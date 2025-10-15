Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir bróður sinn, Magnús Sigurbjörnsson, betri en aðra að gefa gjafir. Óhætt er að segja að hann hafi toppað sig í ár í tilefni af 35 ára afmæli Áslaugar þegar hann bauð henni á tónleika með Laufeyju Lín í Madison Square Garden í kvöld.
Áslaug Arna, sem hefur verið í leyfi frá þingmennsku síðan í maí vegna námsins, er með hópspjall (e. community chat) á Instagram þar sem hún deilir með fylgjendum sínum fréttum af náminu þar ytra.
Í færslu á Instagram rifjar hún upp hvernig Magnús kom henni á óvart í þrítugsafmæli hennar árið 2020:
„Laufey söng á þrítugsafmælinu mínu, áður en flestir þekktu hana. Þetta var árið 2020 í miðju heimsfaraldri og plön mín um stóra afmælisveislu fóru út um þúfur. Níu vinir komu heim til mín og hundrað manns fylgdust með á netinu þegar bróðir minn kom mér á óvart með því að fá Laufey til að hringja í mig og syngja.“
„Fimm árum síðar selur hún upp Madison Square Garden tvisvar. Ég bý nú í New York, og bróðir minn flaug hingað svo við gætum séð íslensku stjörnuna á stóra sviðinu í kvöld, nokkrum vikum fyrir 35 ára afmælið mitt.“
