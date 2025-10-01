Lífið

Í miðjum tökum kom í ljós að Ragn­hildur og Hall­dór voru ná­skyld

Stefán Árni Pálsson skrifar
Ragnhildur og Dóri fara með hlutverk í þáttunum Brján.
Halldór Gylfason og Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir fara á kostum í nýjum þáttum á Sýn sem bera nafnið Brjánn.

Þar eru þau frændsystkinin ásamt rjóma leikarastéttarinnar í nýjustu skemmtiþáttum ársins. Þættirnir eru í opinni dagskrá á Sýn á sunnudagskvöldum og koma einnig inn á streymisveituna Sýn+. Sindri Sindrason kynnti sér þættina og ræddi við Halldór og Ragnhildi í Ísland í dag í vikunni.

„Sóli Hólm er auðvitað formaður Liverpool klúbbsins og þar sem ég hef tengingu við Liverpool þá held ég að hann hafi skrifað þetta hlutverk bara fyrir mig,“ segir Ragnhildur og hlær.

„Ég leik mágkonu Brjáns og þetta er bara ótrúlega skemmtilegt handrit. Sóli og Karen er bara snillingar. Þetta er bara hversdagsleikinn. Fólk að díla við lífið og drauma sína.“

Sigurjón Kjartansson er leikstjóri og framleiðandi þáttanna en handritið skrifa þau Karen Björg Þorsteinsdóttir og Sólmundur Hólm Sólmundarson eftir hugmynd Erlings Jacks Guðmundssonar, sem lék með Þrótti um árabil.

„Ég, Erlingur og Sóli erum allir mjög miklir og heitir Þróttarar. Upphaflega átti þetta ekkert endilega að vera Þróttur þar sem þetta er svo nálægt okkur en síðan bara þekkjum við alla þarna innanborðs og úr varð að félagið okkar var sögusviðið. Það var því auðvelt fyrir mig að leika þetta því ég er búinn að vera undirbúa mig fyrir þetta hlutverk alla ævi,“ segir Halldór.

Hann og Ragnhildur eru náskyld en afar þeirra voru bræður.

„Ég kalla hann alltaf Dóra frænda. Þú sagðir mér þetta bara í tökunum, og ég vissi þetta ekki,“ segir Ragnhildur.

Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.

