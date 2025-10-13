Tónlist

Sleppti tökunum á ástarsorgarplötu aldarinnar

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Bríet og Unnsteinn Manúel á hátíðarsýningu tónlistarmyndarinnar Minningar í Bíó Paradís.
Bríet og Unnsteinn Manúel á hátíðarsýningu tónlistarmyndarinnar Minningar í Bíó Paradís. Aron Kristjánsson

Helgin var sannarlega viðburðarík hjá íslensku stórstjörnunni og tónlistarkonunni Bríeti. Hún var að frumsýna tónlistarmyndina Minningar á Listasafni Reykjavíkur, stóð fyrir hátíðarsýningum í Bíó Paradís og tróð upp á næturklúbbnum Auto í kjölfarið. Allt þetta er hluti af því að kveðja plötuna Kveðja, Bríet sem kom út fyrir sléttum fimm árum og er einhver stærsta plata íslenskrar tónlistarsögu.

Bríeti þarf vart að kynna en hún er ein vinsælasta tónlistarkona Íslands síðustu ára.

Fyrsta breiðskífa hennar Kveðja, Bríet kom út 10. október 2020. Hún naut strax gríðarlegra vinsælda og braut mörg streymismet, öll níu lögin á breiðskífunni enduðu á Spotify topp 10 listanum í vikunni eftir útgáfu.

Kveðja, Bríet var valin besta plata ársins á Íslensku Tónlistarverðlaununum 2021. Sama ár vann Bríet einnig í flokkunum söngkona ársins og textahöfundur ársins. Í kjölfarið hefur hún endurtekið verið tilnefnd til og unnið fleiri verðlaun á Íslensku tónlistarverðlaununum og hlustendaverðlaununum síðustu ár og er hvernig nærri hætt. 

Bríet og GDRN á sýningu tónlistarmyndarinnar Minningar sem Bríet gerði fyrir plötuna Kveðja, Bríet.Aníta Káradóttir

Bríet hefur safnað yfir 46 milljón streymum og næstum 120.000 mánaðarlegum hlustendum á Spotify síðan Kveðja, Bríet kom út.

Hún hefur flutt tónlist sína margsinnis um allt Ísland og víðar um heim við frábærar undirtektir. Hún hefur fyllt öll helstu tónleikarými á Íslandi, allt frá Eldborg, Hörpu yfir í Vagninn á Flateyri. Nú horfir Bríet út fyrir landsteinana og eyðir tíma sínum í að semja og gefa út nýja tónlist á ensku.

Í fréttatilkynningu segir:

„Bríeti langaði til þess að gera eitthvað einstakt í tengslum við plötuna Kveðja, Bríet. Þá spratt upp hugmyndin af því að taka hana upp í lifandi flutningi og taka það upp á filmu á sama tíma.

Þetta varð að veruleika á sumardögum árið 2021 en Bríet fékk með sér stórvalalið kvikmyndatökumanna og íslenskra tónlistarmanna sem spiluðu tónlistina á meðan hún var tekin upp á hljóði og filmu á Skeggjastöðum í Mosfellsdal. Það sem einkennir svo þessar upptökur er að þær voru aðeins teknar upp einu sinni en þó í nokkrum pörtum. Myndin er algjört listaverk og á sér enga aðra líka.

Hún fangar hugarheim og tilfinningar plötunnar ótrúlega vel. Mynd og hljóð er hrátt, nostalgískt og rómantískt, þar sem að íslensk sveitafegurð er í fyrirrúmi og tónlistin fær að njóta sín á einstakan hátt og að tala sínu máli.“

Hörður Freyr Brynjarsson leikstýrði myndinni, Stroud Rhode Pearce sá um kvikmyndatöku, Styrmir Hauksson sá um upptökustjórn og hljóðblöndun, Rubin Pollock lék á gítar, Þorleifur Gaukur Davíðsson lék á munnhörpu, fetilgítar og bassa, Magnús Trygvason Eliassen lék á trommur og Tómas Jónsson lék á hljómborð og hammond orgel.

Á fimm ára afmæli plötunnar voru haldnar tvennar hátíðarsýningar í Bíó Paradís og uppselt var á báðar. Myndin verður einnig í sýningu í Hafnarhúsinu á Listasafni Reykjavíkur út miðvikudag næstkomandi.

Hér má sjá myndir frá ævintýrum Bríetar undanfarna daga: 

Myndin Minningar er sýnd í Hafnarhúsinu til og með miðvikudeginum næsta. Aníta Káradóttir
Bríet og Soffía Kristín umboðsmaður hennar glæsilegar.Aníta Káradóttir
Heiða Sigrún, Baldvin Z, Íris Lóa Eskin og Jakob Frímann Magnússon.Aníta Káradóttir
Kveðja, Bríet er ein vinsælasta íslenska plata aldarinnar.Aníta Káradóttir
Glæsihópur!Aníta Káradóttir
Bríet og Íris Lóa sætu mágkonur.Aníta Káradóttir
Margt um manninn og gestir í gír.Aníta Káradóttir
Algjörar pæjur, Soffía, Ynja, Bríet og Íris Lóa. Aníta Káradóttir
Bríet og GDRN á spjalli.Aníta Káradóttir
GDRN, Jakob Frímann og Bríet tónlistarsnillingar og meððí.Aníta Káradóttir
Glæsilegar mæðgur!Aníta Káradóttir
Lalli, Íris, Bríet og Ynja Blær.Aníta Káradóttir
Fólk fylgdist agndofa með.Aníta Káradóttir
Bríet í skýjunum.Aníta Káradóttir
Gestir á spjalli.Aníta Káradóttir
Hildur Laila og Bríet sætar systur.Aníta Káradóttir
Tískudrottning!Aníta Káradóttir
Bríet á Skeggjastöðum.Aníta Káradóttir
Bríet bauð gesti velkomna.Aníta Káradóttir
Viktor Grönfeldt, Bríet og Sunna Björk förðunarfræðingur Bríetar.Aníta Káradóttir
Bríet í Bíó Paradís á góðu skvísuspjalli.Aron Kristjánsson
Standandi lófaklapp!Aron Kristjánsson
Bros og myndir!Aron Kristjánsson
Bjarki Sig Sund maður lét sig ekki vanta. Aron Kristjánsson
Bríet kyssir best klæddu feðgin landsins Önnu Maríu og Villa Vill stjörnulögmann.Aron Kristjánsson
Ynja Blær og Íris létu sig ekki vanta.Aron Kristjánsson
Sigrún Ósk var yfir sig hrifin.Aron Kristjánsson
Vinyl plötur áritaðar.Aron Kristjánsson
Stuð!Aron Kristjánsson
Bríet og Jónmundur Grétarsson leikari.Aron Kristjánsson
Bríet og Unnsteinn Manúel á hátíðarsýningu tónlistarmyndarinnar Minningar í Bíó Paradís.Aron Kristjánsson
Bríet og Brjánn og fleiri góðir gestir.Aron Kristjánsson
Bríet tilbúin fyrir sýninguna.Aron Kristjánsson
