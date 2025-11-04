Lífið

Aniston hefur fundið ástina á ný

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Jennifer Aniston birti fallega mynd af sér og kærastanum.
Leikkonan Jennifer Aniston opinberaði samband sitt við dáleiðarann Jim Curtis í gær þegar hún birti fallega mynd af þeim saman á Instagram í tilefni af 50 ára afmæli hans.

„Til hamingju með daginn ástin mín,“ skrifaði Aniston við myndina þar sem hún heldur utan um Curtis. 

Þetta er í fyrsta sinn sem Aniston og Curtis ræða samband sitt opinberlega, en sögusagnir um þau hafa gengið síðan í júlí. Þá sáust þau saman í fríi á snekkju á Mallorca með vinum Aniston, þar á meðal Jason Bateman og Amy Schumer.

Áður höfðu þau átt í samskiptum á samfélagsmiðlum, þar sem Curtis setti hjarta og vöðva-tjákn við æfingamyndband Aniston í apríl.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Aniston finnur ástina. Hún giftist leikaranum Brad Pitt árið 2000, en samband þeirra lauk árið 2005. Þau giftust í Malibu og voru eitt heitelskaðasta par Hollywood á sínum tíma.

Aniston byrjaði með leikaranum Justin Theroux árið 2011 eftir að þau kynntust við tökur á myndinni Wanderlust. Leikarinn bað Aniston um að giftast sér á 41. afmælisdegi hennar í New York í febrúar 2012. Þau gengu í hjónaband við leynilega athöfn heima hjá sér í Bel Air í ágúst 2015. Tveimur og hálfu ári síðar skildu þau.

