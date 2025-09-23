Kynfræðingur, rektor og listakona styrktu tengslin Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 23. september 2025 12:50 Um tvöhundruð konur mættu á kvennaviðburð Auðnast síðastliðinn fimmtudag. Ljósmynd/ Hulda Margrét Um tvöhundruð konur úr ólíkum áttum samfélagsins komu saman í Sykursalnum síðastliðinn fimmtudag þegar Auðnast hélt kvennaboð undir yfirskriftinni „Hvernig hugar þú að þínu sálræna öryggi?“ Markmiðið var að virkja sameiningarkraft kvenna, styrkja tengsl og kitla hláturtaugarnar. Auðnast aðstoðar vinnustaði við að verða leiðandi í öflugu vinnu- og heilsuverndarstarfi. Grunnurinn í starfi fyrirtækisins er að hlúa að heildrænni heilsu, bæði líkamlegri og sálfélagslegri, og styrkja sálrænt öryggi. Á viðburðinum voru fjölbreyttir og áhugaverðir fyrirlestrar, auk umræðu um konur sem hafa verið fyrirmyndir og áhrifavalda í lífi viðstaddra – hvort sem þær koma úr nærumhverfinu eða eru fjarlægar fyrirmyndir. Meðal gesta voru Áslaug Kristjánsdóttir, hjúkrunar- og kynfræðingur, Ebba Guðný Guðmunsdóttir heilsukokkur, Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands, Hadda Fjóla Reykdal listakona, Kristín Eysteinsdóttir, rektor Listaháskóla Íslands og Camilla Rut Rúnarsdóttir, áhrifavaldur og markaðsstjóri, svo fáar einar séu nefndar. Hér að neðan má sjá myndir frá viðburðinum. Silja Bára Ómarsdóttir og Kristín Eysteinsdóttir.Ljósmynd/ Hulda Margrét Kvenorka, gleði og kraftur var allsráðandi. Ljósmynd/ Hulda Margrét Margrét Ármann, Fanney Ófeigsdóttir, Ásta Pétursdóttir og Björg Vigfúsdóttir.Ljósmynd/ Hulda Margrét Carmen Maja Valencia sálfræðingur og Helena Katrín Hjaltadóttir.Ljósmynd/ Hulda Margrét Ásdís Káradóttir og Guðbjörg Hrönn Óskarsdóttir. LJósmynd/ Hulda Margrét Hrefna og Ragnhildur, eigendur Auðnast.Ljósmynd/ Hulda Margrét Bergljót Þorsteinsdóttir, Ragnhildur Jónsdóttir, Eyrún Baldursdóttir, Þórhildur Kristinsdóttir, Steinunn Þórðardóttir og Hildur Þórarinsdóttir.Ljósmynd/ Hulda Margrét Bergljót Þorsteinsdóttir og Hanna María Pálmadóttir. Ljósmynd/ Hulda Margrét Lóa Bára Magnúsdóttir og Arna Harðardóttir. Ljósmynd/ Hulda Margrét Flottar konur hlusta áhugasamar á fyrirlesara.Ljósmynd/ Hulda Margrét Elva Gísladóttir, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir og Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir.Ljósmynd/ Hulda Margrét Hrönn Sveinsdóttir og Anna Rut Þráinsdóttir.Ljósmynd/ Halldóra Margrét Hadda Fjóla Reykdal og Steinunn Þórhallsdóttir. Ljósmynd/ Hulda Margrét Áslaug Kristjánsdóttir, Ebba Guðný Guðmundsdóttir og Guðrún Ásta Jóhannsdóttir. Ljósmynd/ Hulda Margrét Halldóra Skúladóttir og Anna Sigurðardóttir.Ljósmynd/ Hulda Margrét Kristjana Thors Brynjólfsdóttir, Valdís Arnórsdóttir og Hulda Hallgrímsdóttir.Ljósmynd/ Hulda Margrét Auðnast-konur.Ljósmynd/ Hulda Margrét Samkvæmislífið Mest lesið Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga Lífið „Balí hefur einfaldlega stolið hjarta mínu“ Lífið Íslenski hönnuðurinn sem Dorrit dýrkar Tíska og hönnun Söguleg rappveisla í Laugardalnum Tónlist Með sálfræðigráðu á leið í skartgripahönnun í Róm Tíska og hönnun Fékk sterkari bein án lyfja Lífið samstarf Stjörnulífið: Dætur Jóns Ásgeirs og Geirs H. Haarde giftu sig Lífið Þóttist hafa rekið bróður sinn sem mætti óvænt aftur Lífið Hver er Thomas Skinner? Tryllingur, framhjáhald og myndarlegar máltíðir Lífið FM Belfast bætir við aukatónleikum Lífið Fleiri fréttir Kynfræðingur, rektor og listakona styrktu tengslin FM Belfast bætir við aukatónleikum Þóttist hafa rekið bróður sinn sem mætti óvænt aftur Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga „Balí hefur einfaldlega stolið hjarta mínu“ Hver er Thomas Skinner? Tryllingur, framhjáhald og myndarlegar máltíðir Björk neitar Ísraelum um tónlist sína Enginn að rífast í partýi á Prikinu Hljóp undir fölsku nafni Úrslitaspurningin var um húðflúr aðalleikarans í Breaking Bad „Það jafnast enginn á við þig“ Hágrét þegar hún sagði mömmu að hún tæki ekki við búðinni Stjörnulífið: Dætur Jóns Ásgeirs og Geirs H. Haarde giftu sig Lítill rappari á leiðinni Ljúffengar uppskriftir undir tuttugu mínútum Fátt skemmtilegra en að klappa Einari á afturendann á almannafæri Haustlestur: Gotneskur drungi, magnaður sannleikur og boltarnir hans Trump Í fullkomnu starfi sem listrænn skipulagspési Krakkatían: Lína Langsokkur, Vegbúi og Afríka Hamingjustund þjóðarinnar í beinni útsendingu Allt að gerast í Rangárþingi hvað varðar lífsgæði íbúa Bakaríið í beinni útsendingu „Vökvagjöfin er ekki bara eitthvað sem ég trúi á“ Fréttatía vikunnar: Heimsmet, fúkyrði og brjóstahaldari Í leyfi frá skjánum til að styðja eiginmanninn í veikindum Ágústa Eva slær sér upp með KR-ingi Fagurfræði og ævintýralegt gróðurhús í Fossvogi Innviðaráðherra á von á barni Búið spil hjá Burton og Bellucci Hlaupadrottning eignaðist dreng með hraði Sjá meira