Ace Frehley látinn af slysförum Eiður Þór Árnason skrifar 16. október 2025 23:04 Ace Frehley, söngvari og gítarleikari Kiss í Mexíkó á End of the Road Tour tónleikaferðalagi hljómsveitarinnar árið 2022. EPA/Felipe Gutierrez Paul Daniel Frehley, betur þekktur sem Ace Frehley, er látinn 74 ára að aldri. Frehley var einn stofnenda heimsþekktu rokkhljómsveitarinnar Kiss, söngvari hennar og aðalgítarleikari. Hann lést eftir að hafa slasast við fall í síðasta mánuði. Fjölskylda hans greinir frá þessu. „Við erum gjörsamlega niðurbrotin og harmi slegin. Á síðustu augnablikum hans vorum við svo heppin að geta umkringt hann með kærleiksríkum, ástríkum og friðsælum orðum, hugsunum og bænum þegar hann yfirgaf þessa jörð. Við varðveitum allar bestu minningar hans, hláturinn og fögnum styrk hans og þeirri góðvild sem hann sýndi öðrum," segir í yfirlýsingu frá fjölskyldunni. „Horfandi yfir öll hans ótrúlegu afrek í lífinu þá mun minning Ace lifa að eilífu!" Fréttin er í vinnslu. Andlát