Lífið

Bakaríið í beinni út­sendingu

Boði Logason skrifar
Svavar Örn og Júlíana Sara eru umsjónarmenn Bakarísins á Bylgjunni alla laugardagsmorgna.
Svavar Örn og Júlíana Sara eru umsjónarmenn Bakarísins á Bylgjunni alla laugardagsmorgna. Bylgjan

Þau Júlíana Sara og Svavar Örn heilsa hlustendum Bylgjunnar og áhorfendum Vísis þennan laugardagsmorguninn í morgunþættinum Bakaríið.

Þau fara yfir málefni líðandi stunda á léttan máta og fá til sín góða gesti. 

Þátturinn hefst klukkan 9 og stendur fram að hádegisfréttum.

Þáttinn má horfa á í beinni útsendingu í spilaranum hér fyrir neðan.

Bylgjan Bakaríið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.