Síðasta vígið fallið: „Við erum búnir að ræða þetta í 22 ár“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kormákur Geirharðsson, annar eiganda Ölstofunnar, segir kominn tíma á sjónvarp á staðnum svo hægt sé að halda gestum yfir landsleikjahlé.
Kormákur Geirharðsson, annar eiganda Ölstofunnar, segir kominn tíma á sjónvarp á staðnum svo hægt sé að halda gestum yfir landsleikjahlé. Vísir/aðsend/Anton Brink

Ölstofa Kormáks og Skjaldar hefur komið fyrir sjónvarpi þar sem áður var krítartafla með bjórverði. Eigendur létu verða af því eftir að hafa rætt málið í 22 ár. Einhvern veginn verði að halda kúnnum í húsi þegar áfengisgjald hækkar stöðugt. Ölstofan sé þó ekki að breytast í sportbar.

Ónefndur fastakúnni hvíslaði því að blaðamanni í gær að ákveðin tímamót hefðu orðið í vikunni þegar landsleikur Íslands og Frakklands var sýndur á Ölstofunni. 

Blaðamaður heyrði hljóðið í Kormáki Geirharðssyni, öðrum eiganda Kormáks og Skjaldar, sem viðurkennir að um heljarinnar tíðindi væri að ræða. „En hins vegar settum við krítartöfluna í sjónvarpið,“ tekur hann þó fram..

„Þetta gerðist bara í fyrradag, sjónvarpið var frumsýnt með leik Íslands og Frakklands, eftir mikinn mótþróa hjá okkur.“

„Maður verður að lifa með því hvernig hlutirnir þróast.“

Verðlistinn verður áfram til sýnis á skjánum líkt og krítartaflan hafi aldrei farið en stöku leikir verða líka sýndir.

„Við ætlum að reyna að taka það í forbifartet á dauða tímanum því við komumst að því að við tæmdum alltaf Ölstofuna þegar fólkið fór að horfa á einhverja leiki úti í bæ. Fólk fer heim yfirleitt um sjöleytið þegar leikirnir eru að byrja, eða fer á sjálfa leikina,“ segir Kormákur.

Ölstofa Kormáks og Skjaldar á einn dyggasta fastakúnnahóp landsins.Vísir/Vilhelm

Er síðasta vígið fallið?

„Já, við erum búnir að ræða þetta í 22 ár þannig það var eiginlega núna helst. Við verðum að halda kúnnunum inni í húsi eftir síðustu áfengisgjaldahækkanir,“ segir hann.

Og er Ölstofan orðin að sportbar?

„Það er fulllangt gengið, við verðum alltaf Ölstofa. En það var rosastemming í fyrradag og fastagestirnir voru mjög ánægðir með þetta.“

Enginn sem fór í fýlu?

„Það fór enginn í fýlu því það hafa flestir verið úti að reykja og færri inni. Þetta er okkar viðleitni í að jafna þetta aðeins út,“ segir Kormákur.

