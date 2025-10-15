Helen Óttars og Rubin Pollock slá sér upp

Ofurfyrirsætan Helen Málfríður Óttarsdóttir og Rubin Pollock, gítarleikari hljómsveitarinnar Kaleo, hafa verið að stinga saman nefjum undanfarna mánuði.
Helen deildi mynd af þeim saman í rómantískri göngu um götur London í gær þar sem þau virðast njóta samvistar hvors annars.
Helen er búsett í Hackney í austurhluta London og hefur á undanförnum árum byggt upp glæsilegan feril í fyrirsætuheiminum. Hún er á skrá hjá íslensku skrifstofunni Ey Agency ásmt PMR skrifstofunni í London, PMA í Þýskalandi og Le Management í Skandinavíu.
Rubin er búsettur á Íslandi, með annan fótinn í Bandaríkjunum. Hann er sonur rithöfundarins og gítarleikarans Mike Pollock, sem er hvað þekktastur fyrir að hafa verið í hinni goðsagnakenndu hljómsveit Utangarðsmenn.