi.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.