Það er allt á fullu í Smáralind þessa dagana þar sem unnið er að nýju og glæsilegu veitingasvæði með þrettán veitingastöðum. Svæðið opnar í lok nóvember og rís þar sem Vetrargarðurinn var áður.
Í tilkynningu segir að hjarta nýja veitingasvæðisins verði í nýrri viðbyggingu við Smáralindina, eins konar garðskála þar sem gestir geta setið undir stjörnubjörtum himni eða notið sólarinnar á björtum dögum.
Hugmyndin sé að skapa hlýlegt og fallegt umhverfi þar sem fólk getur komið saman, borðað og átt notalega stund.
Svæðið er hannað af Basalt Arkitektum og hefur mikið verið lagt upp úr öllum smáatriðum. Hönnunin svipar til þess sem gert var í Hafnartorgi Gallery, en sömu arkitektar standa að báðum stöðum.
Hér að neðan má sjá myndir af svæðinu eins og það lítur út í dag og hvernig lokaútkomuna má vænta þegar framkvæmdum lýkur.