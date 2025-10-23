Við Norðurgötu í Tjarnabyggð, í sveitarfélaginu Árborg, stendur sextíu fermetra einbýlishús á tveimur hæðum sem var byggt árið 1894. Húsið hefur verið mikið endurnýjað og var flutt í Tjarnabyggð árið 2023. Ásett verð er 61,9 milljónir króna.
Húsið er fagurrautt, klætt bárujárni á veggjum og þaki. Umhverfis húsið er áttatíu fermetra timburverönd með heitum potti og yfirbyggðu grillskýli.
Komið er inn í bjart anddyri, með mynstruðum flísum, sem leiðir inn í alrými hússins. Eldhús, stofa og borðstofa er samliggjandi í opnu rými með ljósu parketi á gólfi.
Franskir gluggar, gólflistar og rósettur í loftum setja heillandi og klassískan svip á heildarmyndina.
Í eldhúsinu er svört, nýleg viðarinnrétting með gylltum höldum og dökkri borðplötu.
Efri hæðin er undir risi með Mansard-þaki en með þannig þaki nýtist rishæðin betur. Þar er að finna eitt svefnhergi og baðherbergi.
Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavef Vísis.