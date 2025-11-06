Það er kominn tími til að hylla þá karlmenn sem bera hæstu einkunn í kynþokka. Kynþokki felst ekki einungis í útliti, heldur einnig í leiftrandi persónutöfrum, sjálfstrausti og einstakri nærveru sem vekur athygli.
Lífið á Vísi leitaði til tíu vel valinna álitsgjafa til að setja saman lista yfir kynþokkafyllstu karlmenn landsins nú um stundir.
„Marinó Máni er með súkkulaðibrún augu sem lokka fólk til hans enda er hann með sjarmerandi blik í augunum. Hann ber sig með miklu sjálfsöryggi en er líka með eindæmum hlýr og smitar aðra af sinni miklu jákvæðni.“
„Hér sameinast djúp þekking, skörp dómgreind og kynþokki. Hvað er meira heillandi en myndarlegur maður sem helgar líf sitt því að hlúa að og hjúkra börnum?“
„Hann hefur allt þessi drengur! Sönghæfileika, heillandi bros og hrífandi augnaráð. Allar konur, ungar sem aldnar kikna hreinlega í hnjánum þegar Mikael stígur á stokk.“
„Hvar á maður eiginlega að byrja til að lýsa Bergi Ebba? Fyndnari mann er varla hægt að finna, fluggáfaður og menntaður í sjálfri framtíðinni, toppaðu það!“
„Hávaxinn, djúpraddaður, fallegur og alveg hrikalega sexí og góður í körfu. Hann þyrfti bara að hætta að auglýsa veðmál og þá er hann í toppmálum.“
„Sjarmerandi Hafnarfjarðarprinsinn! Með gítar í hönd og bros á vör, Frikki býr yfir töfrum sem engin kona getur staðist. Hnyttinn og sjúklega heppinn með augabrúnir, það verður bara að segjast.“
„Blíða sjarmatröllið með þvottabrettið. Helvíti huggulegur, hæfileikaríkur og hvers mans hugljúfi! Algjörlega góður í gegn.“
„Það elska allir Gísla! Þessi mjúki töffari með stóra hjartað. Alltaf með mörg járn í eldinum og lætur ástríðuna fyrir listinni leiða sig áfram.“
„Hilmar Smári er eins og Tesla á körfuboltavellinum – hleðst upp á núll einni og er farinn áður en þú áttað þig á því. Hann ber blik í augunum sem lætur hjartað taka kipp.“
„Þetta er mikill andans maður og gengur á Guðs vegum. Hann elskar að búa í bæjarfélögum með upphafsstafnum H og er stelpupabbi. Ekki skemmir að hann hefur útlitið með sér.“
„Mikill matgæðingur og gúrme prins sem finnst gaman að gefa konunum í lífi sínu að borða og hugsar vel um útlitið.“
„Það væri ekki leiðinlegt að stara í spegil ef maður hefði andlitið á Einari. Hann er yfirvegaður og rólegur en á sama tíma rökfastur og alveg hrikalega sexý. Hann gerir Framsóknarflokkinn fallegri.“
„Röddin, maður minn. Hlýjan, persónutöfrarnir og góðmennskan. Frábær leikari og enn betri manneskja er orðið á götunni. Hann mætti lesa mig í svefn á hverju kvöldi.“
„Massað ljúfmenni og með andlit sem gæti vel prýtt forsíðu tískublaðs. Fallegur fatastíll, vel hærður og vel tenntur og með spékoppa sem bræða.“
„Ástráður hefur á síðari árum vakið athygli fyrir einstaklega smekklegan klæðnað. Hann sættir sjónarmið og kynþokkinn á pottþétt sinn þátt í því.“