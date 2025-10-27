Dannaðar dömur mættu með dramað Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 27. október 2025 13:01 Sunneva Einars, Birta Líf, Sara Jasmín og Friðþóra voru í Bridgerton fíling. SAMSETT Aðal pæjur landsins komu saman í Iðnó í síðustu viku til að fagna nýrri förðunarlínu í anda vinsælu bresku þáttanna Bridgerton. Gestir fóru alla leið í klæðaburði og rokkuðu síðkjóla og glæsilegheit. Förðunarmerkið Nyx bauð í þessa veislu í samvinnu við áhrifavaldana Sunnevu Einars og Birtu Líf Ólafs, sem halda uppi hlaðvarpinu Teboðið. „Á hverju ári fagnar NYX Professional Makeup hrekkjavöku með sérstakri árstíðabundinni línu og í ár er það hin glæsilega Bridgerton-lína. Til að fagna komu línunnar stóð Beautyklúbburinn fyrir glæsilegum viðburði í Iðnó þann 15. október, þar sem áhrifavaldar og samstarfsaðilar komu saman til að fagna útgáfunni í sannkallaðri Bridgerton-stemningu,“ segir í fréttatilkynningu frá Nyx. Gestum var boðið að skrifa sitt eigið slúður eða „tea“ á miða sem þær lásu síðan upp í anda Lady Whistledown, burðarkarakters úr hinum vinsælu Bridgerton-þáttum. „Það var ótrúlega gaman að sjá alla leggja sig fram við að tileinka sér Bridgerton-þemað og mæta í sínu fínasta pússi. Kvöldið fór fram úr öllum væntingum og markaði glæsilegan upphafspunkt fyrir Bridgerton-línuna,“ segir jafnframt í tilkynningunni en vörurnar eru til sölu í Hagkaup. Hér má sjá myndir frá teitinu: Eva Ruza, Sigurlaug og Heiður Ósk drottningar í fíling.Emelía Gústavs Helga Margrét og Magnea Björg tóku þemanu alvarlega og skinu skært að vanda.Emelía Gústavs Líf og fjör í Bridgerton boðinu.Emelía Gústavs Patrekur Jaime, Brynja Bjarna og Gugga í gúmmíbát voru meðal gesta. Emelía Gústavs Patrekur Jaime mætti með gullgrímu.Emelía Gústavs Glæsilegar! Emelía Gústavs Helga Margrét, Gugga í gúmmíbát og Brynja Bjarna.Emelía Gústavs Svana Lovísa og Arna Petra.Emelía Gústavs Magnea, Eva og Sigríður fylgdust einbeittar með.Emelía Gústavs Strengjakvartett lék listir sínar.Emelía Gústavs Gugga pósar.Emelía Gústavs Hildur Sif og Ástrós Traustadóttir.Emelía Gústavs Sara Jasmín og Friðþóra glæsilegar.Emelía Gústavs Jóhanna Helga, Magnea og Eva Einars í sínu fínasta pússi.Emelía Gústavs Skvísulæti!Emelía Gústavs Vá! Mæðgurnar Unnur Steinsson og Helga Sóley stórglæsilegar! Emelía Gústavs Nýja förðunarlínan smart.Emelía Gústavs Sunneva Einars og Birta Líf stýrðu viðburðinum.Emelía Gústavs Glæsilegar galagellur.Emelía Gústavs Erna Hrund, Andrea og Arna Petra flottar.Emelía Gústavs Ofurpæjurnar Sunneva Einars og Birta Líf.Emelía Gústavs Helga Sóley gæddi sér á kræsingum.Emelía Gústavs Sigríður og Jóhanna sætar.Emelía Gústavs Brynja Bjarna í stuði.Emelía Gústavs Samkvæmislífið Hár og förðun Tíska og hönnun Mest lesið Betra að vera blankur nemi í New York Lífið „Get ekki hætt að hugsa um bragðarefinn sem hann pantaði“ Lífið Gisti hálft ár á sófum hjá bekkjarfélögum Lífið Upplifði stöðugan ótta við helvíti í samfélagi múslima í Svíþjóð Lífið Stjörnulífið: „Dagur sem mun aldrei gleymast“ Lífið Kynlífið innantómt með öðrum en fyrrverandi Lífið Samsæriskenningar notaðar sem stjórntæki Lífið Langþráður draumur verður að veruleika Lífið Fékk lífið til baka á korteri eftir tólf ár af sársauka Lífið „Segið að ég sé samkynhneigður en ekki ljúga með hitt“ Lífið Fleiri fréttir Dannaðar dömur mættu með dramað „Nú dýrka ég að vera vaxin eins og fæðing Venusar“ Hiti í Hringekjunni Virtist hvorki geta séð né andað Sænskur og sjóðheitur undir áhrifum BDSM Kasóléttur forystusauður, ungstirni og engilfagrar kanónur „Bíður bara inni í skáp eftir brúðkaupinu“ Betra sem hárbindi en tagl í Bríeti Léti aldrei sjá sig í ökklasokkum Gelluorkan í hæstu hæðum hjá Ginu Heitir pabbar í hlaupaklúbbi Skilnaðar-toppur í París Fann ástina í örlagaríkum kjól Íslensk fyrirsæta slær í gegn á tískupöllum Mílanó Kláraði lögfræði meðan hún sat fyrir hjá Dior Heitasta handatískan í dag Íslenski hönnuðurinn sem Dorrit dýrkar Með sálfræðigráðu á leið í skartgripahönnun í Róm Heklaði á sig forsýningarkjólinn Sjóðheit stemning á rauða dreglinum Ástin sigrar í nýrri herferð gegn ofbeldi Í þrjátíu ára gömlum fötum af mömmu Tískan við þingsetningu: Þjóðlegur þriðjudagur Rokkar pils sem bol og snýr flíkum öfugt Fögnuðu Þjóðbúningadeginum með stæl Fáklædd og flott á dreglinum „Hugsa fallega til stelpunnar sem ég var þá“ Þjóðbúningurinn aðal skvísuflíkin í dag Aðalfyrirsæta í herferð 66°Norður 99 ára gömul Búið að krýna nýjan arftaka Vogue-veldisins Sjá meira