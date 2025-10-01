Í miðjum tökum kom í ljós að Ragnhildur og Halldór voru náskyld Stefán Árni Pálsson skrifar 1. október 2025 13:02 Ragnhildur og Dóri fara með hlutverk í þáttunum Brján. Halldór Gylfason og Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir fara á kostum í nýjum þáttum á Sýn sem bera nafnið Brjánn. Þar eru þau frændsystkinin ásamt rjóma leikarastéttarinnar í nýjustu skemmtiþáttum ársins. Þættirnir eru í opinni dagskrá á Sýn á sunnudagskvöldum og koma einnig inn á streymisveituna Sýn+. Sindri Sindrason kynnti sér þættina og ræddi við Halldór og Ragnhildi í Ísland í dag í vikunni. „Sóli Hólm er auðvitað formaður Liverpool klúbbsins og þar sem ég hef tengingu við Liverpool þá held ég að hann hafi skrifað þetta hlutverk bara fyrir mig,“ segir Ragnhildur og hlær. „Ég leik mágkonu Brjáns og þetta er bara ótrúlega skemmtilegt handrit. Sóli og Karen er bara snillingar. Þetta er bara hversdagsleikinn. Fólk að díla við lífið og drauma sína.“ Sigurjón Kjartansson er leikstjóri og framleiðandi þáttanna en handritið skrifa þau Karen Björg Þorsteinsdóttir og Sólmundur Hólm Sólmundarson eftir hugmynd Erlings Jacks Guðmundssonar, sem lék með Þrótti um árabil. „Ég, Erlingur og Sóli erum allir mjög miklir og heitir Þróttarar. Upphaflega átti þetta ekkert endilega að vera Þróttur þar sem þetta er svo nálægt okkur en síðan bara þekkjum við alla þarna innanborðs og úr varð að félagið okkar var sögusviðið. Það var því auðvelt fyrir mig að leika þetta því ég er búinn að vera undirbúa mig fyrir þetta hlutverk alla ævi,“ segir Halldór. Hann og Ragnhildur eru náskyld en afar þeirra voru bræður. „Ég kalla hann alltaf Dóra frænda. Þú sagðir mér þetta bara í tökunum, og ég vissi þetta ekki,“ segir Ragnhildur. Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni. Brjánn Ástin og lífið Bíó og sjónvarp Mest lesið Sindri og Albert selja Skerjafjarðarslotið Lífið „Ég er mjög hrædd um að einhver ræni mér“ Lífið Kókaínklásúla í kaupmálanum tryggir Keith rúman milljarð Lífið Veisla fyrir augu og eyru Gagnrýni Skrýtið næturlíf og ævintýri sem fylgja partýjunum Lífið „Stefán er að hengja bakara fyrir að vera ekki smiður“ Menning Íslensk fyrirsæta slær í gegn á tískupöllum Mílanó Tíska og hönnun Var á klóinu þegar skilaboðin bárust og hélt að ferlinum væri lokið Lífið Í miðjum tökum kom í ljós að Ragnhildur og Halldór væri náskyld Lífið Ekki er allt gull sem glóir Gagnrýni Fleiri fréttir Í miðjum tökum kom í ljós að Ragnhildur og Halldór voru náskyld Kókaínklásúla í kaupmálanum tryggir Keith rúman milljarð Friðarsúlan tendruð í nítjánda sinn 9. október Sindri og Albert selja Skerjafjarðarslotið Skrýtið næturlíf og ævintýri sem fylgja partýjunum „Ég er mjög hrædd um að einhver ræni mér“ Var á klóinu þegar skilaboðin bárust og hélt að ferlinum væri lokið Leið yfir hana umkringd nöktum konum Herra Skepna sló Hafþór utan undir Danir taka ekki afstöðu gegn Ísrael Aðstoðarþjálfarinn reyndist ekki vera transkona Hnetukjúklingurinn hennar Höllu Kristrún meðal hundrað rísandi stjarna Time Er hún með „Bennifer“ hálsmen? Páskaungi á leiðinni hjá Kristínu og Sverri Hefur engan áhuga á góðlátlegum orðum Watson Play-liðar minnast góðu tímanna „kkk“ í klukku vekur lukku: „Hafa menn ekki meira kjöt á beinunum?“ Fanney og Teitur orðin þriggja barna foreldrar Nicole Kidman og Keith Urban hvort í sína átt Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands „Erfitt að koma í veg fyrir slæm samskipti ef fólk segir ekki frá“ Viðkvæmar viðræður, lausn Assange og næstu skref WikiLeaks Íslensk kjötsúpa eins og hún gerist best Gjaldþrot Play setur RIFF úr skorðum: „Þetta kemur á versta tíma“ Stjörnufans og forsetar á Rauðu myllunni Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Sjá meira