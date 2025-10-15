Lífið

Þúsundir fögnuðu Steinu og sögu­legu sam­starfi

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Sigurður Gísli, Berglind Festival og Sadie Cook mættu á yfirlitssýningu Steinu Vasulka sem sést hér í efra hægra horninu.
Sigurður Gísli, Berglind Festival og Sadie Cook mættu á yfirlitssýningu Steinu Vasulka sem sést hér í efra hægra horninu. Elísa B. Guðmundsdóttir

Á annað þúsund manns fögnuðu á opnun yfirlitssýningarinnar „Steina: Tímaflakk“ á dögunum í Listasafni Íslands og á Listasafni Reykjavíkur. Sýningin tekur fyrir allan feril Steinu Vasulka sem var frumkvðull í stafrænni miðlun.

Er um að ræða samstarfsverkefni Listasafns Íslands og Listasafns Reykjavíkur en þetta er einungis í annað skiptið sem söfnin hafa sameinað krafta sína svona. Fyrra skiptið var fyrir tuttugu árum þegar söfnin settu saman upp sýningu á verkum Dieter Roth.

Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, opnaði sýninguna í Listasafni Íslands og Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri í Listasafni Reykjavíkur. Við opnunina lék Halla Steinunn Stefánsdóttir á rafeintak af barokkfiðlu.

Steina Vasulka er sannur frumkvöðull í stafrænni miðlun og hefur haft djúpstæð áhrif á margar kynslóðir listafólks um heim allan. Nú snýr hún aftur til heimahaganna þegar haldin verður fyrsta stóra yfirlitssýning hennar á Íslandi.

Sýningin er fyrsta stóra yfirlitssýningin á verkum Steinu hér á landi. Með verkum sínum hefur hún tengt saman vídeólist, tónlist og tækni á einstaklega skapandi og frjóan hátt. Hægt er að lesa betur um sýninguna hér.

Margt var um manninn og hér má sjá vel valdar myndir af hressum sýningargestum:

Daría Sól Andrews sýningarstjóri og listakona var á svæðinu.Elísa B. Guðmundsdóttir
Glæsilegir gestir.Elísa B. Guðmundsdóttir
Halla Steinunn Stefánsdóttir lék á raf- barrokkfiðlu við opnunina.Elísa B. Guðmundsdóttir
Sýningarstjórnir, Pari Stave (Listasafni Íslands) og Markús Þór Andrésson (Listasafni RVK). Elísa B. Guðmundsdóttir
Grafíski hönnuðurinn og stemningsmaðurinn Þorgeir K. Blöndal.Elísa B. Guðmundsdóttir
Hildigunnur Birgisdóttir myndlistarkona og fyrrum fulltrúi okkar á Feneyjartvíæringnum lætur sig ekki vanta á flotta opnun. Elísa B. Guðmundsdóttir
Fjölmennt fjör.Elísa B. Guðmundsdóttir
Pari Stave töffari sýningarstjóri Listasafns Íslands og annar sýningarstjora sýningarinnar í verki eftir Steinu.Elísa B. Guðmundsdóttir
Fólk á góðri stundu.Elísa B. Guðmundsdóttir
Þessi nældu sér í bók.Elísa B. Guðmundsdóttir
Steina glæsileg.Elísa B. Guðmundsdóttir
Myndlistarkonan Rúrí Sigurðardóttir Kommata.Elísa B. Guðmundsdóttir
Deepa R. Lyengar og Diljá ÞorvaldsdóttirElísa B. Guðmundsdóttir
Andrean Sigurgeirsson og Erna Gunnarsdóttir, dansarar hjá Íslenska Dansflokknum.Elísa B. Guðmundsdóttir
Steina áritar bók fyrir Guðrúnu Sóleyju Gestsdóttur.Elísa B. Guðmundsdóttir
Fjöldi fólks beið eftir að komast inn.Elísa B. Guðmundsdóttir
Jo Pawlowska á góðu spjalli.Elísa B. Guðmundsdóttir
Vinafundir, Þorgeir og Róshildur í góðum fíling. Elísa B. Guðmundsdóttir
Pari Stave var í stuði.Elísa B. Guðmundsdóttir
Steina nýtur stundarinnar.Elísa B. Guðmundsdóttir
Ólöf og Markús frá Listasafni Reykjavíkur í góðu stuði.Elísa B. Guðmundsdóttir
Fjölskylda speglar sig í verki.Elísa B. Guðmundsdóttir
Salóme Hollanders hönnuður og glæsipía mætti með sínum heittelskaða Bergi Þórissyni tónlistarstjóra.Elísa B. Guðmundsdóttir
Berglind Festival lét sig ekki vanta í geggjaðri Saks Potts kápu.Elísa B. Guðmundsdóttir
Benni Hemm Hemm.Elísa B. Guðmundsdóttir
Steina ásamt fjölskyldu sinni.Elísa B. Guðmundsdóttir
Sigurður Gísli Pálmason.Elísa B. Guðmundsdóttir
Glæsilegur hópur á opnun.Elísa B. Guðmundsdóttir
Steina og Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri Reykjavíkur.Elísa B. Guðmundsdóttir
Kristín Helga Ríkharðsdóttir listakona.Elísa B. Guðmundsdóttir
Steina Vasulka sátt með opnunina.Elísa B. Guðmundsdóttir
Gestir virða fyrir sér verkið The West.Elísa B. Guðmundsdóttir
