Heimurinn stendur frammi fyrir mikilli neyð. Átök, hungursneyð, loftslagsvá og náttúruhamfarir ógna lífi og framtíð milljóna barna. Eitt af hverjum fimm börnum í heiminum býr á átakasvæði og sá fjöldi hefur tvöfaldast á 30 árum. Þrátt fyrir sívaxandi þörf hafa mörg ríki dregið úr framlögum til þróunar- og mannúðaraðstoðar og eyða margfalt meira í hernað.
Alþingi samþykkti nýlega þróunarsamvinnustefnu þar sem stefnan var sett á að ná loksins að uppfylla loforð Íslands um að verja 0,7% af þjóðartekjum til þróunarsamvinnu. Varða á þeirri leið átti að vera framlög upp í 0,4% á næsta ári, en nú stefnir í að hlutfallið verði aðeins 0,35%. Munurinn þar á millinemur um 2,3 milljörðum króna.
Við þurfum að velja hvar við stöðvum lífsbjargandi verkefni og göngum í burtu frá samfélögum sem við höfum heitið aðstoð. Á að veita meðferð fyrir vannærð börn eða á að velja að hjálpa nýfæddum börnum á stríðssvæðum? Siðferðisleg áskorun sem enginn á að standa frammi fyrir.
Fyrir 2,3 milljarða króna væri hægt að veita hundruðum þúsunda barna aðgang að hreinu vatni, næringu, skólum og heilbrigðisþjónustu. Við, hjá Barnaheillum – Save the Children á Íslandi, vinnum í löndum þar sem þessi þjónusta getur skipt sköpum og við sjáum daglega afleiðingar þess þegar hún bregst.
Þróunar- og mannúðaraðstoð er nefnilega ekki góðgerðarmál – hún er strategísk fjárfesting í friði, stöðugleika og mannréttindum . Þegar við hjálpumst ekki að við að útrýma fátækt, óstöðuleika og faröldrum verður heimurinn hættulegri. Það ýtir undir landsflótta, efnahagslegar krísur og átök. Þessi vandamál virða engin landamæri og mun koma niður á okkur öllum fyrr en varir. Þetta er kjarna öryggismál og siðferðisleg skylda okkar allra.
Þetta er nefnilega spurning um forgangsröðun – ekki fjármagn.
Ísland hefur efni á að standa við skuldbindingar sínar, allt er þetta spurning um hvaða ákvarðanir kjörnir fulltrúar taka. Vissulega þyrfti að stíga stór skref til að uppfylla loforð Íslands í þróunarsamvinnu, en aðstæður í heiminum kalla einmitt á stjórnvöld sem hafa kjark til að taka stór og metnaðarfull skref. Til að mæta óstöðugleika í heiminum leggur ríkisstjórnin til að auka framlög til öryggis- og varnarmála um helming eða 52,5%. Þróunarsamvinna snýst líka um að draga úr óstöðugleika í heiminum en þar hækkar krónutalan bara um 9% til samanburðar.
Barnaheill hvetja stjórnvöld til að standa við eigin stefnu og tryggja að framlög til þróunarsamvinnu hækki eins og lofað var. Það skiptir ekki bara máli fyrir orðspor Íslands – heldur fyrir líf barna um allan heim.
Þegar við segjum að börn eigi rétt á framtíð, verðum við að sýna það í verki.
Höfundur er framkvæmdastjóri Barnaheilla - Save the Children á Íslandi.
Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar
Ingibjörg Isaksen skrifar
Axel Hall skrifar
Svala Jóhannesdóttir,Lilja Sif Þorsteinsdóttir skrifar
Sólveig Hallsteinsdóttir skrifar
Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir skrifar
Bryngeir Valdimarsson skrifar
Davíð Þorláksson skrifar
Guðrún Elísa Friðbjargardóttir Sævarsdóttir skrifar
Stefán Vagn Stefánsson skrifar
Aðalsteinn Júlíus Magnússon skrifar
Hilmar Harðarson skrifar
Þorsteinn Sæmundsson skrifar
Ása Lind Finnbogadóttir skrifar
Jökull Sólberg Auðunsson skrifar
Halla Hrund Logadóttir skrifar
Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar
Auður Magndís Auðardóttir,Elí Hörpu og Önundar,Eyrún Ólöf Sigurðardóttir,Helga Ögmundardóttir,Íris Ellenberger,Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir,Katrín Pálmad. Þorgerðardóttir skrifar
Anna Bentína Hermansen Einarsdóttir,Ármann Hákon Gunnarsson,Baldvin Björgvinsson,Brynja Guðnadóttir,Haraldur Ingi Haraldsson,Jón Hallur Haraldsson,Kolbrún Erna Pétursdóttir,Ólafur H. Ólafsson,Rakel Hildardóttir,Sigrún Jónsdóttir skrifar
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Orri Björnsson skrifar
Sigríður Margrét Oddsdóttir skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Jóhann Steinar Ingimundarson skrifar
Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar
Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar