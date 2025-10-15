Á annað þúsund manns fögnuðu á opnun yfirlitssýningarinnar „Steina: Tímaflakk“ á dögunum í Listasafni Íslands og á Listasafni Reykjavíkur. Sýningin tekur fyrir allan feril Steinu Vasulka sem var frumkvðull í stafrænni miðlun.
Er um að ræða samstarfsverkefni Listasafns Íslands og Listasafns Reykjavíkur en þetta er einungis í annað skiptið sem söfnin hafa sameinað krafta sína svona. Fyrra skiptið var fyrir tuttugu árum þegar söfnin settu saman upp sýningu á verkum Dieter Roth.
Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, opnaði sýninguna í Listasafni Íslands og Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri í Listasafni Reykjavíkur. Við opnunina lék Halla Steinunn Stefánsdóttir á rafeintak af barokkfiðlu.
Steina Vasulka er sannur frumkvöðull í stafrænni miðlun og hefur haft djúpstæð áhrif á margar kynslóðir listafólks um heim allan. Nú snýr hún aftur til heimahaganna þegar haldin verður fyrsta stóra yfirlitssýning hennar á Íslandi.
Sýningin er fyrsta stóra yfirlitssýningin á verkum Steinu hér á landi. Með verkum sínum hefur hún tengt saman vídeólist, tónlist og tækni á einstaklega skapandi og frjóan hátt. Hægt er að lesa betur um sýninguna hér.
Margt var um manninn og hér má sjá vel valdar myndir af hressum sýningargestum: