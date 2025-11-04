Ólöf mætti með Magnús upp á arminn Magnús Jochum Pálsson skrifar 4. nóvember 2025 10:36 Ólöf Skaftadóttir og Magnús Ragnarsson eru sögð nýjasta parið í bænum. Vísir/Vilhelm/Ívar Fannar Ólöf Skaftadóttir, annar stjórnanda Komið gott, mætti með Magnús Ragnarsson, leikara og fyrrverandi sjónvarpsstjóra Símans, upp á arminn í brúðkaup í lok síðasta mánaðar. Um var að ræða brúðkaup Elsu Sólar Gunnarsdóttur og Hauks Karlssonar sem giftu sig í dómkirkjunni 25. október síðastliðinn og héldu veislu á Primavera í Marshall-húsinu. Fjöldi góðra gesta mætti í brúðkaupið. Þeirra á meðal var nýkjörinn varaformaður Miðflokksins, Snorri Másson og eiginkona hans, Nadine Guðrún Yaghi, leikkonan Kristín Pétursdóttir var einnnig meðal gesta og spilaði tónlistarmaðurinn Aron Kristinn svo í kirkjunni. Sérstaka athygli vakti að Ólöf Skaftadóttir mætti með Magnús Ragnarsson sem sinn „plús einn“ og virtust þau einkar lukkuleg saman. Sögusagnir hafa gengið um samband þeirra undanfarna mánuði og sambandið greinilega á því stigi að þau mæta óhrædd saman í brúðkaup. Þó nokkur aldursmunur er á parinu, eða kvartöld. Ólöf er 37 ára, fædd 1988 og Magnús er 62 ára, fæddur 1963. En ástin spyr auðvitað ekki um aldur. Fyrrverandi ritstjóri og fyrrverandi sjónvarpsstjóri Ólöf Skaftadóttir hefur verið mikið í umræðunni síðasta rúma árið frá því hún byrjaði með hlaðvarpið Komið gott með vinkonu sinni, Kristínu Gunnarsdóttur. Hlaðvarpið hefur notið mikilla vinsælda og þær verið fengnar á hina ýmsu viðburði síðustu misseri. Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir í Komið gott söfnuðu rúmum tveimur milljónum fyrir Hollvini Grensásdeildar.Sebastian Storgaard Ólöf starfar hjá ráðgjafafyrirtækinu Athygli og hefur mikla reynslu af fjölmiðlum, var eitt sinn ritstjóri Fréttablaðsins og samskiptastjóri Samtaka Atvinnulífsins. Magnús hefur ekki minni reynslu af fjölmiðlum. Hann sat í framkvæmdastjórn Símans frá 2014 til 2024 og sinnti þar stöðu sjónvarpsstjóra og framkvæmdastjóra miðla. Áður var hann sjónvarpsstjóri Skjásins, dótturfélagi Símans, frá 2004 til 2007. Hjörtur Þór Guðjónsson, fráfarandi formaður TSÍ, og Magnús Ragnarsson, nýr formaður sambandsins.Tennishöllin Magnús sat einnig í stjórn Listaháskóla Íslands frá 2016 til 2024, hefur verið formaður Tennissambands Íslands frá 2023 og bauð sig fram til forseta ÍSÍ en laut í lægra haldi fyrir Willum Þór Þórssyni. Þá er Magnús einnig leikari og sést reglulega í íslenskum sjónvarpsþáttum og kvikmyndum. Hann lék til að mynda Séra Jón í Ikíngut (2000), hefur leikið illmennið í myndunum um Algjöran Sveppa, var í stóru hlutverki í fyrstu seríu Ófærðar, Dimmu og Vigdísi. Ástin og lífið Mest lesið Hætt að nota föt til að fela sig Tíska og hönnun Hitinn náði nýjum hæðum á klúbbnum Lífið Leikkonan Diane Ladd er látin Lífið Krýndur „kynþokkafyllsti maður ársins“ Lífið Ólöf mætti með Magnús upp á arminn Lífið Aniston hefur fundið ástina á ný Lífið „Ég sótti ekki einu sinni um háskóla á Íslandi“ Lífið Fékk hvorki að setja eigið nafn né dulnefni á þættina sína Lífið Fyrrverandi ráðherra Dana: „Þið voruð aldrei nýlenda“ Menning Dagur Sig genginn í það heilaga Lífið Fleiri fréttir Ólöf mætti með Magnús upp á arminn Aniston hefur fundið ástina á ný Krýndur „kynþokkafyllsti maður ársins“ Breiðholtsskóli og Hagaskóli áfram í úrslit í Skrekk Leikkonan Diane Ladd er látin Hitinn náði nýjum hæðum á klúbbnum Málar myndir með vinstri hendi eftir heilablóðfall „Ég sótti ekki einu sinni um háskóla á Íslandi“ Sjö lykilþættir að árangursríkari samskiptum Stjörnulífið: „Ef fólk hættir að gagnrýna mig svelt ég“ Hefur farið í gegnum sambandsslit, gjaldþrot og fjárkúgunarmál frammi fyrir þjóðinni Leikstýrir kærastanum í stærsta harmleik sögunnar Fékk hvorki að setja eigið nafn né dulnefni á þættina sína Spenna á rafíþróttaæfingu fyrir eldri borgara Dagur Sig genginn í það heilaga Svona er kynlífsþjónusta á Íslandi Tók tíu klukkustundir að komast í búninginn Krakkatían: Dóra landkönnuður, Neyðarlínan og „borgin eilífa“ Kyngdi stoltinu og fjölmargir buðu fram nýra Tchéky Karyo látinn Stjörnurnar á hrekkjavökunni: Louvre-þjófur og vampírur Fréttatía vikunnar: Ríkislögreglustjóri, fellibylur og rasisti Láta forræðishyggju hinna fullorðnu ekki fipa sig Heillandi raðhús Evu Maríu og Trausta til sölu Nýr skemmti- og spjallþáttur á Sýn Fundin eftir sjö vikur á vergangi: „Takk hver sem þú ert“ Fresta hrekkjavöku til að tryggja öryggi lítilla skrímsla Stjörnurnar skinu skært á sögulegum sjónvarpsverðlaunum Atli Steinn fann ástina á ný „Síðasta flugtak“ Play í Gamla bíói Sjá meira