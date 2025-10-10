Lofar hlustendum jákvæðri og skemmtilegri stemmingu Boði Logason skrifar 10. október 2025 14:00 Jóhanna Helga verður í loftinu alla virka daga á milli 10 og 14 á FM957. Sýn Jóhanna Helga Jensdóttir hefur verið ráðin í nýtt og umfangsmeira hlutverk á útvarpsstöðinni FM957 og mun nú fylgja hlustendum alla virka daga á milli klukkan tíu og tvö. Jóhanna Helga hefur stýrt útvarpsþáttum á stöðinni á sunnudögum en færir sig nú af helgunum yfir á virka daga. Hún hefur komið að ýmsum fjölmiðlaverkefnum, þar á meðal sjónvarpsþáttunum #Samstarf sem sýndir eru á Sýn+. Hún er með BS-gráðu í iðjuþjálfunarfræði og diplóma í blaða- og fréttamennsku. „Ég hef frá fyrsta degi haft virkilega gaman af því að vera í útvarpi og er því mjög spennt fyrir þessum nýja kafla. Ég hlakka mikið til að vera með hlustendum á hverjum degi í jákvæðri, léttri og skemmtilegri stemmingu,“ er haft eftir Jóhönnu Helgu í tilkynningu. Í tilkynningunni er haft eftir Agli Ploder, dagskrárstjóra FM957, að nýi þáttur Jóhönnu muni gefa stöðinni meiri heildarbrag enda verði kynnt dagskrá nú alla daga frá 7 til 18. „Jóhanna kemur til með að vera með hlustendum í öllu amstri dagsins og ég veit að hún mun gera það gríðarlega vel“ Jóhanna mætir til leiks á FM957 á mánudaginn klukkan 10. Vísir og FM957 eru í eigu Sýnar. FM957 Sýn Mest lesið „Það að missa hann hefur líklega mótað mig hvað mest“ Lífið „Ef þú kemur hingað og ferð að brjóta lög þá áttu ekkert erindi hér“ Lífið Skrýtin skilaboð að þurfa að sækja fundi til að vera edrú Lífið Léti aldrei sjá sig í ökklasokkum Tíska og hönnun Britney deildi myndbandi af Yrsu að fá gleraugu í fyrsta sinn Lífið Eigendur Tripical keyptu glæsihæð við Nesveg Lífið Þetta eru bestu lög 21. aldarinnar Tónlist „Hitti Rúrik Gíslason einu sinni í bókabúð og Herra Hnetusmjör nokkrum sinnum“ Lífið „Fötlun fyrir marga að vera með lítið typpi“ Lífið Sjáðu-hjónin kunna að halda partý Lífið Fleiri fréttir Lofar hlustendum jákvæðri og skemmtilegri stemmingu Þetta eru bestu lög 21. aldarinnar „Þetta er ömurleg fjárhagsleg ákvörðun“ Borgarstjóri og bombur í brjálaðri GusGus-gleði Sama hvað öllum finnst, nema mömmu og pabba Íslenskar stjörnur heiðra Bítlana Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Djúpt snortinn yfir viðbrögðum samfélagsins Hneig niður í miðju lagi Joy Orbison treður upp í Austurbæjarbíói Samdi lag um ást sína á RIFF Söguleg rappveisla í Laugardalnum Laufey treður upp með Justin Bieber Árný Margrét ómaði á tískupöllum í New York Írar sniðganga Eurovision taki Ísrael þátt „Algjörlega út úr kortinu fyrir íslenskan listamann“ Uppselt á tónleika Laufeyjar og aukatónleikum bætt við Heiðra Arvo Pärt í Landakotskirkju Troðfull Þorlákskirkja minntist Karls Sighvatssonar Einvalalið kemur fram á Karlsvöku Laufey Lín endar Evróputúrinn á Íslandi Fjarsambandinu loksins lokið Frumsýning á Vísi: Fyrsta lag Valdimars í sjö ár og liðsmenn eru Bieber ævinlega þakklátir Raftónlistarhátíðin Extreme Chill haldin í sextánda sinn næstu helgi Sjá meira