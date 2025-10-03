Bandaríska leikkonan Lori Loughlin og eiginmaður hennar, Mossimo Giannulli, eru skilin að borði og sæng, 28 árum eftir að þau gengu í hjónaband.
Þetta staðfestir talsmaður leikkonunnar í samtali við bandaríska fjölmiðla. „Þau búa sitt í hvoru lagi og taka hlé frá hjónabandinu. Það séu þó ekki nein lagaleg mál í gangi fyrir dómstólum í augnablikinu að því er haft er eftir Elizabeth Much, talsmanni Loughlins, í frétt People.
Lori Loughlin, sem er meðal annars þekkt fyrir hlutverk sitt í gamanþáttunum Full House, og fatahönnuðurinn Mossimo Giannulli gengu í hjónaband árið 1997 og eiga saman tvær dætur – áhrifavaldana Olivia Jade, 26 ára, og Isabella Rose Giannulli, 27 ára.
Áður hafði verið greint frá því að þau Loughlin og Giannulli hafi sett 11.800 fermetra glæsihús sitt í Hidden Hills á sölu. Ásett verð var 16,5 milljónir dala, en þau keyptu húsið á 9,5 milljónir dala í ágúst 2020.
Parið hefur mikið verið í fréttum síðustu ár. Loughlin var árið 2020 dæmd í tveggja mánaða fangelsi og Giannulli í fimm mánaða fangelsi fyrir svik eftir að hafa tryggt dætrum sínum aðgang að háskóla á ólöglegan máta.
Síðustu ár hefur Loughlin snúið aftur á sjónvarpsskjáinn og meðal annars birst í þáttum á borð við When Hope Calls og Curb Your Enthusiasm.
