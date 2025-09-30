Hnetukjúklingurinn hennar Höllu Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 30. september 2025 14:24 Halla er eigandi veitingastaðarins Hjá Höllu sem hefur notið mikilla vinsælda hér á landi. Halla María Sveindsdóttir, eigandi hins margrómaða veitingastaðar Hjá Höllu, deilir hér uppskift að Hnetukjúkling með pikkluðum rauðlauk og rauðkálssalati, sem er sannkölluð veisla fyrir bragðlaukana. Hjá Höllu hefur verið rekinn í Grindavík frá árinu 2016 og áherslan lögð á heimilislegan og hollan mat. Um leið hefur verið reynt að svara kalli viðskiptavinarins. Halla fór í útrás árið 2018 og opnaði Hjá Höllu á Keflavíkurflugvelli sem notið hefur mikilla vinsælda. Hnetukjúklingur- uppskrift fyrir fjóra Hráefni: Einn bakki úrbeinuð kjúklingalæri 4 msk ólífuolía Karrý eftir smekk Sjávarsalt Blandið saman og marinerið á meðan restin af réttinum er undirbúin. Hnestusósa Hrærið saman: 4 stk hvítlauksgeirar saxaðir 5 cm saxað engifer 1/2 dós kókosmjólk 1 msk sojasósa 1 msk sesamolía 1 góð matskeið hnetusmjör 1/2 msk sriracha sósa 1 msk hrísgrjónaedik 1 msk púðursykur Hrærið saman. Aðferð: Kjúklingurinn er léttsteiktur á pönnu eða grilli. Settur í eldfast mót og sósan fer yfir. Raspið lime börk ofan á og setjið í ofn á 180 gráður í 20 mín. Toppað með kóríander, vorlauk og chili. Pikklaður rauðlaukur: Sjóðið saman 1 dl af ediki, 1 dl af vatni og 1 dl af hrásykri og hellið yfir 4 stk. af sneiddum rauðlauk. Rauðkálssalat: Sneiðið í fína strimla 1/2 haus rauðkál, setjið lime safa yfir, smá sjávarsalt, kóríander( ef þið elskið) og 1-2 msk af ólífuolíu. Mælt er með því að bera kjúklinginn fram með hrísgrjónum, pikkluðum rauðlauk og rauðkálssalati. View this post on Instagram A post shared by hjá höllu (@hjahollu) Rætt var við Höllu í Íslandi í dag árið 2021 þegar gaus í Fagradalsfjalli. Matur Grindavík Kjúklingur Mest lesið Ekki er allt gull sem glóir Gagnrýni „kkk“ í klukku vekur lukku: „Hafa menn ekki meira kjöt á beinunum?“ Lífið Kláraði lögfræði meðan hún sat fyrir hjá Dior Tíska og hönnun Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands Lífið Hefur engan áhuga á góðlátlegum orðum Watson Lífið Nicole Kidman og Keith Urban hvort í sína átt Lífið Play-liðar minnast góðu tímanna Lífið Taktu þátt í nýársáskoruninni Nýtt Upphaf – Sjáðu árangursmyndirnar Lífið samstarf Sakar rithöfunda um að vilja forðast umræðuna Menning Kristrún meðal hundrað rísandi stjarna Time Lífið Fleiri fréttir Danir taka ekki afstöðu gegn Ísrael Aðstoðarþjálfarinn reyndist ekki vera transkona Hnetukjúklingurinn hennar Höllu Kristrún meðal hundrað rísandi stjarna Time Er hún með „Bennifer“ hálsmen? Páskaungi á leiðinni hjá Kristínu og Sverri Hefur engan áhuga á góðlátlegum orðum Watson Play-liðar minnast góðu tímanna „kkk“ í klukku vekur lukku: „Hafa menn ekki meira kjöt á beinunum?“ Fanney og Teitur orðin þriggja barna foreldrar Nicole Kidman og Keith Urban hvort í sína átt Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands „Erfitt að koma í veg fyrir slæm samskipti ef fólk segir ekki frá“ Viðkvæmar viðræður, lausn Assange og næstu skref WikiLeaks Íslensk kjötsúpa eins og hún gerist best Gjaldþrot Play setur RIFF úr skorðum: „Þetta kemur á versta tíma“ Stjörnufans og forsetar á Rauðu myllunni Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar „En áttu ekki dóttur?“ Selena Gomez giftist Benny Blanco Krakkatían: Lestrarkeppni, flugumferð og leiksýning Rapparinn og málverndarsinninn frjáls ferða sinna Boðaði vinkonurnar í bústað eftir að hafa upplifað Tinder á sterum Fréttatía vikunnar: Moulin Rouge, Blóðbankinn og Eurovision „Lætur mér líða eins og tími minn í Hollywood hafi verið ómaksins virði“ Fögnuðu sögulegum 850 þúsund króna hátalara Ella Egils Sjá meira