Gugga lét Gauta heyra það fyrir hæð sína Stefán Árni Pálsson skrifar 13. október 2025 15:01 Gugga í gúmmíbát fór á kostum í síðasta þætti. Í síðasta þætti af Bannað að hlæja mættu þau Gunna Dís, Andri Freyr, Helgi Seljan, Gugga í gúmmíbát og Gauti Þeyr. Matarboð sem átti eftir að reynast erfitt fyrir marga, sérstaklega að halda niðri í sér hlátrinum. Gugga fór á kostum í þættinum og lét Gauta reglulega heyra það í þættinum, fyrir það eitt að vera nokkuð lágvaxinn. Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti en hægt er að sjá alla þættina á Sýn+. Klippa: Gugga lét Gauta heyra það fyrir hæð sína