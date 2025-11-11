Innlent

Færði féð yfir á eigin reikning til að losa frysta reikninga

Árni Sæberg skrifar
Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari. Vísir/Vilhelm

Embætti Héraðssaksóknari hefur fært fjármuni, sem fjársvikarar höfðu af Landsbankanum og Arion banka vegna kerfisgalla hjá Reiknistofu bankanna, yfir á eigin reikning. Það var gert til þess að losa frysta reikninga fólks sem hafði fengið fjármunina lagða inn á þá af fjársvikurunum.

Þetta segir Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari í samtali við Vísi. Rannsókn á þjófnaði umtalsverðra fjármuna af Landsbankanum og Arion banka færðist yfir til Héraðssaksóknara á fimmtudag í síðustu viku en málið var upphaflega tilkynnt til lögreglu laugardaginn 1. nóvember.

Ólafur Þór segir að unnið hafi verið hörðum höndum síðan á fimmtudag að rannsókn málsins og að færa fjármunina milli reikninga. Það hafi verið gert til þess að saklaust fólk, sem tók við fjármunum af fjársvikurunum og lenti því í því að reikningar þeirra voru frystir, gæti framfært sér.

Litáískur karlmaður sem seldi einum þeirra handteknu jeppa í þarsíðustu viku, sama dag og snjó kyngdi niður á höfuðborgarsvæðinu, lýsti því í samtali við fréttastofu að geta ekki framfært sér og fjölskyldu sinni þar sem reikningur hans hafi verið frystur.

Að öðru leyti segir Ólafur Þór rannsóknina vera í fullum gangi og því væri ekki ábyrgt af honum að upplýsa frekar um gang hennar.

