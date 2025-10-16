„Við erum orðlaus yfir hæfileikunum“ Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 16. október 2025 13:00 Barnahópurinn í leikritinu Galdrakarlinn í OZ. Borgarleikhúsið Gríðarlegur áhugi var á leikprufum fyrir fjölskyldusöngleikinn Galdrakarlinn í Oz en um 900 leikglöð börn á aldrinum 8–12 ára mættu og sýndu hæfileika sína á sviðinu. Aðeins þrettán börn voru valin í leikhópinn sem mun stíga á Stóra svið Borgarleikhússins í janúar næstkomandi. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Borgarleikhúsinu. Leikstjóri sýningarinnar er Þórunn Arna Kristjánsdóttir sem íslenskum leikhúsgestum á öllum aldri að góðu kunn en hún leikstýrði barnasýningunum Fíasól Gefst aldrei upp og Emil í Kattholti. „Við erum orðlaus yfir hæfileikunum, hugrekkinu og metnaðnum sem við sáum hjá öllum sem mættu og sungu og dönsuðu fyrir okkur í prufunum,“ segir Þórunn Arna og segir valið hafa verið erfitt. Sígild lög og einstakt sjónarspil Í hlutverki Dóróteu verður Þórey Birgisdóttir, sem sjálf lék í uppsetningu Borgarleikhússins á Galdrakarlinn í Oz fyrir fjórtán árum síðan. Vilhelm Neto fer með hlutverk Galdrakarlsins í Oz, í fótspor Ladda sem lék sama hlutverk árið 2011. Pétur Ernir Svavarsson verður Ljónið, Hilmir Jensson Fuglahræðan, Björgvin Franz Gíslason Tinkarlinn, Berglind Alda Ástþórsdóttir Góða nornin Glinda og Sólveig Arnarsdóttir Vonda nornin. Aðrir leikarar eru Ernesto Camilo Valdes, Fanney Lísa Hevesi, Margrét Hörn Jóhannsdóttir og Marino Máni Mabazza, auk þrettán barna sem stíga á svið í fyrsta sinn. „Þessi fjölskyldusöngleikur eftir sígilda ævintýrinu um Galdrakarlinn í Oz, verður settur upp í glænýrri þýðingu og mun höfða til leikhúsgesta af öllum aldri, sem hafa gaman af ævintýrum. Galdrakarlinn í Oz er ekki síður þekktur fyrir tónlistina, lög á borð við Somewhere Over the Rainbow og We’re off to See the Wizard,“ segir í tilkynningunni. Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem söngleikurinn er settur upp í leikhúsinu en sýningin var sýnd árið 2011. Myndbrot frá þeirri uppsetningu má sjá hér að neðan. Leikhús Borgarleikhúsið Mest lesið Ljóstrar upp um kornið sem fyllti mælinn Lífið Slappur smassborgari Gagnrýni „Bíður bara inni í skáp eftir brúðkaupinu“ Tíska og hönnun Leikkonur á túr: Fimm verstu rasshausa-ummælin Lífið Fékk Laufeyju í afmælið: „Maggi bróðir hefur alltaf verið betri en aðrir að gefa gjafir“ Lífið Hugmynd Chris Hemsworth að synda í kringum Ísland Lífið Tíu smart kósýgallar Lífið „Stöðugar gaslýsingar“ Federline gríðarlega særandi Lífið Tulipop-leiksvæði opnað á Keflavíkurflugvelli Lífið Hélt auganu en missti af frumsýningu eftir að hafa fengið golfkúlu í andlitið Lífið Fleiri fréttir „Við erum orðlaus yfir hæfileikunum“ Hugmynd Chris Hemsworth að synda í kringum Ísland Ljóstrar upp um kornið sem fyllti mælinn Tíu smart kósýgallar „Stöðugar gaslýsingar“ Federline gríðarlega særandi Tulipop-leiksvæði opnað á Keflavíkurflugvelli Leikkonur á túr: Fimm verstu rasshausa-ummælin „Ef ég vil breyta heiminum þarf ég að byrja á mér sjálfri“ Fékk Laufeyju í afmælið: „Maggi bróðir hefur alltaf verið betri en aðrir að gefa gjafir“ Leyndarmál Móu að hinni fullkomnu kvöldförðun Allt jafnt fyrir lokaspurninguna og spurt var um stað Vakti yfir sofandi sonunum vopnuð hnífi Stíflaður mjólkurkirtill reyndist ólæknandi krabbamein „Lífið gefur okkur mislangan tíma og ég vil nýta minn til hins ýtrasta“ Þúsundir fögnuðu Steinu og sögulegu samstarfi Helen Óttars og Rubin Pollock slá sér upp Alma Möller, Binni Glee og Sigríður Snævarr saman í bíó Plakatarisi og uppáhalds listamaður Spielberg allur Hélt auganu en missti af frumsýningu eftir að hafa fengið golfkúlu í andlitið „Hvetjandi að sjá stelpu með sama húðlit og ég sigra“ Heitasta hámhorfið í haust Pistasíu- og döðludraumur Jönu D'Angelo er látinn Laufey gerist rithöfundur Boðberi jólanna risinn á ný „Hélt að hjartað myndi springa úr brjóstinu“ Vigdís Häsler flutt til Sveins Andra Þórarinn Arnar keypti glæsihús Tona á Arnarnesi Ómar og Eva Margrét gift og gengu frá kaupmála Ætlar ekki að verða stærstur, bara bestur Sjá meira