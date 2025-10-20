Undir forystu Samfylkingarinnar í Reykjavík afhentu borgaryfirvöld olíufélögum mikil fjárhagsleg verðmæti með bensínstöðvarlóðasamningum frá 2021 og 2022. Fimmtudaginn 16. október síðastliðinn kom út skýrsla Innri Endurskoðunar og ráðgjafar (IER) um þessa bensínstöðvarlóðasamninga og undanfarna daga hefur í opinberri umfjöllun um skýrsluna lítið verið fjallað um það sem ég myndi kalla silfurfat Samfylkingarinnar.
Í hverju felst silfurfatið?
Í maí 2019 var með samþykki allra flokka í borgarráði ákveðið að leita samninga við olíufélögin um að draga úr bensíntengdri þjónustustarfsemi og í stað bensínstöðva skyldi rísa húsnæði fyrir íbúa og eftir atvikum atvinnulíf. Í áðurnefndri skýrslu IER kemur fram að árið 2019 hafi verið búið að vinna faglega vinnu til að undirbúa samningaviðræðurnar en að töluvert af mistökum hafi verið gerð við sjálfa samningsgerðina, annars vegar 24. júní 2021 og hins vegar 10. febrúar 2022. Þau mistök hafa leitt til þeirrar áhættu að viðsemjendur borgarinnar, olíufélögin, hafi fengið of hagstæð kjör, sem kunna að brjóta í bága við ýmsar réttarreglur, svo sem eins og um ríkisaðstoð, jafnræði og samkeppni.
Sem sagt, borgin samdi af sér og afhenti olíufélögunum of mikil verðmæti.
Í sjötta kafla skýrslu IER er að finna greiningu á nokkrum þeirra eigna sem féllu undir bensínstöðvarlóðasamningana. Sem dæmi seldi Olís bensínstöðvarlóð að Egilsgötu 5 á 805 milljónir króna í nóvember 2024 en líklegt byggingarréttargjald borgarinnar hefði verið um 66 milljónir króna. Annað dæmi varðar bensínstöð Olís í Norður-Mjódd, að Álfabakka 7, en lóðarleigusamningur þeirrar bensínstöðvar var runninn út þegar gengið var til samninga við fyrirtækið. Réttindi Olís yfir lóðinni voru seld á tæpar 370 milljónir króna í júní 2022. Sú lóð er hluti af áformum um að byggja yfir 500 íbúða byggð í Norður-Mjódd.
Fleiri dæmi mætti nefna og um þau er fjallað í skýrslu IER.
Pólitíska stöðumatið
Árið 2019 voru samningsmarkmið borgarinnar skilgreind, meðal annars áttu byggingarréttargjöld vegna uppbyggingar íbúðarhúsnæðis á niðurlögðum bensínstöðvum að falla niður, en þó aðeins að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Þau skilyrði voru ekki uppfyllt þegar samningar við olíufélögin voru bornir undir borgarráð í lok júní 2021 og í byrjun febrúar 2022, sjá til dæmis bls. 99 í skýrslu IER. Þrátt fyrir þennan ágalla var gengið til samninga við olíufélögin með samþykki Samfylkingarinnar og þáverandi fylgihnetta þessa flokks í borgarstjórn.
Kjarni málsins er einfaldur, silfurfatið sem olíufélögin fengu afhent í boði Samfylkingarinnar í borginni, er augljóst.
Höfundur er varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Kolbrún Georgsdóttir skrifar
Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar
Þorsteinn Siglaugsson skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Jónína Kárdal,Svandís Sturludóttir skrifar
Högni Elfar Gylfason skrifar
Guðbjörg Jónsdóttir,Helga Tryggvadóttir,Sigurdís Haraldsdóttir skrifar
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Elín Karlsdóttir skrifar
Helgi Sigurður Haraldsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Helgi Héðinsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Bogi Nils Bogason skrifar
Árni Stefán Árnason skrifar
Sigríður Margrét Oddsdóttir skrifar
Hjálmtýr Heiðdal skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Davíð Már Sigurðsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Sigríður Gunnarsdóttir skrifar
Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir,Tryggvi Helgason skrifar
Björn Ólafsson skrifar
Kristjana Fenger skrifar
Gísli Garðarsson,Steinunn Rögnvaldsdóttir skrifar
Haraldur Freyr Gíslason skrifar
Halla Gunnarsdóttir skrifar
Björn Teitsson skrifar
Bryngeir Valdimarsson skrifar