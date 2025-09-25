Samtök evrópskra sjónvarpsstöðva (EBU) hafa boðað til aukaþings í nóvember. Þar verður framtíð Ísraela í Eurovision söngvakeppninni á næsta ári ákveðin og boðað til atkvæðagreiðslu meðal allra aðildarþjóða að EBU.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá samtökunum. Líkt og fram hefur komið hefur mikinn styr staðið um þátttöku Ísraela í keppninni vegna hernaðar þeirra á Gasa. Nokkrar þjóðir hafa tilkynnt að þær muni ekki taka þátt verði Ísrael með í keppninni, þjóðir á borð við Spán, Slóveníu, Írland og Holland. RÚV hefur auk þess gert fyrirvara við þátttöku.
Í bréfi Delphine Ernotte-Cunci, forseta EBU, til aðildarþjóða segir að fordæmalaus skoðanaskipti hafi átt sér stað innan samtakanna um þátttöku Ísraels í Eurovision. Því þurfi að finna lausn á deilunni á lýðræðislegan hátt.
Eina málið á dagskrá á hinu boðaða aukaþingi er atkvæðagreiðslan. Stefnt er að því að það fari fram fyrri hluta nóvember.
Hingað til hafi aðild að EBU tryggt þjóðum rétt til að taka þátt í keppninni. Verði Ísrael meinuð þátttaka verði sett sögulegt fordæmi sem geti haft áhrif á það hvernig unnið verður úr sambærilegum málum í framtíðinni, að því er segir í tilkynningunni.
Beate Meinl-Reisinger, utanríkisráðherra Austurríkis, hefur hvatt Evrópuríki til að draga sig ekki úr Eurovision vegna þátttöku Ísraela. Hollendingar, Spánverjar, Írar og Slóvenar hafa gefið það út að þau muni ekki taka þátt verði Ísraelar með. RÚV hefur einnig sett fyrirvara á þátttöku Íslands, og sagt hana ólíklega ef Ísrael verður með.
Danmörk ætlar að vera með í Eurovision í Austurríki næsta vor. Hins vegar gera Danir þrjá fyrirvara um þátttöku sem enginn varðar beinlínis þátttöku Ísraels í keppninni. Danskir Eurovision sérfræðingar segja að keppnin standi frammi fyrir einni stærstu áskorun í sögu keppninnar.