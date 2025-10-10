„Ef þú kemur hingað og ferð að brjóta lög þá áttu ekkert erindi hér“ Stefán Árni Pálsson skrifar 10. október 2025 12:01 Júlíus Viggó, hér klæddur í Súrmjólkurpeysu úr smiðju Hugleiks Dagssonar, er nýr formaður SUS. Júlíus Viggó Ólafsson er harður hægrisinnaður ungur maður sem vill að flokkurinn fari í ræturnar. Sindri Sindrason kíkti í morgunkaffi hjá nýjum formanni SUS í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi. „Ég er búinn að vera að taka þátt í starfinu hjá Ungum Sjálfstæðismönnum í langan tíma og staða formannsins þar er alltaf mjög sýnileg. Ég fann virkilega núna að þetta væri verkefni sem ég væri tilbúinn að takast á við,“ segir Júlíus Viggó sem er 24 ára og er í hagfræðinámi í Háskóla Íslands. Stöðva móttöku tímabundið „Ég myndi halda að ég væri nokkuð hægrisinnaður og ef ég ætti að lýsa mér í einu orði þá væri það alltaf íhaldsmaður. Útlendingamálin hér á landi eru komin út í ólestur og ég held að við höfum öll tekið eftir því. Við vorum að ræða það hjá SUS um helgina að við þyrftum að stöðva tímabundið móttöku hælisleitenda til að sjá hvort kerfið yfirhöfuð virki.“ Hann segir að ef hælisleitendur brjóti af sér hér á landi ætti að senda þá rakleiðis út úr landi. „Það er frábært ef fólk kemur hingað til lands og tekur þátt í okkar menningu og samfélagi. Maður á rosalega mikið af góðum vinum sem eru af erlendu bergi brotnir en ef þú kemur hingað og ferð að brjóta lög og misnota góðvild okkar þá áttu ekkert erindi hér,“ segir Júlíus en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni. Júlíus Viggó er mikill stuðningsmaður Guðrúnar Hafsteinsdóttur, sem kjörin var formaður flokksins, fyrr á árinu. Júlíus Viggó kynnti Guðrúnu einmitt til leiks á framboðsfundi hennar þar sem hún tilkynnti um framboð til formanns. Sjálfstæðisflokkurinn Ísland í dag Mest lesið „Það að missa hann hefur líklega mótað mig hvað mest“ Lífið Léti aldrei sjá sig í ökklasokkum Tíska og hönnun Britney deildi myndbandi af Yrsu að fá gleraugu í fyrsta sinn Lífið Eigendur Tripical keyptu glæsihæð við Nesveg Lífið „Ef þú kemur hingað og ferð að brjóta lög þá áttu ekkert erindi hér“ Lífið Skrýtin skilaboð að þurfa að sækja fundi til að vera edrú Lífið „Fötlun fyrir marga að vera með lítið typpi“ Lífið Sjáðu-hjónin kunna að halda partý Lífið „Hitti Rúrik Gíslason einu sinni í bókabúð og Herra Hnetusmjör nokkrum sinnum“ Lífið Ghost of Yōtei: Einhver heimsins fallegasti leikur og skemmtilegur líka Leikjavísir Fleiri fréttir „Hitti Rúrik Gíslason einu sinni í bókabúð og Herra Hnetusmjör nokkrum sinnum“ „Ef þú kemur hingað og ferð að brjóta lög þá áttu ekkert erindi hér“ Skrýtin skilaboð að þurfa að sækja fundi til að vera edrú „Þetta er virkilega fallegt samfélag“ Eigendur Tripical keyptu glæsihæð við Nesveg „Það að missa hann hefur líklega mótað mig hvað mest“ Tindatríóið híft upp en Anna Sigga enn föst Britney deildi myndbandi af Yrsu að fá gleraugu í fyrsta sinn „Dreymir um að geta haft jákvæð áhrif á líf annarra“ „Öðruvísi að vera þarna megin við borðið“ í baráttu við krabbann Sjáðu-hjónin kunna að halda partý Tilkynnti dauða Trés lífsins með brókarmynd Sjónlýsing í fyrsta sinn „Fötlun fyrir marga að vera með lítið typpi“ Karen og Hjalti orðin tveggja barna foreldrar Fullkominn brúðkaupsdagur í frönskum kastala Play gjaldþrota: Hvað geta Laufey og Viagra kennt okkur? Dauðlangar í kynlífsdúkku en óttast álit annarra Fagnar gagnrýni á „rasshausa-ummæli“ sín Silja Rós og Magnús eiga von á dreng Andri og Anne selja í Fossvogi Ljúffeng gulrótarkaka í morgunmat „Þetta fólk myndi ekki rata í Víkina með Google Maps“ Fór á skeljarnar eftir siglingu um Miðjarðarhafið Maður geti þurft að díla við „konu sem er á túr“ og í vondu skapi „Mikilvægt að íslenskt samfélag virði alla sem Íslendinga“ Gefur endurkomu undir fótinn Enginn í joggingbuxum í París Guðrún er með sólarsellurafmagn í sautján fermetra húsi sínu Embla Wigum flytur aftur á Klakann Sjá meira