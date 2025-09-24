Elín tendrar eldana fyrir Laufeyju Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 24. september 2025 13:06 Elín Hall naut sín á sviði Laugardalshallar í ágúst þegar hún hitaði upp fyrir bandarísku rokkhundana í Smashing Pumpkins. Mummi Lú Elín Hall mun hita upp fyrir Laufeyju á tvennum tónleikum hennar í Kórnum í Kópavogi 14. og 15. mars. Uppselt er á fyrri tónleikana en enn mögulegt að fá miða í dýrari plássum á síðari tónleikana. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Senu Live sem skipuleggur tónleikana. Elín Hall hitaði upp fyrir bandarísku rokksveitina Smashing Pumkins í ágúst en uppselt var á tónleikana sem fram fóru í Laugardalshöll. Elín, sem er bæði leik- og tónlistarkona, hefur átt lög á toppi vinsældarlista hér heima og vinnur að því að koma sér á framfæri erlendis. Í tilkynningu Senu Live segir að hún vinni með Grammy-verðlaunahafanum Martin Terefe að nýju efni fyrir alþjóðlegan markað. Sá hefur bæði unnið með Youngblud og Shawn Mendes. Fyrsta alþjóðlega smáskífa hennar, Heaven to a Heathen, kom út í júní síðastliðnum. Sem leikkona hlaut hún verðlaun fyrir besta leik í kvikmyndinni Ljósbrot á Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Chicago og Edduverðlaun á Íslandi. Myndin var einnig valin til þátttöku á kvikmyndahátíðinni í Cannes. Árið 2025 var Elín valin ein af rísandi stjörnum Evrópu. Elín átti einnig að leika aðalhlutverkið í Óresteiu, jólasýningu Þjóðleikhússins í ár, en þurfti frá að hverfa eins og Vísir greindi frá í morgun. Tónlist Laufey Lín Tónleikar á Íslandi Mest lesið „Þrisvar sinnum hefur mér verið hótað lífláti“ Lífið Óvænt stjörnuskipti í jólasýningu Þjóðleikhússins Lífið Unnur Birna verður Elma Lífið Mun aldrei gleyma augnaráði bílstjórans Lífið TikTok besta leitarvélin í ferðinni til Suður-Kóreu Ferðalög Claudia Cardinale er látin Lífið Framkvæmdastjóri Olís selur glæsihús í Garðabæ Lífið Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga Lífið Fékk sterkari bein án lyfja Lífið samstarf Bragðgóð graskers- og púrrlaukssúpa með karrý og kókosmjólk Lífið Fleiri fréttir Elín tendrar eldana fyrir Laufeyju Mun aldrei gleyma augnaráði bílstjórans Óvænt stjörnuskipti í jólasýningu Þjóðleikhússins Unnur Birna verður Elma „Þrisvar sinnum hefur mér verið hótað lífláti“ Bragðgóð graskers- og púrrlaukssúpa með karrý og kókosmjólk Claudia Cardinale er látin O (Hringur) hlaut aðalverðlaun leikinna mynda á Nordisk Panorama Framkvæmdastjóri Olís selur glæsihús í Garðabæ Fyrsta Ungfrú Grænland í rúm þrjátíu ár Kynfræðingur, rektor og listakona styrktu tengslin FM Belfast bætir við aukatónleikum Þóttist hafa rekið bróður sinn sem mætti óvænt aftur Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga „Balí hefur einfaldlega stolið hjarta mínu“ 20 börn frá Grænlandi í sundi, skautum og í heimsókn hjá forsetanum Hver er Thomas Skinner? Tryllingur, framhjáhald og myndarlegar máltíðir Björk neitar Ísraelum um tónlist sína Enginn að rífast í partýi á Prikinu Hljóp undir fölsku nafni Úrslitaspurningin var um húðflúr aðalleikarans í Breaking Bad „Það jafnast enginn á við þig“ Hágrét þegar hún sagði mömmu að hún tæki ekki við búðinni Stjörnulífið: Dætur Jóns Ásgeirs og Geirs H. Haarde giftu sig Lítill rappari á leiðinni Ljúffengar uppskriftir undir tuttugu mínútum Fátt skemmtilegra en að klappa Einari á afturendann á almannafæri Haustlestur: Gotneskur drungi, magnaður sannleikur og boltarnir hans Trump Í fullkomnu starfi sem listrænn skipulagspési Krakkatían: Lína Langsokkur, Vegbúi og Afríka Sjá meira