Lífið

„Við erum orð­laus yfir hæfi­leikunum“

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Barnahópurinn í leikritinu Galdrakarlinn í OZ.
Barnahópurinn í leikritinu Galdrakarlinn í OZ. Borgarleikhúsið

Gríðarlegur áhugi var á leikprufum fyrir fjölskyldusöngleikinn Galdrakarlinn í Oz en um 900 leikglöð börn á aldrinum 8–12 ára mættu og sýndu hæfileika sína á sviðinu. Aðeins þrettán börn voru valin í leikhópinn sem mun stíga á Stóra svið Borgarleikhússins í janúar næstkomandi. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Borgarleikhúsinu.

Leikstjóri sýningarinnar er Þórunn Arna Kristjánsdóttir sem íslenskum leikhúsgestum á öllum aldri að góðu kunn en hún leikstýrði barnasýningunum Fíasól Gefst aldrei upp og Emil í Kattholti.

„Við erum orðlaus yfir hæfileikunum, hugrekkinu og metnaðnum sem við sáum hjá öllum sem mættu og sungu og dönsuðu fyrir okkur í prufunum,“ segir Þórunn Arna og segir valið hafa verið erfitt.

Sígild lög og einstakt sjónarspil

Í hlutverki Dóróteu verður Þórey Birgisdóttir, sem sjálf lék í uppsetningu Borgarleikhússins á Galdrakarlinn í Oz fyrir fjórtán árum síðan. Vilhelm Neto fer með hlutverk Galdrakarlsins í Oz, í fótspor Ladda sem lék sama hlutverk árið 2011.

Pétur Ernir Svavarsson verður Ljónið, Hilmir Jensson Fuglahræðan, Björgvin Franz Gíslason Tinkarlinn, Berglind Alda Ástþórsdóttir Góða nornin Glinda og Sólveig Arnarsdóttir Vonda nornin. Aðrir leikarar eru Ernesto Camilo Valdes, Fanney Lísa Hevesi, Margrét Hörn Jóhannsdóttir og Marino Máni Mabazza, auk þrettán barna sem stíga á svið í fyrsta sinn.

„Þessi fjölskyldusöngleikur eftir sígilda ævintýrinu um Galdrakarlinn í Oz, verður settur upp í glænýrri þýðingu og mun höfða til leikhúsgesta af öllum aldri, sem hafa gaman af ævintýrum. Galdrakarlinn í Oz er ekki síður þekktur fyrir tónlistina, lög á borð við Somewhere Over the Rainbow og We’re off to See the Wizard,“ segir í tilkynningunni.

Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem söngleikurinn er settur upp í leikhúsinu en sýningin var sýnd árið 2011. Myndbrot frá þeirri uppsetningu má sjá hér að neðan.

Leikhús Borgarleikhúsið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.