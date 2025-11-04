Aniston hefur fundið ástina á ný Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 4. nóvember 2025 09:29 Jennifer Aniston birti fallega mynd af sér og kærastanum. Instagram Leikkonan Jennifer Aniston opinberaði samband sitt við dáleiðarann Jim Curtis í gær þegar hún birti fallega mynd af þeim saman á Instagram í tilefni af 50 ára afmæli hans. „Til hamingju með daginn ástin mín,“ skrifaði Aniston við myndina þar sem hún heldur utan um Curtis. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) Þetta er í fyrsta sinn sem Aniston og Curtis ræða samband sitt opinberlega, en sögusagnir um þau hafa gengið síðan í júlí. Þá sáust þau saman í fríi á snekkju á Mallorca með vinum Aniston, þar á meðal Jason Bateman og Amy Schumer. Áður höfðu þau átt í samskiptum á samfélagsmiðlum, þar sem Curtis setti hjarta og vöðva-tjákn við æfingamyndband Aniston í apríl. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Aniston finnur ástina. Hún giftist leikaranum Brad Pitt árið 2000, en samband þeirra lauk árið 2005. Þau giftust í Malibu og voru eitt heitelskaðasta par Hollywood á sínum tíma. Aniston byrjaði með leikaranum Justin Theroux árið 2011 eftir að þau kynntust við tökur á myndinni Wanderlust. Leikarinn bað Aniston um að giftast sér á 41. afmælisdegi hennar í New York í febrúar 2012. Þau gengu í hjónaband við leynilega athöfn heima hjá sér í Bel Air í ágúst 2015. Tveimur og hálfu ári síðar skildu þau. Hollywood Ástin og lífið Tengdar fréttir Jennifer Aniston skilin Aniston og leikarinn Justin Theroux eru skilin eftir tveggja ára hjónaband. 16. febrúar 2018 09:15 Trúlofunarhringur Jennifer Aniston Leikkonan Jennifer Aniston, 43 ára, er með risastóran hring á baugfingri vinstri handar eins og sjá má á myndinni sem tekin var af henni og unnustanum leikaranum Justin Theroux fyrir utan hótelið sem þau gistu á í Mexíkó á laugardaginn var. Það er eflaust hrikalega mikil pressa á Justin Theroux að standa sig í þessu sambandi því samanburðurinn við engan annan en leikarann Brad Pitt hverfur aldrei. Slúðurheimurinn beggja vegna vestan hafs mun sjá til þess - ó já! 8. október 2012 22:00 Mest lesið Hætt að nota föt til að fela sig Tíska og hönnun Hitinn náði nýjum hæðum á klúbbnum Lífið Leikkonan Diane Ladd er látin Lífið Krýndur „kynþokkafyllsti maður ársins“ Lífið Ólöf mætti með Magnús upp á arminn Lífið Aniston hefur fundið ástina á ný Lífið „Ég sótti ekki einu sinni um háskóla á Íslandi“ Lífið Fékk hvorki að setja eigið nafn né dulnefni á þættina sína Lífið Fyrrverandi ráðherra Dana: „Þið voruð aldrei nýlenda“ Menning Dagur Sig genginn í það heilaga Lífið Fleiri fréttir Með heimsfræg verk sín í sumarbústað sem gerður er úr tveimur eldri húsum Ólöf mætti með Magnús upp á arminn Aniston hefur fundið ástina á ný Krýndur „kynþokkafyllsti maður ársins“ Breiðholtsskóli og Hagaskóli áfram í úrslit í Skrekk Leikkonan Diane Ladd er látin Hitinn náði nýjum hæðum á klúbbnum Málar myndir með vinstri hendi eftir heilablóðfall „Ég sótti ekki einu sinni um háskóla á Íslandi“ Sjö lykilþættir að árangursríkari samskiptum Stjörnulífið: „Ef fólk hættir að gagnrýna mig svelt ég“ Hefur farið í gegnum sambandsslit, gjaldþrot og fjárkúgunarmál frammi fyrir þjóðinni Leikstýrir kærastanum í stærsta harmleik sögunnar Fékk hvorki að setja eigið nafn né dulnefni á þættina sína Spenna á rafíþróttaæfingu fyrir eldri borgara Dagur Sig genginn í það heilaga Svona er kynlífsþjónusta á Íslandi Tók tíu klukkustundir að komast í búninginn Krakkatían: Dóra landkönnuður, Neyðarlínan og „borgin eilífa“ Kyngdi stoltinu og fjölmargir buðu fram nýra Tchéky Karyo látinn Stjörnurnar á hrekkjavökunni: Louvre-þjófur og vampírur Fréttatía vikunnar: Ríkislögreglustjóri, fellibylur og rasisti Láta forræðishyggju hinna fullorðnu ekki fipa sig Heillandi raðhús Evu Maríu og Trausta til sölu Nýr skemmti- og spjallþáttur á Sýn Fundin eftir sjö vikur á vergangi: „Takk hver sem þú ert“ Fresta hrekkjavöku til að tryggja öryggi lítilla skrímsla Stjörnurnar skinu skært á sögulegum sjónvarpsverðlaunum Atli Steinn fann ástina á ný Sjá meira