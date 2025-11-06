Lífið

Kyn­þokka­fyllstu karl­menn landsins

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Lífið á Vísi leitaði til nokkurra virtra álitsgjafa til að setja saman lista yfir kynþokkafyllstu karlmenn landsins
Lífið á Vísi leitaði til nokkurra virtra álitsgjafa til að setja saman lista yfir kynþokkafyllstu karlmenn landsins

Það er kominn tími til að hylla þá karlmenn sem bera hæstu einkunn í kynþokka. Kynþokki felst ekki einungis í útliti, heldur einnig í leiftrandi persónutöfrum, sjálfstrausti og einstakri nærveru sem vekur athygli.

Lífið á Vísi leitaði til tíu vel valinna álitsgjafa til að setja saman lista yfir kynþokkafyllstu karlmenn landsins nú um stundir.

Marinó Máni Mabazza dansari

„Marinó Máni er með súkkulaðibrún augu sem lokka fólk til hans enda er hann með sjarmerandi blik í augunum. Hann ber sig með miklu sjálfsöryggi en er líka með eindæmum hlýr og smitar aðra af sinni miklu jákvæðni.“

Marinó Máni hefur dansað í Moulin Rouge, Billy Elliot, Stormi og Eitraðri lítilli pillu.Íris Dögg Einarsdóttir

Valtýr Thors yfirlæknir á barnaspítala Hringsins

„Hér sameinast djúp þekking, skörp dómgreind og kynþokki. Hvað er meira heillandi en myndarlegur maður sem helgar líf sitt því að hlúa að og hjúkra börnum?“

Valtýr Thors, formaður Félags íslenskra barnalækna.

Mikael Kaaber leikari

„Hann hefur allt þessi drengur! Sönghæfileika, heillandi bros og hrífandi augnaráð. Allar konur, ungar sem aldnar kikna hreinlega í hnjánum þegar Mikael stígur á stokk.“

Mikael fer með burðarhlutverk í söngleiknum Moulin Rouge í Borgarleikhúsinu.Instagram

Bergur Ebbi uppistandari, handristhöfundur og leikari

„Hvar á maður eiginlega að byrja til að lýsa Bergi Ebba? Fyndnari mann er varla hægt að finna, fluggáfaður og menntaður í sjálfri framtíðinni, toppaðu það!“

Bergur Ebbi er sífellt að semja uppistandsefni.

Kristofer Acox körfuboltamaður

„Hávaxinn, djúpraddaður, fallegur og alveg hrikalega sexí og góður í körfu. Hann þyrfti bara að hætta að auglýsa veðmál og þá er hann í toppmálum.“ 

Kristófer Acox er leikmaður Vals í körfubolta.Vísir/Hulda Margrét

Friðrik Dór Jónsson tónlistarmaður

„Sjarmerandi Hafnarfjarðarprinsinn! Með gítar í hönd og bros á vör, Frikki býr yfir töfrum sem engin kona getur staðist. Hnyttinn og sjúklega heppinn með augabrúnir, það verður bara að segjast.“

Friðrik Dór hefur ýmsa fjöruna sopið þegar kemur að tónleikum.Hulda Margrét

Óskar Borgþórsson knattspyrnumaður

„Blíða sjarmatröllið með þvottabrettið. Helvíti huggulegur, hæfileikaríkur og hvers mans hugljúfi! Algjörlega góður í gegn.“

Viktor varð Íslandsmeistari með Víkingi í Bestu deild karla í síðasta mánuði.Vikingur.is

Gísli Örn Garðarson leikari

„Það elska allir Gísla! Þessi mjúki töffari með stóra hjartað. Alltaf með mörg járn í eldinum og lætur ástríðuna fyrir listinni leiða sig áfram.“

Gísli Örn er einn fremsti og hugglegasti leikari landins.Þjóðleikhúsið

Hilmar Smári Henningson landsliðsmaður í körfubolta

„Hilmar Smári er eins og Tesla á körfuboltavellinum – hleðst upp á núll einni og er farinn áður en þú áttað þig á því. Hann ber blik í augunum sem lætur hjartað taka kipp.“

Hilmar var í lykilhlutverki hjá Stjörnunni sem varð Íslandsmeistari í fyrsta sinn í sögu félagsins í vor. Í úrslitarimmunni vann Stjarnan Tindastól, 3-2.Ljósmynd/Hulda Margrét

Pétur G. Markan bæjarstjóri Hveragerðisbæjar

„Þetta er mikill andans maður og gengur á Guðs vegum. Hann elskar að búa í bæjarfélögum með upphafsstafnum H og er stelpupabbi. Ekki skemmir að hann hefur útlitið með sér.“

Pétur G. Markan er bæjarstjóri Hveragerðisbæjar.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Adam Helgason matgæðingur og áhrifavaldur

„Mikill matgæðingur og gúrme prins sem finnst gaman að gefa konunum í lífi sínu að borða og hugsar vel um útlitið.“ 

Adam er einn helsti matarspekúlant landsins.Instagram

Einar Þorsteinsson fyrrverandi borgarstjóri

„Það væri ekki leiðinlegt að stara í spegil ef maður hefði andlitið á Einari. Hann er yfirvegaður og rólegur en á sama tíma rökfastur og alveg hrikalega sexý. Hann gerir Framsóknarflokkinn fallegri.“

Vísir/Egill

Ólafur Darri Ólafsson leikari

„Röddin, maður minn. Hlýjan, persónutöfrarnir og góðmennskan. Frábær leikari og enn betri manneskja er orðið á götunni. Hann mætti lesa mig í svefn á hverju kvöldi.“

Ólafur Darri er alltaf flottur.Getty/Photo by Steve Granitz/FilmMagic

Pétur Björgvin Sveinsson markaðssérfræðingur

„Massað ljúfmenni og með andlit sem gæti vel prýtt forsíðu tískublaðs. Fallegur fatastíll, vel hærður og vel tenntur og með spékoppa sem bræða.“

Pétur er aðstoðarmaður þingflokks Viðreisnar og unnusti áhrifavaldsins og ljósmyndarans Helga Ómarssonar.Instagram

Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari

„Ástráður hefur á síðari árum vakið athygli fyrir einstaklega smekklegan klæðnað. Hann sættir sjónarmið og kynþokkinn á pottþétt sinn þátt í því.“

Ástráður er alltaf smart í tauinu.Vísir/Ívar Fannar


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.