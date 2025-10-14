Heitasta hámhorfið í haust

Yfirvofandi skammdegi, gráir dagar og aukin þreyta, heitt bað, kertaljós og þrusugott hámhorf á Netflix uppi í sófa. Haustið er ein huggulegasta árstíðin og hér verður farið yfir hugmyndir að góðu sjónvarpsefni.
Listinn er að sjálfsögðu langt frá því að vera tæmandi en hér má finna nokkrar hugmyndir að nýlegu og væntanlegu efni frá streymisveitum.
Óskarsverðlaunahafinn Cillian Murphy skín hér í hlutverki yfirkennara í drengjaskóla fyrir vandræðagemsa á tíunda áratuginum sem berst fyrir því að halda skólanum opnum.
Stórstjarnan Victoria Beckham fær hér að skína skært eftir að eiginmaður hennar sló í gegn í hans eigin Netflix seríu. Áhorfandi fær innsýn í mjög svo einstakt líf Victoriu sem var auðvitað meðlimur í stærstu stúlknasveit sögunnar og er gríðarlega virtur tískuhönnuður í dag.
Æsispennandi Netflix mynd með bresku drottningunni Keiru Knightley í aðalhlutverki og segir frá fjölmiðlakonu sem er boðið um borð í lúxussnekkju með moldríku fólki sem stendur fyrir „góðgerðar“verkefni.
Hot rabbi og OC goðsögnin Adam Brody og Kristen Bell eru stórskemmtilegt par í þessum fantagóðu rómantísku gamanþáttum. Gossip girl drottningin Leighton Meester, eiginkona Brody, er sömuleiðis að mæta á skjáinn í þessari seríu og aðdáendur geta bókstaflega ekki beðið.
Óhugnanlegir, grúví, smart, klikkaðir, skemmtilegir, óþægilegir og margt fleira. Unglingaheimili þar sem margt mjög undarlegt á sér stað, bæjarfélag sem minnir á sértrúarsöfnuð eða eitthvað vel freudískt. Hin fínasta spenna fyrir svefnin og stórstjarnan Toni Collette er gríðarlega sannfærandi sem spilltur skólastjóri.
Sjóðheitar ástir milli kvenna, siðblinda, morð og margt fleira. Konurnar í skáldaða bænum Maple Brook í Texas eru sannarlega ekki allar sem þær eru séðar í þessum spennu- og dramaþáttum. Rómantíska gamanmyndadrottningin Brittany Snow er að eiga kærkomna endurkomu á skjáinn.
Breski hjartaknúsarinn og hjartabrjótarinn Jude Law og hinn bráðhuggulegi Jason Bateman leika bræður í gríðarlega spennandi og skemmtilegum glæpaþáttum.
Sálfræði spenntutryllir með írska hönkinu Collinn Farrell í aðalhlutverki. Spilavíti, skuldir, gamlar ástir, átök. Þættirnir mæta á flixið 29. október.
Lorelai, Rori og haustið, þarf að segja meira?
Gamanþáttaröðin Brjánn fjallar um tölvuleikjaspilara á sextugsaldri sem er óvænt ráðinn þjálfari Þróttar Reykjavíkur. Leikarinn ástsæli Halldór Gylfason fer með aðalhlutverkið.
Hér má sjá stiklu úr seríunni:
Serían fjallar um frá matreiðslumeistarann Jónas sem er að reyna að snúa við blaðinu og vinna til baka traust fjölskyldunnar eftir fangelsisvist.
Þegar allar dyr virðast lokaðar endar hann á að þiggja vafasama peninga frá gömlum félaga úr fangelsinu til að stofna lúxusveitingastað gegn því að þvætta þá í gegnum reksturinn.
Sjónvarpssería byggð á sögulegu Alien myndunum. Hryllingsvísindaskáldskapur sem fær hárin til að rísa.
Þegar dularfullt geimskip brotlendir á jörðinni uppgötvar ung kona ásamt hópi hermanna hver helsta ógn jarðarinnar er. Sælir kælir.
Sálfræðitryllir og með því. Laura gjörsamlega rústar fullkomnu lífi sínu þegar henni finnst kærasta sonar hennar eitthvað grunsamleg.