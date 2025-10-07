Innlent

Skorið á hjól­barða og spreyjað á bif­reiðar

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Alls voru 50 mál bókuð á vaktinni í nótt.
Óskað var eftir aðstoð viðbragðsaðila í gærkvöldi eða nótt vegna einstaklings sem var sagður með blæðandi sár á höfði á bar í miðborginni. Í ljós kom að um slys var að ræða en viðkomandi fékk aðhlynningu sjúkraliðs.

Frá þessu er greint í yfirliti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu yfir verkefni næturinnar. Alls voru 50 mál bókuð á vaktinni.

Óskað var eftir aðstoð vegna líkamsárásar í Seljahverfi og þá var tilkynnt um eignaspjöll á fjórum bifreiðum í póstnúmerinu 111, þar sem stungið hafði verið á hjólbarða bifreiðanna og spreyjað á þær. Einnig barst tilkynning um rúðubrot í póstnúmerinu 108 og önnur um framkvæmdahávaða í 110.

Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni, meðal annars einn sem reyndi að komast undan lögreglu eftir að hafa stöðvað bifreið sína. Sá er grunaður um akstur undir áhrifum vímuefna, auk þess að vera réttindalaus.

Lögreglumál

