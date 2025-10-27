Tíska og hönnun

Dannaðar dömur mættu með dramað

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Sunneva Einars, Birta Líf, Sara Jasmín og Friðþóra voru í Bridgerton fíling.
Aðal pæjur landsins komu saman í Iðnó í síðustu viku til að fagna nýrri förðunarlínu í anda vinsælu bresku þáttanna Bridgerton. Gestir fóru alla leið í klæðaburði og rokkuðu síðkjóla og glæsilegheit.

Förðunarmerkið Nyx bauð í þessa veislu í samvinnu við áhrifavaldana Sunnevu Einars og Birtu Líf Ólafs, sem halda uppi hlaðvarpinu Teboðið. 

„Á hverju ári fagnar NYX Professional Makeup hrekkjavöku með sérstakri árstíðabundinni línu og í ár er það hin glæsilega Bridgerton-lína. 

Til að fagna komu línunnar stóð Beautyklúbburinn fyrir glæsilegum viðburði í Iðnó þann 15. október, þar sem áhrifavaldar og samstarfsaðilar komu saman til að fagna útgáfunni í sannkallaðri Bridgerton-stemningu,“ segir í fréttatilkynningu frá Nyx. 

Gestum var boðið að skrifa sitt eigið slúður eða „tea“ á miða sem þær lásu síðan upp í anda Lady Whistledown, burðarkarakters úr hinum vinsælu Bridgerton-þáttum. 

„Það var ótrúlega gaman að sjá alla leggja sig fram við að tileinka sér Bridgerton-þemað og mæta í sínu fínasta pússi. Kvöldið fór fram úr öllum væntingum og markaði glæsilegan upphafspunkt fyrir Bridgerton-línuna,“ segir jafnframt í tilkynningunni en vörurnar eru til sölu í Hagkaup.

Hér má sjá myndir frá teitinu: 

Eva Ruza, Sigurlaug og Heiður Ósk drottningar í fíling.Emelía Gústavs
Helga Margrét og Magnea Björg tóku þemanu alvarlega og skinu skært að vanda.Emelía Gústavs
Líf og fjör í Bridgerton boðinu.Emelía Gústavs
Patrekur Jaime, Brynja Bjarna og Gugga í gúmmíbát voru meðal gesta. Emelía Gústavs
Patrekur Jaime mætti með gullgrímu.Emelía Gústavs
Glæsilegar! Emelía Gústavs
Helga Margrét, Gugga í gúmmíbát og Brynja Bjarna.Emelía Gústavs
Svana Lovísa og Arna Petra.Emelía Gústavs
Magnea, Eva og Sigríður fylgdust einbeittar með.Emelía Gústavs
Strengjakvartett lék listir sínar.Emelía Gústavs
Gugga pósar.Emelía Gústavs
Hildur Sif og Ástrós Traustadóttir.Emelía Gústavs
Sara Jasmín og Friðþóra glæsilegar.Emelía Gústavs
Jóhanna Helga, Magnea og Eva Einars í sínu fínasta pússi.Emelía Gústavs
Skvísulæti!Emelía Gústavs
Vá! Mæðgurnar Unnur Steinsson og Helga Sóley stórglæsilegar! Emelía Gústavs
Nýja förðunarlínan smart.Emelía Gústavs
Sunneva Einars og Birta Líf stýrðu viðburðinum.Emelía Gústavs
Glæsilegar galagellur.Emelía Gústavs
Erna Hrund, Andrea og Arna Petra flottar.Emelía Gústavs
Ofurpæjurnar Sunneva Einars og Birta Líf.Emelía Gústavs
Helga Sóley gæddi sér á kræsingum.Emelía Gústavs
Sigríður og Jóhanna sætar.Emelía Gústavs
Brynja Bjarna í stuði.Emelía Gústavs
