Sérstök og sjaldgæf íslensk nöfn: „Vitanlega var mér strítt“ Stefán Árni Pálsson skrifar 12. nóvember 2025 12:01 Sabína hefur alltaf verið stolt af sínu nafni. Í Íslandi í dag í gærkvöld velti Magnús Hlynur fyrir sér sérstökum og sjaldgæfum mannanöfnum á Íslandi en margir bera sjaldgæf og jafnvel einstök nöfn. Magnús hitti nokkra með slík nöfn eins og til dæmis Gefn og Skeggja, sem býr á Skeggjastöðum í Flóa, og svo er það tveggja ára stúlka sem heitir Fema og kennari í Reykjanesbæ, sem heitir Hrútur. Önnur nöfn sem mátti heyra í þættinum voru Skeggi, Gefn, Ölvir, Tóbias Ölvisson, Femu, Diljár, Kveldúlfur og Hrútur. Sabína Steinunn er búsett á Selfossi í dag með Bergþóri Steinari, sex ára syni sínum. Sabína er íþróttakennari við Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi. En nafnið hennar, hvaðan kemur það? „Nafnið er verstfirskt en amma mín var fædd 5. desember 1913 í Fífustaðadal í Arnarfirði og hún hét Sigríður Jóna Sabína en 5. desember heitir Sabína í gamla íslenska almannakinu. Þannig að þaðan fékk ég nafnið mitt,“ segir Sabína og heldur áfram. „Mér þykir gríðarlega vænt um nafnið í dag og hef alltaf þótt vænt um það. En vitanlega var mér strítt þegar ég var krakki og alls konar uppnefni sem þolir held ég ekki sjónvarpið. En þetta var mér ekkert þannig til ama. Ég hef aldrei stytt nafnið á neinn máta og alltaf bara notað Sabínu nafnið,“ segir Sabína sjálf í þætti gærkvöldsins. Hér að neðan má sjá nokkur samþykkt nöfn hjá Mannanafnanefnd: Snjókaldur, Raggý, Hamína, Rökkur, Kaleo, Inganna, Dúni, Silfurregn, Elri, Nísa, Lýgerður, Gúníta, Ljósynja, Einsa, Árey og Ránar. Og hér eru dæmi um nokkur nöfn sem Mannanafnanefnd hafnaði sumarið 2025: Væringi, Latína, Hó, Óskir, Bölmóður, Hel og Gríndal. Innslagið í heild sinni má sjá hér að ofan en þar er rætt við fleiri aðila með óvanaleg nöfn. Ísland í dag Mest lesið „Konan hans hlýtur að taka á honum þegar hún heyrir þetta“ Lífið „Ekki spá í hvað öðrum finnst“ Tíska og hönnun Sérstök og sjaldgæf íslensk nöfn: „Vitanlega var mér strítt“ Lífið Slær á sögusagnirnar með lúmskum skilaboðum Lífið Krafa um betri ensku en íslensku reyndust mistök Menning Magnús nýr formaður stjórnar Leikfélags Reykjavíkur Menning Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Tónlist Sjáðu nýtt og stærðarinnar veitingasvæði í Smáralind Lífið Innlit: Hlýlegt heimili í sögulegri viðbyggingu í Vesturbænum Lífið Ein besta knattspyrnukona landsins frátekin Lífið Fleiri fréttir Sérstök og sjaldgæf íslensk nöfn: „Vitanlega var mér strítt“ „Konan hans hlýtur að taka á honum þegar hún heyrir þetta“ Slær á sögusagnirnar með lúmskum skilaboðum Eins og sebrahestur umkringdur ljónum Sjáðu nýtt og stærðarinnar veitingasvæði í Smáralind Löggunni ekki boðið en mætti tvisvar til Jenner Binni ætlaði að sjóða kartöflur í hraðsuðukatli Ein besta knattspyrnukona landsins frátekin Leikkonan Sally Kirkland er látin Jana Steingríms og Lilja Ketils héldu bleikt partý Úrslitin réðust í lokaspurningu um mislukkaðan uppfinningamann Gulli áttaði sig skyndilega á því að hann væri í miðjum Heimsóknarþætti Fellaskóli vann Skrekk Innlit: Hlýlegt heimili í sögulegri viðbyggingu í Vesturbænum Fersk og bragðgóð Chimichurri-kryddblanda Kim féll Gleðilegan feðradag: „Við verðum fjögur í apríl“ Umhverfisráðherra á von á barni GDRN og Árni Steinn eiga von á sínu öðru barni Stjörnulífið: Uniqlo á Suðurlandi Stór hluti fólks „aumingjar og haugar“ Hefur engan kynferðislegan áhuga á óléttri konu sinni Fékk útskýringu frá ChatGPT eftir áratugaleit að svörum Krakkatían: Skrímslasveitin, söngleikur og framhaldsmynd „Rosalega stórt“ að fá aftur tilnefningu Mótorhjólaði aftur í kringum hnöttinn: „Fólk er gott“ Strákarnir úr Benjamín dúfu sameinuðust á ný Fékk gula spjaldið frá lækninum og reimaði á sig hlaupaskóna Hættir við keppni í Ungfrú alheimi Tvö ár í stofufangelsi Sjá meira