Stórstjörnur í snjóbrettasenunni fögnuðu Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 12. nóvember 2025 14:01 #YES snjóbrettateymið gerði sér glaðan dag. Frá vinstri: Víðir Björnsson, Halldór Helgason, Hlynur Skúli, Hrund Hanna Thor, Þórir Hlynur, Sigfinnur Böðvarsson, Birkir Georgsson & Ásgeir Höskuldsson. Ísleifur Elí Það var líf og fjör hjá snjóbrettasenu landsins um síðustu helgi þegar hið árlega brettabíó var haldið með stæl. Þar koma atvinnu- og áhugamenn úr brettasenunni saman, horfa á snjóbrettamyndir og ræða nýjar stefnur og strauma. Kuldi, snjóbretta- og hjóladeild Sportís í Skeifunni, stóð fyrir kvöldinu og hundruð manna mættu á svæðið, þar sem ný snjóbretti frá merkinu #YES voru kynnt og sömuleiðis nýjasta brettatískan. View this post on Instagram A post shared by Kuldi.net (@kuldi.verslun) Samhliða því settu Hlynur Skúli og Gunnar Viðar upp ljósmyndasýningu, að sjálfsögðu af snjóbrettum en strákarnir segja markmið Kulda alltaf vera að haldast sem miðpunktur íslenskrar snjóbrettamenningar og senu. Margt var um manninn og hér má sjá vel valdar myndir frá teitinu: Ofurskvísurnar Brynja Bjarna, Anna Lísa Hallsdóttir og Kristrún Jóhannesdóttir voru í fíling.Ísleifur Elí Margt var um manninn á sýningunni.Ísleifur Elí Ofurtöff snjóbretti frá #YES.Ísleifur Elí Halldór Helgason, Hrund Hanna Thor og Birkir Georgsson, allt atvinnumenn á snjóbretti. Ísleifur Elí Halldór Helgason atvinnumaður á snjóbretti og Hlynur Skúli töffarar.Ísleifur Elí Hreggviður Ársælsson og Anton Örn Arnarson úr BMX Bro's. Ísleifur Elí Atvinnu snjóbrettakapparnir Hrund Hanna Thor og Birkir Georgsson. Ísleifur Elí Brynja Bjarna áhrifavaldur í gír.Ísleifur Elí Stór hluti þeirra Íslendinga sem koma að #YES Snowboards, Frá vinstri: Víðir Björnsson, Halldór Helgason, Hlynur Skúli, Hrund Hanna Thor, Þórir Hlynur, Sigfinnur Böðvarsson, Birkir Georgsson & Ásgeir Höskuldsson.Ísleifur Elí Ljósmyndasýningin.Ísleifur Elí Hjólabrettakappar skemmtu sér.Ísleifur Elí Kuldi er í Sportís í Skeifunni. Ísleifur Elí Snjóbrettaíþróttir Samkvæmislífið Tíska og hönnun