Hringvegurinn opnaður á ný klukkan 17

Mjög vel hefur gengið að lagfæra skemmdir á varnargörðum og Hringveginum vestan Jökulsár í Lóni og reiknar Vegagerðin með því að hægt verði að hleypa umferð á veginn klukkan 17:00 síðdegis í dag ef ekkert óvænt kemur upp á.
Hringvegurinn við Jökulsá í Lóni rétt austan við Höfn fór í sundur í gær á 50 metra kafla vegna gífurlegar vatnavaxta sem fylgdu fyrstu haustlægðinni sem gekk yfir í gær. Varnargarðurinn við veginn fór einnig í sundur á um 100 metra kafla og var hringveginum lokað frá Höfn í Hornafirði og að Djúpavogi.
Í tilkynningu frá Vegagerðinni kemur fram að klukkan fimm í dag verði þeim bílum sem eru á staðnum hleypt yfir í fylgd en unnið áfram til klukkan sjö til að ganga frá bráðabirgðaviðgerð þannig að umferðin geti farið um veginn. Vegurinn verður alveg opinn frá og með klukkan sjö
Gauti Árnason, verkstjóri Vegagerðarinnar á vettvangi, segir í samtali við fréttastofu að vel hafi gengið og að allt sé á fullu.
„Hér eru alveg allir verktakar af okkar svæði eru hér á fullu og fullt af gröfum og vörubílum og búkollum og alls konar tæki og tól,“ segir hann.
Vegurinn fór einnig í sundur á svipuðum slóðum síðast vetur vegna vatnavaxta. Til stóð að bæta varnargarðinn á umræddum slóðum en ekki var ráðist í það. Gauti segir að nú verði varnargarðurinn loks bættur.
Er hægt að segja eitthvað hvernig viðbætur er um að ræða?
„Nei, það verður bara að koma í ljós en við erum að bæta við og lengja þennan garð allavega til að byrja með, því það er spáð aftur úrkomu á mánudaginn,“ segir Gauti.
Enn sé töluvert af vatni í ánni þó það sé mikið gengið niður.
„Það er bara vinnufriður, fallegt veður eins og er alltaf hér í Lóni og þurrt og gott veður,“ sagði Gauti Árnason, verkstjóri Vegagerðarinnar á vettvangi.
Á morgun verður vinnu haldið áfram og því má búast við að tafir geti orðið samkvæmt Vegagerðinni. Umferðin ætti þó að mestu að ganga greitt fyrir sig um það sem þá verður vinnusvæði. Vatnið í Jökulsánni sjatnaði töluvert hratt i nótt og í morgun þannig að aðstæður til að athafna sig á staðnum voru betri en búast mátti við, að sögn Vegagerðarinnar.