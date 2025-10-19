Nóa-Siríus fjölskyldan fyrrverandi selur súkkulaðihöll Lovísa Arnardóttir skrifar 19. október 2025 22:33 Þriggja hæða hús í Breiðholtinu. Hjónin Finnur Geirsson og Steinunn K. Þorvaldsdóttir, sem áður áttu og ráku Nóa Síríus, selja nú hús sitt að Strýtuseli 13 í Reykjavík. Finnur lét af störfum eftir 31 ár sem forstjóri félagsins árið 2021 þegar norska fyrirtækið Orkla keypti Nóa Síríus. Fasteignamat eignarinnar er 163 milljónir en um er að ræða 338 fermetra þriggja hæða hús í Seljahverfinu í Breiðholti. Ekkert verð er gefið upp fyrir eignina heldur óskað eftir tilboði. Í lýsingu segir að húsið sé vel skipulagt. Það séu fjögur svefnherbergi, bílskúr, stór og ræktuð lóð við friðað svæði og að staðsetningin sé einkar friðsæl. Þá kemur fram að húsið hafi verið mikið endurnýjað. Svæðið við húsið er friðað. Í húsinu eru tvö fataherbergi, baðherbergi með spa stemningu og líkamsrækt í bílskúr. „Lóðin er afar falleg og vel hönnuð, hellulögð að hluta með góðum palli, barnahúsi og gróðursælum garði þar sem álfasteinn prýðir svæðið. Hægt er að njóta bæði morgun- og kvöldsólar í þessu friðsæla umhverfi. Þetta er einstaklega hlýlegt og vandað heimili á einum af bestu stöðunum í Seljahverfi eða á höfuðborgarsvæðinu ef út í það yrði farið,“ segir í lýsingunni. Nánari upplýsingar um eignina má finna á fasteignavef Vísis. Spa-stemning á baðherberginu. Tvö fataherbergi eru í húsinu. Fasteignamarkaður Reykjavík Sælgæti Tengdar fréttir Kaupa allt hlutafé í Nóa Síríus og Finnur hættir sem forstjóri Orkla ASA hefur komist að samkomulagi um kaup á öllu hlutafé í sælgætisframleiðandanum Nóa Síríus hf. 5. maí 2021 11:25 Mest lesið Áhrifavaldur greiddi sextán milljónir fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum: „Hvar eru allir peningarnir?” Lífið Öðruvísi líf: „Þar var konum og börnum stillt upp og þau skotin“ Áskorun Fær ógeðistilfinningu eftir fullnægingu Lífið Íslenska stelpan sem eltir drauminn í Los Angeles Lífið Sam Rivers úr Limp Bizkit látinn Lífið Hugleiki Dagssyni hent út af Facebook Lífið „Vinir mínir settu stöðugt út á mig og niðurlægðu mig“ Lífið Dýri kveður Íþróttaálfinn eftir tuttugu ár Lífið Krakkatían: IKEA-geitin, októberfest og reikistjarna Lífið Nóa-Siríus fjölskyldan fyrrverandi selur súkkulaðihöll Lífið Fleiri fréttir Nóa-Siríus fjölskyldan fyrrverandi selur súkkulaðihöll Fær ógeðistilfinningu eftir fullnægingu Hugleiki Dagssyni hent út af Facebook Áhrifavaldur greiddi sextán milljónir fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum: „Hvar eru allir peningarnir?” Íslenska stelpan sem eltir drauminn í Los Angeles Sam Rivers úr Limp Bizkit látinn Krakkatían: IKEA-geitin, októberfest og reikistjarna Tveir skiptu með sér sjöfalda pottinum Dýri kveður Íþróttaálfinn eftir tuttugu ár Fjögur hundruð milljónir króna í skjalatösku í Hveragerði Fjórir á lista Páls hættir við „Vinir mínir settu stöðugt út á mig og niðurlægðu mig“ Mikil og góð stemning á uppskeruhátíð Skaftárhrepps Andri Björns stendur vaktina allar helgar „Af hverju ætti ég að lifa lífi mínu svona?“ Fær reglulega að heyra: „Þú lékst Skara!“ Heiðrar minningu vinar síns með því að elta draumana Fréttatía vikunnar: Vaxtamálið, eldsvoði og pítsusósa Aron Can sprengdi risastóra graftarbólu á hundinum Cillian mærir Kiljan Slíta sambandinu en vinna áfram saman „Við hvern ert þú að tala?“ Bjóða öllum sem vilja heim í útgáfupartí Rúrik hlaut verðlaun sem rísandi stjarna ársins Ingunn Svala kaupir glæsihús Jóhanns Bergs á Arnarnesi „Við eigum bara eitt líf og ég ætla því að lifa því eins og ég vil“ Ace Frehley látinn af slysförum Íslensk hönnun á forsíðu Wall Street Journal: „Hún hafði samband við mig á Instagram“ Hnusað af hreindýraskít á leið upp „fullkomið fjölskyldufjall“ „Draumar geta ræst“ Sjá meira