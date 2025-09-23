Tónlist

Sögu­leg rappveisla í Laugar­dalnum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Birnir sló í gegn um helgina.
Birnir sló í gegn um helgina. Markús Orri

Það hefur vart farið fram hjá fólki að rapparinn Birnir stóð fyrir stórtónleikum í Laugardalshöll síðastliðinn laugardag. Það var uppselt á viðburðinn og flest allar heitustu stjörnur landsins tróðu þar upp. 

Viðbrögðin hafa verið gríðarlega góð og skrifaði Einar Bárðarson, sem var meðal tónleikagesta, meðal annars að framtíðin í tónlist og tónleikahaldi væri björt.

Birnir skaust upp á stjörnuhimininn árið 2017 og hefur gefið út fjórar plötur. Sú síðasta, Dyrnar, kom út í sumar og hefur notið gríðarlegra vinsælda. Birnir var viðmælandi í Einkalífinu í vor og má sjá viðtalið við hann í heild sinni hér

Ásamt Birni kom fram úrvalslið tónlistarfólks og má þar nefna Alaska1867, GDRN, Bríeti, Pál Óskar, Joey Christ, Flóna, Danil, Aron Can, Herra Hnetusmjör, Biggi Veira, Sturla Atlas, Gísla Pálma og fleiri. Danshöfundurinn Stella Rósenkranz sá um danshönnun fyrir nokkur atriði og dansarar frá Dansstúdíó World Class skinu skært. 

Það er enginn vafi á því að þetta er einn stærsti íslenski rappviðburður sögunnar og fór allt gríðarlega vel fram að sögn skipuleggjenda. 

„Viðbúnaður staðhaldara og tónleikahaldara var mikill. Í samstarfi við viðbragðsaðila, lögreglu og slökkvilið var virk vakt frá báðum aðilum gestum og gæslu til halds og trausts. Má áætla að allir gestir hafi gengið glaðir frá borði. 

Sömuleiðis er vert að nefna aukaviðbúnað í tölu starfsfólks og rýmisteikningar sem buðu uppá gott flæði gesta að öllum svæðum og salernum, sem lykilatriði í gífulega vel heppnuðum viðburði,“ segja skipuleggjendur tónleikanna. 

Hér má sjá vel valdar myndir frá kvöldinu eftir ljósmyndarann Markús Orra:

Birnir og Bríet gáfu saman út plötuna 1000 orð.Markús Orri
Birnir var með truflað flotta grafík og skipti nokkrum sinnum um klæðnað.Markús Orri
Sturla Atlas, eða Sigurbjartur Sturla, steig á svið.Markús Orri
GDRN tók lagið en hún og Birnir eiga nokkur lög saman.Markús Orri
Herra í hléðbarðaskyrtu og Birnir.Markús Orri
Joey Christ og Flóni tóku Chyperinn með Birni, Aroni Can og Herra Hnetusmjöri.Markús Orri
Rappstrákar í trylltum fittum.Markús Orri
Alaska1867 rísandi súperstjarna.Markús Orri
Birnir kominn í bláar buxur og hvítan hlýrabol.Markús Orri
Páll Óskar og Birnir tóku ofursmellinn Spurningar. Markús Orri
Herra Hnetusmjör gaf aðdáendum fimmu.Markús Orri
Birnir glæsilegur kominn í enn eitt fittið.Markús Orri
Glæsilegir dansarar frá DWC!Markús Orri
Satín buxur og tryllt stemning. Markús Orri
Birnir dansaði með skvísunum. Markús Orri
Páll Óskar og Birnir stórglæsilegt kombó.Markús Orri
Jóhann Kristófer í fíling. Markús Orri
Aron Can steig á stokk og söng um að vera ungur boss kid sem á gellu sem er boss bitch. Markús Orri
Birgir Hákon verðandi faðir í stuði.Markús Orri
Birgir Hákon Breiðholtskóngurinn var í góðum gír.Markús Orri
Flóni og fleiri góðir. Markús Orri
Dansararnir glæsilegir í hvítum gellufittum.Markús Orri
Birnir fyllti Laugardalshöllina.Markús Orri
Gísli Pálmi lét sig ekki vanta.Markús Orri
Fólk var í brjáluðu stuði.Markús Orri
Jóhann skein skært. Markús Orri
Flóni dúlla!Markús Orri
Arnar Ingi og Birnir.Markús Orri
Birgir Hákon og Gísli Pálmi í fíling.Markús Orri
Birnir í góðu flæði. Markús Orri
Visualar, tónlist og tryllt stemning. Veisla fyrir vitin.Markús Orri
Tónleikar á Íslandi Tónlist Samkvæmislífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.