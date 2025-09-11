Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, situr tíma hjá Hillary Clinton, fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna, í MPA-námi sínu við Columbia-háskóla þessa önn.
Áslaug Arna, sem hefur verið í leyfi frá þingmennsku síðan í maí vegna námsins, er með hópspjall (e. community chat) á Instagram þar sem hún deilir með fylgjendum sínum fréttum af náminu þar yta.
Í skilaboðum í gær greindi hún frá því að sumarönn skólans hefði klárast síðustu mánaðamót og haustið handan við hornið.
„Fyrir haustönnina var síðan verkefnið stórt að velja áfanga, prófa og pússla saman sinni eigin stundatöflu. Ég er mjög spennt fyrir mörgum áföngum og hlakka til haustsins. Þetta klárast nú í lok vikunnar og er að taka á sig mynd, samkeppnin er talsverð og í suma áfanga þurfti sérstaklega að sækja um með umsóknarferli sem hófst í sumar,“ skrifaði Áslaug.
„Þar má nefna áfangann sem Hillary Clinton kennir alla miðvikudaga ásamt dean skólans og heitir: Inside the Situation room og snýst um ákvarðanatöku leiðtoga, sérstaklega í krísum og er mjög áhugavert að sitja núna þar sem það er mjög náið því sem er að gerast í heiminum á hverjum degi,“ skrifaði hún jafnframt.
Námsdvöl Áslaugar hefur ekki verið óumdeild þar sem hún sleppti því að kalla inn varamann þegar hún fór út til Bandaríkjanna í maílok og þáði því full laun þar til Birna Bragadóttir, sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, tók sæti hennar 4. júlí.
Við þingsetningu Alþingis á þriðjudag mátti hins vegar sjá varamann Áslaugar, lögmanninn Sigurð Örn Hilmarsson, sem fær að spreyta sig á þinginu þar til Áslaug kemur aftur í maí 2026.
