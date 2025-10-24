Í dag mun Létt Bylgjan breytast í jólastöð og verða einungis spiluð jólalög á stöðinni allan sólarhringinn fram að jólum. Stefán Valmundarson, útvarpsstjóri Sýnar, segir að öll klassísku jólalögin verði á sínum stað. Allt frá Mariuh Carey og Wham! yfir í Bjögga Halldórs og Helga Björns.
„Við viljum færa hlustendum jólastemminguna beint í bílinn, heim í stofu eða með í vinnuna. Létt Bylgjan hefur fest sig í sessi sem jólastöð allra landsmanna undanfarin ár og við hlökkum til að bjóða hlustendum upp á enn betri og jólalegri Létt Bylgju þetta árið,“ segir Stefán í samtali við Vísi.
En hvað vill hann segja við þá sem finnst aðeins of snemmt að byrja að spila jólalög nú, þegar tveir mánuðir eru í jólin?
„Ég er nú þegar búinn að fá nokkra tölvupósta þar sem spurt er hvenær við byrjum að spila jólalög á Létt Bylgjunni, svo ég held að allavega mestu jólabörnin í landinu séu löngu tilbúin,“ segir hann.
Stöðin breyttist í jólastöðina klukkan 8.
