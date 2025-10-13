Sleppti tökunum á ástarsorgarplötu aldarinnar

Helgin var sannarlega viðburðarík hjá íslensku stórstjörnunni og tónlistarkonunni Bríeti. Hún var að frumsýna tónlistarmyndina Minningar á Listasafni Reykjavíkur, stóð fyrir hátíðarsýningum í Bíó Paradís og tróð upp á næturklúbbnum Auto í kjölfarið. Allt þetta er hluti af því að kveðja plötuna Kveðja, Bríet sem kom út fyrir sléttum fimm árum og er einhver stærsta plata íslenskrar tónlistarsögu.
Bríeti þarf vart að kynna en hún er ein vinsælasta tónlistarkona Íslands síðustu ára.
Fyrsta breiðskífa hennar Kveðja, Bríet kom út 10. október 2020. Hún naut strax gríðarlegra vinsælda og braut mörg streymismet, öll níu lögin á breiðskífunni enduðu á Spotify topp 10 listanum í vikunni eftir útgáfu.
Kveðja, Bríet var valin besta plata ársins á Íslensku Tónlistarverðlaununum 2021. Sama ár vann Bríet einnig í flokkunum söngkona ársins og textahöfundur ársins. Í kjölfarið hefur hún endurtekið verið tilnefnd til og unnið fleiri verðlaun á Íslensku tónlistarverðlaununum og hlustendaverðlaununum síðustu ár og er hvernig nærri hætt.
Bríet hefur safnað yfir 46 milljón streymum og næstum 120.000 mánaðarlegum hlustendum á Spotify síðan Kveðja, Bríet kom út.
Hún hefur flutt tónlist sína margsinnis um allt Ísland og víðar um heim við frábærar undirtektir. Hún hefur fyllt öll helstu tónleikarými á Íslandi, allt frá Eldborg, Hörpu yfir í Vagninn á Flateyri. Nú horfir Bríet út fyrir landsteinana og eyðir tíma sínum í að semja og gefa út nýja tónlist á ensku.
Í fréttatilkynningu segir:
„Bríeti langaði til þess að gera eitthvað einstakt í tengslum við plötuna Kveðja, Bríet. Þá spratt upp hugmyndin af því að taka hana upp í lifandi flutningi og taka það upp á filmu á sama tíma.
Þetta varð að veruleika á sumardögum árið 2021 en Bríet fékk með sér stórvalalið kvikmyndatökumanna og íslenskra tónlistarmanna sem spiluðu tónlistina á meðan hún var tekin upp á hljóði og filmu á Skeggjastöðum í Mosfellsdal. Það sem einkennir svo þessar upptökur er að þær voru aðeins teknar upp einu sinni en þó í nokkrum pörtum. Myndin er algjört listaverk og á sér enga aðra líka.
Hún fangar hugarheim og tilfinningar plötunnar ótrúlega vel. Mynd og hljóð er hrátt, nostalgískt og rómantískt, þar sem að íslensk sveitafegurð er í fyrirrúmi og tónlistin fær að njóta sín á einstakan hátt og að tala sínu máli.“
Hörður Freyr Brynjarsson leikstýrði myndinni, Stroud Rhode Pearce sá um kvikmyndatöku, Styrmir Hauksson sá um upptökustjórn og hljóðblöndun, Rubin Pollock lék á gítar, Þorleifur Gaukur Davíðsson lék á munnhörpu, fetilgítar og bassa, Magnús Trygvason Eliassen lék á trommur og Tómas Jónsson lék á hljómborð og hammond orgel.
Á fimm ára afmæli plötunnar voru haldnar tvennar hátíðarsýningar í Bíó Paradís og uppselt var á báðar. Myndin verður einnig í sýningu í Hafnarhúsinu á Listasafni Reykjavíkur út miðvikudag næstkomandi.
Hér má sjá myndir frá ævintýrum Bríetar undanfarna daga: