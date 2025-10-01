Sindri og Albert selja Skerjafjarðarslotið Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 1. október 2025 11:20 Sindri og Albert ásamt dóttur þeirra, Emiliu Katrínu. Fjölmiðlamaðurinn Sindri Sindrason og eiginmaður hans, Albert Haagensen umhverfis- og byggingarverkfræðingur hjá Kaldalóni, hafa sett einbýlishús sitt við Bauganes í Skerjafirðinum á sölu. Ásett verð er 268 milljónir. Sindri og Albert eru vafalaust miklir smekkmenn og endurspeglast það í heimili þeirra, sem er prýtt vönduðum húsgögnum, listaverkum og almennum glæsileika þar sem smáatriðin spila stóra rullu. Húsið er byggt á pöllum og hefur verið endurnýjað á síðustu árum á vandaðan og smekklegan hátt. Innanhússhönnun var í höndum Berglindar Berndsen, innanhússarkitekts, sem meðal annars endurhannaði eldhús og gestasalerni. Um er að ræða 320 fermtera einbýlishús staðsett í friðsælum botnlanga í Skerjafirði. Flott aðkoma er að húsinu með upphitaðri hellulögn við bílaplan og tvöföldum bílskúr, á snyrtilegri og vel gróinni eignarlóð. Ríkuleg smekklegheit og klassísk hönnun Húsið býr yfir miklum karakter, gluggarnir eru ýmist bogadregnir eða franskir, múrsteinsveggir hvítmálaðir, lofthæð aukin og ljós marmaragólf gefa heimilinu ríkulegt yfirbragð. Stofa, arinstofa og borðstofa eru samliggjandi í opnu og björtu rými, þar sem koníaksbrúnt Egg-stóll eftir danska arkitektinn og hönnuðinn Arne Jacobsen fangar strax augað. Hann er aðeins eitt af mörgum húsgögnum sem prýða rýmið. Einnig má nefna koníaksbrúnt LC2 sófasett, hannað árið 1928 af Le Corbusier, Charlotte Perriand og Pierre Jeanneret, þar sem þykkir púðar og stálgrind einkenna nútímalegan og hreinan stíl hönnunarinnar. Hið formfagra loftljós, Köngullinn í klassískum koparlit, prýðir rýmið ásamt Arco-gólflampanum og gólf- og borðlöpum eftir Poul Henningsen. Auk þess má sjá Bang & Olufsen hljómtæki og glæsilegan svartan flygil. Marmari með leðuráferð og spænskur stíll Eldhús er opið við borðstofu og smekklegt með sérsmíðuðum innréttingum og dökkum marmara á borðum. Fyrir miðju er stór eldhúseyja sem hægt er að sitja við. Útgengi út frá eldhúsi út á hellulagða verönd. Frá holi er gengið niður stiga í sjónvarpsrými og tómstundaherbergi, hannað í spænskum stíl með náttúruflísum á gólfi. Inn af sjónvarpsstofu er einnig aðgengi að herbergi með saunuklefa og sturtuaðstöðu. Á efsta palli er svefnherbergisálma með þremur rúmgóðum svefnherbergjum með parket á gólfi, tveimur baðherbergjum og þvottahúsi. Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavef Vísis. Hús og heimili Fasteignamarkaður Reykjavík Fjölmiðlar Mest lesið „Ég er mjög hrædd um að einhver ræni mér“ Lífið Veisla fyrir augu og eyru Gagnrýni Íslensk fyrirsæta slær í gegn á tískupöllum Mílanó Tíska og hönnun „Stefán er að hengja bakara fyrir að vera ekki smiður“ Menning Var á klóinu þegar skilaboðin bárust og hélt að ferlinum væri lokið Lífið Ekki er allt gull sem glóir Gagnrýni Herra Skepna sló Hafþór utan undir Lífið Kristrún meðal hundrað rísandi stjarna Time Lífið Leið yfir hana umkringd nöktum konum Lífið Kláraði lögfræði meðan hún sat fyrir hjá Dior Tíska og hönnun Fleiri fréttir Sindri og Albert selja Skerjafjarðarslotið Hver dagur ævintýri í lýðháskóla í Afríku „Ég er mjög hrædd um að einhver ræni mér“ Var á klóinu þegar skilaboðin bárust og hélt að ferlinum væri lokið Leið yfir hana umkringd nöktum konum Herra Skepna sló Hafþór utan undir Danir taka ekki afstöðu gegn Ísrael Aðstoðarþjálfarinn reyndist ekki vera transkona Hnetukjúklingurinn hennar Höllu Kristrún meðal hundrað rísandi stjarna Time Er hún með „Bennifer“ hálsmen? Páskaungi á leiðinni hjá Kristínu og Sverri Hefur engan áhuga á góðlátlegum orðum Watson Play-liðar minnast góðu tímanna „kkk“ í klukku vekur lukku: „Hafa menn ekki meira kjöt á beinunum?“ Fanney og Teitur orðin þriggja barna foreldrar Nicole Kidman og Keith Urban hvort í sína átt Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands „Erfitt að koma í veg fyrir slæm samskipti ef fólk segir ekki frá“ Viðkvæmar viðræður, lausn Assange og næstu skref WikiLeaks Íslensk kjötsúpa eins og hún gerist best Gjaldþrot Play setur RIFF úr skorðum: „Þetta kemur á versta tíma“ Stjörnufans og forsetar á Rauðu myllunni Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar „En áttu ekki dóttur?“ Selena Gomez giftist Benny Blanco Sjá meira