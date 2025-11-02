Lífið

Dagur Sig genginn í það heilaga

Jón Þór Stefánsson skrifar
Dagur Sig er með rosalega söngrödd, og nú er hann giftur!
Dagur Sig er með rosalega söngrödd, og nú er hann giftur!

Elva Dögg Sigurðardóttir og Dagur Sigurðsson söngvari giftu sig um helgina.

Dagur birti mynd á samfélagsmiðlum úr Hörpu af þeim nýgiftu hjónum, og skrifaði við „Ójá!“

Á undanförnum árum hefur Dagur vakið mikla athygli hér á landi fyrir gríðarlega öfluga söngrödd sína.

Hann hefur nú tvisvar tekið þátt í Söngvakeppni sjónvarpsins, nú síðast á þessu ári með laginu Flugdrekar. Árið 2018 lenti hann í öðru sæti keppninnar með laginu Í stormi.

Ástin og lífið Brúðkaup


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.