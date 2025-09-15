Töldu nauðsynlegt að taka fast á Hells Angels og Kourani fær endurkomubann Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 15. september 2025 11:41 Í hádegisfréttum verður rætt við talsmann lögreglunnar vegna viðbúnaðs sem viðhafður var í tengslum við veisluhöld Hells Angels í Kópavoginum um helgina. Viðbúnaðurinn vakti mikla athygli en engin svör voru tiltæk hjá lögreglu þegar eftir því var leitað. Lögreglan segir nú að samtökin umdeildu hafi aukið umsvif sín og sýnileika upp á síðkastið og því hafi verið nauðsynlegt að bregðast við af festu. Einnig segjum við frá nýgerður samkomulagi sem refsifanginn Mohamad Kourani gerði á dögunum við íslenska ríkið. Hann hefur nú afsalað sér alþjóðlegri vernd og því verður honum vísað af landi brott þegar hann hefur afplánað helming refsingarinnar sem hann hlaut á sínum tíma. Á móti kemur endurkomubann sem gildir í áratugi. Einnig fjöllum við um áform um sameiningu Háskólans á Bifröst og Háskólans á Akureyri en bæjarráð Akureyrar hefur óskað eftir fundi með ráðherra um málið. Í sportpakka dagsins verður rýnt í lokaumferðina í Bestu deild karla sem hófst í gær. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Íslendingur dæmdur í þrettán ára fangelsi í Rússlandi Erlent Losnar fyrr og fær ekki að koma aftur í 30 ár Innlent Veit um fjögur sjálfsvíg tengd gervigreind Innlent Kallaði eftir aftöku heimilislauss fólks: „Drepa þau bara“ Erlent Þórdís Lóa ætlar ekki fram Innlent Þjófur fúlsaði við málverkunum en tók nóg af bjór Innlent Brueckner neitar að ræða við bresk lögregluyfirvöld Erlent Fordæma ummæli Musk á mótmælum gegn útlendingum Erlent Farmur flugvélaeldsneytis hafi ekki uppfyllt gæðastaðla Innlent Fannar bæjarstjóri kveður Grindavík Innlent Fleiri fréttir Bein útsending: Umhverfisþing 2025 Hells Angels á Íslandi hafi aukið umsvif sín og sýnileika Losnar fyrr og fær ekki að koma aftur í 30 ár Komið gott af borgarmálum og meirihlutaslit hafi engin áhrif Töldu nauðsynlegt að taka fast á Hells Angels og Kourani fær endurkomubann Ætlar sér formennsku hjá ungum Sjálfstæðismönnum Úr inniskónum og yfir í hringiðu heimsmálanna Þórdís Lóa ætlar ekki fram Ölvaðir og í annarlegu ástandi Farmur flugvélaeldsneytis hafi ekki uppfyllt gæðastaðla Þjófur fúlsaði við málverkunum en tók nóg af bjór Veit um fjögur sjálfsvíg tengd gervigreind Enn deilt um sameiningu: „Í raun sé verið að leggja niður Háskólann á Akureyri“ Vill drónavarnir á Íslandi Fannar bæjarstjóri kveður Grindavík Sundlauginni í Reykholti í Bláskógabyggð lokað í eitt ár Lögreglan vilji kæfa glæpahópa í fæðingu Farið yfir Vítisenglamálið og drónavarnir á Íslandi Neysluvatnið óhreint eftir að aurskriða féll Tæplega fimmtíu komast ekki um borð eftir að neyðarrenna var opnuð fyrir mistök Ekki blettur á ferlinum að missa vinnuna Myndband: Lögregla stóð vörð vegna Vítisenglaveislu Útgjöld vegna útlendingamála lækka um þriðjung Halla mun funda með Xi Jinping 40 ára afmæli Þorlákskirkju fagnað í Þorlákshöfn Vítisenglar lausir úr haldi og týndir ferðamenn Mikilvægt að sýna Grænlendingum stuðning Allir þrír lausir úr haldi Forseti Íslands ræðir fyrsta árið í embætti Í fangaklefa grunaðir um ólöglega dvöl Sjá meira