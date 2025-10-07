Skoðun

Til þeirra sem fagna Doktornum!

Kristján Freyr Halldórsson skrifar

Síðustu misseri hef ég velt fyrir mér hversu mikil áhrif einn einstaklingur þarf að hafa til þess að ártal sé miðað við fæðingu þess einstaklings, líkt og í tilfelli Jesú Krists. Við tölum einfaldlega um fyrir og eftir Krist. Er þessi ártalatalning komin til að vera um ókomna tíð? Eða munum við einhvern tímann upplifa slík áhrif eins einstaklings að við byrjum að telja upp á nýtt?

Gunnar Lárus Hjálmarsson á afmæli í dag og er 60 ára. Fáir á Íslandi hafa haft jafn mikil áhrif á margar kynslóðir og Gunnar, eða Dr. Gunni eins og hann er kallaður. Hann hefur fylgt manni frá níunda áratugnum og áhrifin leyna sér ekki. Fólk talar saman í lagatextum og frösum sem Doktorinn hefur skapað og þegar einhver vitnar í algjöra þögn, aumingja með Bónuspoka eða prumpufólkið þá vita allir hvað er átt við.

Dr. Gunni er ekki einungis vinsæll og sturlaður fjölmiðlamaður, heldur er hann einnig ótrúlega góð manneskja. Fyrir mig skiptir það mestu máli. Gunni hefur ekki „áhuga núll“ á öðrum manneskjum, heldur fær hann fólk til að brosa.

Þó ég átti mig á að áhrif Dr. Gunna eflaust blikni í samanburði við Jesú Krist, þá hef ég sjálfur haldið upp á afmælið hans síðustu ár. Fyrir mér og minni kynslóð, fyrri jafnt og komandi kynslóðir eru litlu-áramótin í dag og árið er 60. Árið er 60 e.drg (eftir Dr. Gunna).

Góðan daginn Gunnar Lárus og til hamingju með afmælið. Gleðilegt nýtt ár til ykkar, kæru lesendur sem fagna. Við erum glöðustu hundar í heimi!

Höfundur er trommari og textasmiður.

