Skorið á hjólbarða og spreyjað á bifreiðar Hólmfríður Gísladóttir skrifar 7. október 2025 06:17 Alls voru 50 mál bókuð á vaktinni í nótt. Vísir/Vilhelm Óskað var eftir aðstoð viðbragðsaðila í gærkvöldi eða nótt vegna einstaklings sem var sagður með blæðandi sár á höfði á bar í miðborginni. Í ljós kom að um slys var að ræða en viðkomandi fékk aðhlynningu sjúkraliðs. Frá þessu er greint í yfirliti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu yfir verkefni næturinnar. Alls voru 50 mál bókuð á vaktinni. Óskað var eftir aðstoð vegna líkamsárásar í Seljahverfi og þá var tilkynnt um eignaspjöll á fjórum bifreiðum í póstnúmerinu 111, þar sem stungið hafði verið á hjólbarða bifreiðanna og spreyjað á þær. Einnig barst tilkynning um rúðubrot í póstnúmerinu 108 og önnur um framkvæmdahávaða í 110. Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni, meðal annars einn sem reyndi að komast undan lögreglu eftir að hafa stöðvað bifreið sína. Sá er grunaður um akstur undir áhrifum vímuefna, auk þess að vera réttindalaus. Lögreglumál