Bakaríið í beinni útsendingu Boði Logason skrifar 20. september 2025 08:32 Svavar Örn og Júlíana Sara eru umsjónarmenn Bakarísins á Bylgjunni alla laugardagsmorgna. Bylgjan Þau Júlíana Sara og Svavar Örn heilsa hlustendum Bylgjunnar og áhorfendum Vísis þennan laugardagsmorguninn í morgunþættinum Bakaríið. Þau fara yfir málefni líðandi stunda á léttan máta og fá til sín góða gesti. Þátturinn hefst klukkan 9 og stendur fram að hádegisfréttum. Þáttinn má horfa á í beinni útsendingu í spilaranum hér fyrir neðan.