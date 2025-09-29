Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni

Útvarpsmaðurinn Egill Ploder Ottósson og sambýliskona hans Thelma Gunnarsdóttir, sérfræðingur í sjálfbærni hjá Embla Medical, eiga von á sínu öðru barni í byrjun næsta árs. Parið greinir frá gleðitíðindunum í færslu á samfélagsmiðlum.
Egill og Thelma eiga saman einn dreng, Patrik sem er þriggja ára.
„Annar gaur bætist við fjölskylduna á næsta ári. Þakklæti og tilhlökkun,“ skrifaði parið við færsluna og birti fallega mynd af fjölskyldunni ásamt sónarmynd af litla krílinu.
Parið hefur verið saman í rúman áratug. Þetta er sannkallað tímamótaár hjá þeim, enda fluttu þau fyrr á árinu í fallega íbúð í Fossvoginum.