Sindri og Albert selja Skerjafjarðarslotið

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Sindri og Albert ásamt dóttur þeirra, Emiliu Katrínu.
Fjölmiðlamaðurinn Sindri Sindrason og eiginmaður hans, Albert Haagensen umhverfis- og byggingarverkfræðingur hjá Kaldalóni, hafa sett einbýlishús sitt við Bauganes í Skerjafirðinum á sölu. Ásett verð er 268 milljónir.

Sindri og Albert eru vafalaust miklir smekkmenn og endurspeglast það í heimili þeirra, sem er prýtt vönduðum húsgögnum, listaverkum og almennum glæsileika þar sem smáatriðin spila stóra rullu.

Húsið er byggt á pöllum og hefur verið endurnýjað á síðustu árum á vandaðan og smekklegan hátt. Innanhússhönnun var í höndum Berglindar Berndsen, innanhússarkitekts, sem meðal annars endurhannaði eldhús og gestasalerni.

Um er að ræða 320 fermtera einbýlishús staðsett í friðsælum botnlanga í Skerjafirði. Flott aðkoma er að húsinu með upphitaðri hellulögn við bílaplan og tvöföldum bílskúr, á snyrtilegri og vel gróinni eignarlóð.

Ríkuleg smekklegheit og klassísk hönnun

Húsið býr yfir miklum karakter, gluggarnir eru ýmist bogadregnir eða franskir, múrsteinsveggir hvítmálaðir, lofthæð aukin og ljós marmaragólf gefa heimilinu ríkulegt yfirbragð.

Stofa, arinstofa og borðstofa eru samliggjandi í opnu og björtu rými, þar sem koníaksbrúnt Egg-stóll eftir danska arkitektinn og hönnuðinn Arne Jacobsen fangar strax augað. Hann er aðeins eitt af mörgum húsgögnum sem prýða rýmið. Einnig má nefna koníaksbrúnt LC2 sófasett, hannað árið 1928 af Le Corbusier, Charlotte Perriand og Pierre Jeanneret, þar sem þykkir púðar og stálgrind einkenna nútímalegan og hreinan stíl hönnunarinnar.

Hið formfagra loftljós, Köngullinn í klassískum koparlit, prýðir rýmið ásamt Arco-gólflampanum og gólf- og borðlöpum eftir Poul Henningsen. Auk þess má sjá Bang & Olufsen hljómtæki og glæsilegan svartan flygil.

Marmari með leðuráferð og spænskur stíll

Eldhús er opið við borðstofu og smekklegt með sérsmíðuðum innréttingum og dökkum marmara á borðum. Fyrir miðju er stór eldhúseyja sem hægt er að sitja við. Útgengi út frá eldhúsi út á hellulagða verönd. 

Frá holi er gengið niður stiga í sjónvarpsrými og tómstundaherbergi, hannað í spænskum stíl með náttúruflísum á gólfi. Inn af sjónvarpsstofu er einnig aðgengi að herbergi með saunuklefa og sturtuaðstöðu.

Á efsta palli er svefnherbergisálma með þremur rúmgóðum svefnherbergjum með parket á gólfi, tveimur baðherbergjum og þvottahúsi.

Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavef Vísis.

