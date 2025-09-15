Glæpasagnahöfundur nældi sér í fyrirsætu Magnús Jochum Pálsson skrifar 15. september 2025 13:51 Tatiana og Ragnar eru einkar glæsilegt par. Glæpasagnahöfundurinn Ragnar Jónasson og Tatiana Ósk Hallgrímsdóttir, fyrirsæta og fyrrverandi forstöðumaður menningarmála hjá Edition, eru nýtt par. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa þau Ragnar og Tatiana verið að slá sér upp í sumar og ferðast nokkrum sinnum saman til útlanda. Þau mættu saman á fjölmenna frumsýningu glæpaþáttaraðarinnar Reykjavík Fusion í Haskólabíó síðastliðinn fimmtudag, 11. september, og má segja að þau hafi óbeint frumsýnt sambandið þar. Tatiana Ósk Hallgrímsdóttir er 32 ára og starfaði lengi sem fyrirsæta, meðal annars í Los Angeles, en hefur einnig unnið sem kynningarfulltrúi hjá RIFF og sem forstöðumaður menningarmála hjá Edition. Ragnar Jónasson, sem er 49 ára, þekkja allir glæpasagnaunnendur en hann hefur á síðustu fimmtán árum fest sig í sessi sem einn vinsælasti höfundur landsins. Ragnar er menntaður lögfræðingur og starfaði sem forstöðumaður skrifstofu slitastjórnar Kaupþings frá 2009 til 2015 og sem yfirlögfræðingur GAMMA frá 2015 til 2019 áður en hann færði sig yfir á fjárfestingasvið Arion banka. Samhliða störfum sínum í fjármálageiranum þýddi Ragnar fjölda verka eftir Agöthu Christie áður en fór sjálfur að skrifa gíðarvinsælar glæpasögur. Einnig hefur staðið fyrir fyrstu íslensku glæpasagnahátíðinni Iceland Noir með Yrsu Sigurðardóttur. Ragnar var áður giftur Maríu Margréti Jóhannsdóttir, blaðamanni á Morgunblaðinu, og á með henni tvær dætur. Þau skildu í maí eftir tuttugu ára samband, þar af tíu ára hjónaband. Ástin og lífið Tímamót Mest lesið Ein sú fegursta komin á fast Lífið Drake fékk brjóstahaldarann frá Guggu í fangið Lífið Glæpasagnahöfundur nældi sér í fyrirsætu Lífið Stjörnulífið: Gellurnar stóðu vaktina Lífið „Áttum góða tíma og mjög ástríkt samband að mestu“ Lífið Sjóðheit stemning á rauða dreglinum Tíska og hönnun Adolescence, The Studio og Colbert komu, sáu og sigruðu Lífið Lifði með fjögurra prósenta sjón án greiningar Lífið Stökkva út í sjó úr margra metra hæð og fréttamaður fékk að prófa Lífið Safnaði fyrir draumaferðinni á þremur mánuðum Lífið Fleiri fréttir Staða inn á fótboltavelli sem heiti það sama og bleyjutegund Glæpasagnahöfundur nældi sér í fyrirsætu Stökkva út í sjó úr margra metra hæð og fréttamaður fékk að prófa „Áttum góða tíma og mjög ástríkt samband að mestu“ Ein sú fegursta komin á fast Drake fékk brjóstahaldarann frá Guggu í fangið Stjörnulífið: Gellurnar stóðu vaktina Lifði með fjögurra prósenta sjón án greiningar Adolescence, The Studio og Colbert komu, sáu og sigruðu Kettir með engar rófur til sýnis Bein útsending: Haustbingó Blökastsins Safnaði fyrir draumaferðinni á þremur mánuðum Krakkatían: Vestfirðir, sundkappi og söngleikur Skyrið okkar ekki lengur ostur heldur jógúrt Snýr aftur sem ritstjóri eftir tvo áratugi Fréttatía vikunnar: Þingsetning, landsleikur og klamydía Nýr forseti ÍSÍ kallar eftir sameiginlegu átaki í lýðheilsu Ásdís Rán og Herbert Guðmunds glæsileg á frumsýningu Sveppi kominn í Púðursykur: „Vettvangur sem ég hef ekki farið inn á áður“ Stofnandi Omnom selur hönnunarhús í Akrahverfinu Sló sér upp með báðum á mótinu og endaði með sigurvegaranum Hollendingar bætast í sniðgönguhópinn Læknirinn með risa heimasmíðaðan pizzakofa í garðinum 2222 dagar sem betri útgáfa af sjálfum sér „Við erum eiginlega gangandi kraftaverk“ Síðasta vígið fallið: „Við erum búnir að ræða þetta í 22 ár“ Óttar selur glæsiíbúð í Garðabæ Guðlaugur Þór í klandri með klukkuna Brynja og Lil Curly ástfangin í draumkenndu fríi Ragnhildur Steinunn snýr aftur á hvíta tjaldið Sjá meira