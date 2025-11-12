Lífið

Sér­stök og sjald­gæf ís­lensk nöfn: „Vitan­lega var mér strítt“

Stefán Árni Pálsson skrifar
Sabína hefur alltaf verið stolt af sínu nafni.

Í Íslandi í dag í gærkvöld velti Magnús Hlynur fyrir sér sérstökum og sjaldgæfum mannanöfnum á Íslandi en margir bera sjaldgæf og jafnvel einstök nöfn.

Magnús hitti nokkra með slík nöfn eins og til dæmis Gefn og Skeggja, sem býr á Skeggjastöðum í Flóa, og svo er það tveggja ára stúlka sem heitir Fema og kennari í Reykjanesbæ, sem heitir Hrútur. Önnur nöfn sem mátti heyra í þættinum voru Skeggi, Gefn, Ölvir, Tóbias Ölvisson, Femu, Diljár, Kveldúlfur og Hrútur.

Sabína Steinunn er búsett á Selfossi í dag með Bergþóri Steinari, sex ára syni sínum. Sabína er íþróttakennari við Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi. En nafnið hennar, hvaðan kemur það?

„Nafnið er verstfirskt en amma mín var fædd 5. desember 1913 í Fífustaðadal í Arnarfirði og hún hét Sigríður Jóna Sabína en 5. desember heitir Sabína í gamla íslenska almannakinu. Þannig að þaðan fékk ég nafnið mitt,“ segir Sabína og heldur áfram.

„Mér þykir gríðarlega vænt um nafnið í dag og hef alltaf þótt vænt um það. En vitanlega var mér strítt þegar ég var krakki og alls konar uppnefni sem þolir held ég ekki sjónvarpið. En þetta var mér ekkert þannig til ama. Ég hef aldrei stytt nafnið á neinn máta og alltaf bara notað Sabínu nafnið,“ segir Sabína sjálf í þætti gærkvöldsins.

Hér að neðan má sjá nokkur samþykkt nöfn hjá Mannanafnanefnd:

Snjókaldur, Raggý, Hamína, Rökkur, Kaleo, Inganna, Dúni, Silfurregn, Elri, Nísa, Lýgerður, Gúníta, Ljósynja, Einsa, Árey og Ránar.

Og hér eru dæmi um nokkur nöfn sem Mannanafnanefnd hafnaði sumarið 2025:

Væringi, Latína, Hó, Óskir, Bölmóður, Hel og Gríndal.

Innslagið í heild sinni má sjá hér að ofan en þar er rætt við fleiri aðila með óvanaleg nöfn.

