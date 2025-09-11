Lífið

Tug­milljóna trúlofunarhringur ofurfyrirsætu vekur at­hygli

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Trúlofunin var eins og atriði úr rómantískri kvikmynd. Persónulegt og fallegt.
Sænska ofurfyrirsætan Elsa Hosk og breski athafnamaðurinn Tom Daly eru trúlofuð, tíu árum eftir að þau byrjuðu saman. Hosk greindi frá tímamótunum með fallegri myndafærslu á Instagram í gær, þar sem meðal annars mátti sjá trúlofunarhring hennar sem er stærðarinnar demantshringur frá skartgripafyrirtækinu Tiffany & Co.

Hosk og Daly byrjuðu saman árið 2015 og eiga eina dóttur, Tuulikki Joan, sem er fjögurra ára gömul. Þau búa saman í New York í Bandaríkjunum.

„Ég sagði já í sænskum villiblómagarði í nýju íbúðinni okkar, í borginni þar sem við kynntumst fyrir tíu árum, bara við tvö,“ skrifaði Hosk við færsluna.

Bónorðið var afar rómantískt. Daly hafði skreytt íbúðina með fallegum sænskum blómum og kertaljósum, og kom fyrirsætunni bersýnilega á óvart.

Síðar um daginn kom Daly Hosk á óvart með trúlofunarpartýi á veitingastað í nágrenninu, þar sem vinir og fjölskylda biðu þeirra og sprungu confetti-sprengjur þegar þau gengu inn.

Hamingjuóskum rignir yfir parið, meðal annars frá raunveruleikastjörnunni Kim Kardashian, fyrirsætunni Ashley Graham og leikkonunni Shay Mitchell.

Táknrænn fyrir árafjöldann

Trúlofunarhringurinn hefur vakið mikla athygli bandarískra slúðurmiðla. Samkvæmt Page Six er um tíu karata demantur í miðjunni, metinn á 350–500 þúsund bandaríkjadali, en „premium“-verð gæti numið allt að einni milljón dali. Miðað við núverandi gengi er hringurinn metinn á bilinu 43 til 123 milljónir íslenskra króna.

Hringurinn er með sporöskjulaga demanti í miðjunni ásamt 46 kringlóttum demöntum utan um frá Botsvana. Kegan Fisher, eigandi skartgripaverslunarinnar Frank Darling, segir í samtali við Page Six að hringurinn sé afar táknrænn fyrir árin sem þau hafa verið saman.

Ein af englum Victoriu

Hosk hóf feril fyrirsætuferilinn snemma á tíunda áratugnum. Hún hefur unnið fyrir stór nöfn í tískuheiminum, þar á meðal var hún ein af hinum viðfrægu Victoria's Secret englum sem sýndu nýjustu undirfatalínur nærfatarisans á árlegri tískusýningu fyrirtækisins. Sýningin naut mikilla vinsælda og var hún einn stærsti sjónvarpsviðburðurinn á ári hverju. Auk þess hefur hún setið fyrir á forsíðum helstu tískutímarita í heimi.

Victoria's Secret tískusýning í New York árið 2018.Getty/by Taylor Hill/FilmMagic

Daly er breskur frumkvöðull og einn af stofnendum fyrirtækisins District Vision sem sérhæfir sig í hágæða hlaupagleraugum og útivistavörum. Fyrirtækið sameinar hönnun og virkni með það að markmiði að bæta frammistöðu og upplifun hlaupara. 

