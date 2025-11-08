Mótorhjólaði aftur í kringum hnöttinn: „Fólk er gott“ Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 8. nóvember 2025 22:29 Kristján ferðaðist í kringum jörðina á mótorhjóli árin 2014 og 15 en þá voru einungis tvö ár síðan hann settist í fyrsta sinn á mótorhjól. Kristján Gíslason kerfisfræðingur og ævintýramaður lauk annarri för sinni í kringum hnöttinn á mótorhjóli í dag. Tíu ár eru síðan hann varð fyrsti maðurinn til að mótorhjóla í kringum jörðina einn síns liðs. Frá þessu greinir Kristján á Facebook-síðu sinni þar sem hann hefur undanfarið deilt myndum og fréttum af ferðalaginu. Förinni lauk í München í Þýskalandi í kvöld. „Þetta var ein magnaðasta mótorhjólaferð sem ég hef farið á ævinni – ferð uppgötvunar á svo marga vegu. Enn og aftur er maður tekinn í landhelgi fullur fordóma sem engin innistæða er fyrir. Þannig hefur þessi ferð opnað skilningarvitin og fært mér enn frekari sönnun þess að við búum í yndislegum heimi,“ skrifar Kristján. Hann fór að þessu sinni aðra leið en hann gerði fyrir tíu árum. Með færslunni fylgir myndband af leiðinni sem hann hjólaði. Ferðin hófst í Þýskalandi en Kristján hjólaði þaðan austur í gegnum Evrópu, Mið-Austurlöndin og Asíu. Þá hjólaði hann um Norður-Ameríku, lagði svo leið sína til Íslands og loks Evrópu en ferðinni lauk sem fyrr segir í München í Þýskalandi. „Það gæti komið mörgum á óvart, en aðalniðurstaða allra minna ferðalaga rúmast í þremur orðum: Fólk er gott,“ skrifar hann. Kristján var gestur í hlaðvarpi Sölva Tryggvasonar í fyrra þar sem hann ræddi ferðalög sín um heiminn á einlægum nótum. Sjá einnig: Klökknar enn við tilhugsun um fjölskylduna sem bjargaði honum Bifhjól Ferðalög Mest lesið Tvö ár í stofufangelsi Lífið Hættir við keppni í Ungfrú alheimi Lífið Fékk gula spjaldið frá lækninum og reimaði á sig hlaupaskóna Lífið Fréttatía vikunnar: Grand Theft Auto, Neyðarkallinn og fjársvik Lífið Strákarnir úr Benjamín dúfu sameinuðust á ný Lífið Valdi fallegasta karlmanninn Lífið „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Lífið Bað fjóra menn um lífssýni en fékk föðurinn óvænt í fangið Lífið Knútur vann graskerskeppni FM957 og Fjarðarkaupa Lífið samstarf Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Lífið Fleiri fréttir Mótorhjólaði aftur í kringum hnöttinn: „Fólk er gott“ Strákarnir úr Benjamín dúfu sameinuðust á ný Fékk gula spjaldið frá lækninum og reimaði á sig hlaupaskóna Hættir við keppni í Ungfrú alheimi Tvö ár í stofufangelsi Fréttatía vikunnar: Grand Theft Auto, Neyðarkallinn og fjársvik Laufey tilnefnd til Grammy-verðlauna Elskar að bera klúta Valdi fallegasta karlmanninn Algjör óvissa með Söngvakeppnina Ólafur og Hildur selja í Vesturbænum „Ekkert of gott að vera of grannur“ Góð fjölskyldustund öll föstudagskvöld Nýsjálenskur James Bond-leikstjóri látinn Fundaði með rabbína til að biðjast afsökunar á gyðingaandúðinni „Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu“ „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Ástin blómstrar hjá Ara Edwald og Ingibjörgu „Veit að pabbi væri stoltur af mér“ Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Love Island bomba keppir í Eurovision „Við vitum í raun ekkert hvað bíður okkar“ Finnur fyrir skoðunum fólks á aldursmuninum Öskraði „pegga“ og salurinn grét úr hlátri „Ég vil verða eins og þú þegar ég verð stór“ Yfirgáfu salinn þegar gæslunni var sigað á „heimska“ ungfrú Mexíkó Nablinn ræðir um naflann fræga: Enginn gröftur en stundum skvört Sóldís Vala hafnaði í öðru sæti í Miss Earth Klettaskóli og Langholtsskóli áfram í úrslit Skrekk Hálft ár af hári Sjá meira