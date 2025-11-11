Lífið

Ein besta knattspyrnukona landsins frá­tekin

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Karólína og Ísak eru búin að vera að hittast undanfarna mánuði.
Karólína og Ísak eru búin að vera að hittast undanfarna mánuði.

Íslenska landsliðskonan Karólína Lea Vilhjálmsdóttir hefur fundið ástina í örmum Ísaks Arnar Valdimarssonar. Þau hafa verið að hittast undanfarna mánuði og virðist ástin blómstra á milli þeirra. 

Karólína leikur með ítalska stórliðinu Inter í Mílanó auk þess sem að vera ein af lykil leikmönnum íslenska kvennalandsliðsins. Áður lék hún með þýska liðinu Bayern München.

Ísak var í heimsókn í Mílanó á dögunum þar sem þau spókuðu sig um borgina í fallegu haustveðri.

Ísak er fæddur árið 1998, uppalinn í Garðabæ, og starfar hjá Klettabæ.

Ástin og lífið Tímamót Fótbolti


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.