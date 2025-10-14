Lífið

Heitasta hámhorfið í haust

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Collin Farrell, Keira Knightly og Adam Brody eru öll að leika í heitu haustefni.
Yfirvofandi skammdegi, gráir dagar og aukin þreyta, heitt bað, kertaljós og þrusugott hámhorf á Netflix uppi í sófa. Haustið er ein huggulegasta árstíðin og hér verður farið yfir hugmyndir að góðu sjónvarpsefni.

Listinn er að sjálfsögðu langt frá því að vera tæmandi en hér má finna nokkrar hugmyndir að nýlegu og væntanlegu efni frá streymisveitum. 

Netflix:

Steve

Óskarsverðlaunahafinn Cillian Murphy skín hér í hlutverki yfirkennara í drengjaskóla fyrir vandræðagemsa á tíunda áratuginum sem berst fyrir því að halda skólanum opnum. 

Victoria Beckham

Stórstjarnan Victoria Beckham fær hér að skína skært eftir að eiginmaður hennar sló í gegn í hans eigin Netflix seríu. Áhorfandi fær innsýn í mjög svo einstakt líf Victoriu sem var auðvitað meðlimur í stærstu stúlknasveit sögunnar og er gríðarlega virtur tískuhönnuður í dag. 

The Woman in Cabin 10

Æsispennandi Netflix mynd með bresku drottningunni Keiru Knightley í aðalhlutverki og segir frá fjölmiðlakonu sem er boðið um borð í lúxussnekkju með moldríku fólki sem stendur fyrir „góðgerðar“verkefni. 

Nobody Wants This sería 2

Hot rabbi og OC goðsögnin Adam Brody og Kristen Bell eru stórskemmtilegt par í þessum fantagóðu rómantísku gamanþáttum. Gossip girl drottningin Leighton Meester, eiginkona Brody, er sömuleiðis að mæta á skjáinn í þessari seríu og aðdáendur geta bókstaflega ekki beðið. 

Wayward

Óhugnanlegir, grúví, smart, klikkaðir, skemmtilegir, óþægilegir og margt fleira. Unglingaheimili þar sem margt mjög undarlegt á sér stað, bæjarfélag sem minnir á sértrúarsöfnuð eða eitthvað vel freudískt. Hin fínasta spenna fyrir svefnin og stórstjarnan Toni Collette er gríðarlega sannfærandi sem spilltur skólastjóri. 

The Hunting Wives

Sjóðheitar ástir milli kvenna, siðblinda, morð og margt fleira. Konurnar í skáldaða bænum Maple Brook í Texas eru sannarlega ekki allar sem þær eru séðar í þessum spennu- og dramaþáttum. Rómantíska gamanmyndadrottningin Brittany Snow er að eiga kærkomna endurkomu á skjáinn. 

Black Rabbit

Breski hjartaknúsarinn og hjartabrjótarinn Jude Law og hinn bráðhuggulegi Jason Bateman leika bræður í gríðarlega spennandi og skemmtilegum glæpaþáttum. 

Ballad of a Small Player

Sálfræði spenntutryllir með írska hönkinu Collinn Farrell í aðalhlutverki. Spilavíti, skuldir, gamlar ástir, átök. Þættirnir mæta á flixið 29. október. 

Gilmore girls

Lorelai, Rori og haustið, þarf að segja meira? 

SÝN:

Brjánn

Gamanþáttaröðin Brjánn fjallar um tölvuleikjaspilara á sextugsaldri sem er óvænt ráðinn þjálfari Þróttar Reykjavíkur. Leikarinn ástsæli Halldór Gylfason fer með aðalhlutverkið.

Hér má sjá stiklu úr seríunni: 

Sjónvarp Símans:

Reykjavík Fusion

Serían fjallar um frá matreiðslumeistarann Jónas sem er að reyna að snúa við blaðinu og vinna til baka traust fjölskyldunnar eftir fangelsisvist. 

Þegar allar dyr virðast lokaðar endar hann á að þiggja vafasama peninga frá gömlum félaga úr fangelsinu til að stofna lúxusveitingastað gegn því að þvætta þá í gegnum reksturinn.

Hér má sjá stiklu úr seríunni: 

Disney+:

Alien: Earth

Sjónvarpssería byggð á sögulegu Alien myndunum. Hryllingsvísindaskáldskapur sem fær hárin til að rísa. 

Þegar dularfullt geimskip brotlendir á jörðinni uppgötvar ung kona ásamt hópi hermanna hver helsta ógn jarðarinnar er. Sælir kælir. 

Amazon Prime:

The Girlfriend

Sálfræðitryllir og með því. Laura gjörsamlega rústar fullkomnu lífi sínu þegar henni finnst kærasta sonar hennar eitthvað grunsamleg. 

