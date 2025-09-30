Play-liðar minnast góðu tímanna

Lífið

Flugfreyjur og flugþjónar félagsins kveðja Play með söknuði á Instagram.
Flugfélagið Play fór í gjaldþrot í gær eftir fjögurra ára starfsemi, og um fjögur hundruð starfsmenn misstu vinnuna. Þar af eru rúmlega tvöhundruð flugfreyjur og flugþjónar sem minnast starfstímans með þakklæti og söknuði á samfélagsmiðlum, þrátt fyrir sorglegan endi.

Play er þriðja íslenska lágfargjaldaflugfélagið sem hverfur af sviðinu á rúmum áratug, og ljóst er að fall þess mun hafa víðtækar afleiðingar hér á landi, bæði fyrir ferðaþjónustu og atvinnulíf.

Flugfreyjur og flugþjónar félagsins kveðja Play með söknuði á Instagram. Þau lýsa starfstímanum sem lærdómsríkum og skemmtilegum, þar sem þakklæti, vinátta og góðar minningar sitja eftir. 

Hér að neðan má sjá nokkrar færslur frá fyrrum flugliðum Play.

