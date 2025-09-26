Kane skoraði hundrað mörk á methraða Ágúst Orri Arnarson skrifar 26. september 2025 20:26 Harry Kane hefur raðað inn mörkum síðan hann samdi við Bayern Munchen árið 2023. Harry Kane skoraði tvö mörk í 4-0 sigri Bayern Munchen gegn Werder Bremen. Hann hefur nú skorað hundrað mörk fyrir félagið og gerði það á methraða. Bayern er með fullt hús stiga eftir fimm leiki í þýsku úrvalsdeilinni og Kane er markahæstur í deildinni með átta mörk á tímabilinu hingað til. Kane skoraði sitt 99. mark fyrir Bayern Munchen þegar hann kom liðinu 2-0 yfir úr vítaspyrnu, eftir að Jonathan Tah hafði brotið ísinn. Hann setti svo sitt 100. mark snemma í seinni hálfleik, áður en Konrad Laimer skoraði fjórða markið á lokamínútum leiksins. 100 mörk Harry Kane voru skoruð í aðeins 104 leikjum fyrir Bayern Munchen en enginn leikmaður í fimm bestu deildum Evrópu hefur verið jafn snöggur að skora 100 mörk fyrir sitt félag. Cristiano Ronaldo hjá Real Madrid og Erling Haaland hjá Manchester City áttu metið áður en þeir skoruðu sitt 100. mark í 105. leiknum. Fewest games needed to score 100 goals for a top five European side in the 21st century:◉ 104 - Harry Kane (Bayern)◎ 105 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)◎ 105 - Erling Haaland (Man City)The record has been broken. 🤯 pic.twitter.com/Bpfvr1hCP0— Squawka (@Squawka) September 26, 2025 Þýski boltinn Mest lesið Sigurvegari Stokkhólms-maraþonsins látin aðeins þrítug Sport Sjáðu brotið sem Blikar eru brjálaðir yfir Íslenski boltinn Svona var kynningarfundurinn fyrir Bónus-deildirnar í vetur Körfubolti Þorsteinn tók fram úr mörgum og varð fyrstur Íslendinga í mark á HM Sport Trump hikar ekki við að færa leiki á HM úr hættulegum borgum Fótbolti Tindastóli og Njarðvík spáð toppnum í vetur Körfubolti Svona hefst Ryder-bikarinn: „Viljum ná öflugri byrjun“ Golf Arnar ekki áfram með Fylki Íslenski boltinn Þora ekki að horfa á strákinn vegna fúkyrðaflaums Golf Trump missir ekki trúna: „Við munum klára þetta“ Golf Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Kane skoraði hundrað mörk á methraða Ekitike var ekki sektaður: „Það má gera mistök hjá þessu félagi“ „Held við séum búnir að sjúga karamelluna nægilega mikið“ Lofar æðislegum leik Palmer frá næstu þrjár vikurnar Flottustu mörkin hjá Newcastle og Arsenal: Snilld Bergkamps og þrumufleygur Tiotés Arnar ekki áfram með Fylki Þjálfari Daníels og Arnórs rekinn Man. Utd tryggir sér aftur táning frá S-Ameríku en fær hann ekki strax Trump hikar ekki við að færa leiki á HM úr hættulegum borgum Sjáðu Stjörnuna stöðva partýið, bombur Bergdísar og dramað í Dalnum „Erfitt að kveðja allt fólkið í Krikanum“ Busquets stígur niður af sviðinu Sjáðu mörkin: Sævar á skotskónum en Giroud með sigurmarkið Sjáðu brotið sem Blikar eru brjálaðir yfir Börsungar halda í við Madrídinga Uppgjörið: Þór/KA - Tindastóll 3-0 | Þægilegt hjá Þór/KA Villa vann loksins en Watkins rúinn sjálfstrausti Úr svartnætti í sólarljós „Mjög ljót meiðsli eftir slæma og óþarfa tæklingu“ Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 3-2 | Dramatík í Dalnum Látinn eftir höfuðhögg í leik Uppgjörið: FH - Valur 1-1 | Allt jafnt og Blikar nær titli Spilaði fyrsta leikinn í tvö ár: „Er í gervigrasskóm og hef ekki snert gras síðan 2023“ Giroud tryggði sigurinn eftir mark Sævars Högg fyrir KR-inga í fallbaráttunni Uppgjörið: Breiðablik - Stjarnan 1-2 | Stjarnan vann sanngjarnt og titillinn bíður betri tíma Trump vill koma í veg fyrir að UEFA banni Ísrael Sérfræðingur ánægður með Frey sem vill íslenska geðveiki Sjá meira