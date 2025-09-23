Söguleg rappveisla í Laugardalnum Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 23. september 2025 10:37 Birnir sló í gegn um helgina. Markús Orri Það hefur vart farið fram hjá fólki að rapparinn Birnir stóð fyrir stórtónleikum í Laugardalshöll síðastliðinn laugardag. Það var uppselt á viðburðinn og flest allar heitustu stjörnur landsins tróðu þar upp. Viðbrögðin hafa verið gríðarlega góð og skrifaði Einar Bárðarson, sem var meðal tónleikagesta, meðal annars að framtíðin í tónlist og tónleikahaldi væri björt. Birnir skaust upp á stjörnuhimininn árið 2017 og hefur gefið út fjórar plötur. Sú síðasta, Dyrnar, kom út í sumar og hefur notið gríðarlegra vinsælda. Birnir var viðmælandi í Einkalífinu í vor og má sjá viðtalið við hann í heild sinni hér. Ásamt Birni kom fram úrvalslið tónlistarfólks og má þar nefna Alaska1867, GDRN, Bríeti, Pál Óskar, Joey Christ, Flóna, Danil, Aron Can, Herra Hnetusmjör, Biggi Veira, Sturla Atlas, Gísla Pálma og fleiri. Danshöfundurinn Stella Rósenkranz sá um danshönnun fyrir nokkur atriði og dansarar frá Dansstúdíó World Class skinu skært. Það er enginn vafi á því að þetta er einn stærsti íslenski rappviðburður sögunnar og fór allt gríðarlega vel fram að sögn skipuleggjenda. „Viðbúnaður staðhaldara og tónleikahaldara var mikill. Í samstarfi við viðbragðsaðila, lögreglu og slökkvilið var virk vakt frá báðum aðilum gestum og gæslu til halds og trausts. Má áætla að allir gestir hafi gengið glaðir frá borði. Sömuleiðis er vert að nefna aukaviðbúnað í tölu starfsfólks og rýmisteikningar sem buðu uppá gott flæði gesta að öllum svæðum og salernum, sem lykilatriði í gífulega vel heppnuðum viðburði,“ segja skipuleggjendur tónleikanna. Hér má sjá vel valdar myndir frá kvöldinu eftir ljósmyndarann Markús Orra: Birnir og Bríet gáfu saman út plötuna 1000 orð.Markús Orri Birnir var með truflað flotta grafík og skipti nokkrum sinnum um klæðnað.Markús Orri Sturla Atlas, eða Sigurbjartur Sturla, steig á svið.Markús Orri GDRN tók lagið en hún og Birnir eiga nokkur lög saman.Markús Orri Herra í hléðbarðaskyrtu og Birnir.Markús Orri Joey Christ og Flóni tóku Chyperinn með Birni, Aroni Can og Herra Hnetusmjöri.Markús Orri Rappstrákar í trylltum fittum.Markús Orri Alaska1867 rísandi súperstjarna.Markús Orri Birnir kominn í bláar buxur og hvítan hlýrabol.Markús Orri Páll Óskar og Birnir tóku ofursmellinn Spurningar. Markús Orri Herra Hnetusmjör gaf aðdáendum fimmu.Markús Orri Birnir glæsilegur kominn í enn eitt fittið.Markús Orri Glæsilegir dansarar frá DWC!Markús Orri Satín buxur og tryllt stemning. Markús Orri Birnir dansaði með skvísunum. Markús Orri Páll Óskar og Birnir stórglæsilegt kombó.Markús Orri Jóhann Kristófer í fíling. Markús Orri Aron Can steig á stokk og söng um að vera ungur boss kid sem á gellu sem er boss bitch. Markús Orri Birgir Hákon verðandi faðir í stuði.Markús Orri Birgir Hákon Breiðholtskóngurinn var í góðum gír.Markús Orri Flóni og fleiri góðir. Markús Orri Dansararnir glæsilegir í hvítum gellufittum.Markús Orri Birnir fyllti Laugardalshöllina.Markús Orri Gísli Pálmi lét sig ekki vanta.Markús Orri Fólk var í brjáluðu stuði.Markús Orri Jóhann skein skært. Markús Orri Flóni dúlla!Markús Orri Arnar Ingi og Birnir.Markús Orri Birgir Hákon og Gísli Pálmi í fíling.Markús Orri Birnir í góðu flæði. Markús Orri Visualar, tónlist og tryllt stemning. Veisla fyrir vitin.Markús Orri Tónleikar á Íslandi Tónlist Samkvæmislífið Mest lesið Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga Lífið „Balí hefur einfaldlega stolið hjarta mínu“ Lífið Með sálfræðigráðu á leið í skartgripahönnun í Róm Tíska og hönnun Stjörnulífið: Dætur Jóns Ásgeirs og Geirs H. Haarde giftu sig Lífið Fékk sterkari bein án lyfja Lífið samstarf Söguleg rappveisla í Laugardalnum Tónlist Hver er Thomas Skinner? Tryllingur, framhjáhald og myndarlegar máltíðir Lífið Björk neitar Ísraelum um tónlist sína Lífið Þóttist hafa rekið bróður sinn sem mætti óvænt aftur Lífið Hágrét þegar hún sagði mömmu að hún tæki ekki við búðinni Lífið Fleiri fréttir Söguleg rappveisla í Laugardalnum Laufey treður upp með Justin Bieber Árný Margrét ómaði á tískupöllum í New York Írar sniðganga Eurovision taki Ísrael þátt „Algjörlega út úr kortinu fyrir íslenskan listamann“ Uppselt á tónleika Laufeyjar og aukatónleikum bætt við Heiðra Arvo Pärt í Landakotskirkju Troðfull Þorlákskirkja minntist Karls Sighvatssonar Einvalalið kemur fram á Karlsvöku Laufey Lín endar Evróputúrinn á Íslandi Fjarsambandinu loksins lokið Frumsýning á Vísi: Fyrsta lag Valdimars í sjö ár og liðsmenn eru Bieber ævinlega þakklátir Raftónlistarhátíðin Extreme Chill haldin í sextánda sinn næstu helgi Laufey syngur á íslensku á nýrri plötu: „Hver annar af kynslóð Laufeyjar er að gera tónlist eins og þessa?“ Lög Sálarinnar verða að kvikmynd Enginn fær að skipta sér af tónlist Laufeyjar Tilkynnti tólftu plötuna í hlaðvarpi kærastans Sjá meira