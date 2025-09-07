Myndaveisla: Líf og fjör á Ljósanótt Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. september 2025 11:41 Fólk á öllum aldri sótti stórtónleikana á laugardagskvöld. Vísir/Viktor Freyr „Það var líf og fjör í bænum allt frá morgni til kvölds og við finnum hvernig fólk tekur svo sannarlega undir leiðarstefið okkar Saman með ljós í hjarta,“ segir Guðlaug María Lewis, verkefnastjóri Ljósanætur, fjölskyldu- og menningarhátíð Reykjanesbæjar. Hátíðin heppnaðist afar vel en telja skipuleggjendur að tugþúsundir hafi lagt leið sína í miðbæ Reykjanesbæjar til að fagna Ljósanótt. Fjölbreytt dagskrá var í boði, þar á meðal árlega Árgangagangan, listasýningar, barnasýningar, tónlistaratriði og tívolí. Í gærkvöldi voru stórtónleikar þar sem meðal annars VÆB, Stuðlabandið, Sigga Beinteins og Steindi og Auddi komu fram. Að lokum var flugeldasýning og segir Guðlaug það hafa skapað ógleymanlega stemningu í miðbænum. Síðasti dagur hátíðarinnar er í dag en henni lýkur í kvöld þegar Bjartmar Guðlaugsson setur hátíðlegan lokapunkt í kvöldmessu í Keflavíkurkirkju. Lögð var áhersla á að um fjölskylduhátíð væri að ræða.Vísir/Viktor Freyr Félagarnir Auddi og Steindi stigu síðastir á svið á stórtónleikunum.Vísir/Viktor Freyr Sigga Beinteins hreif með sér lýðinn.Vísir/Viktor Freyr Stuðlabandið steig á svið.Vísir/Viktor Freyr Hin árlega flugeldasýning var að venju.Vísir/Viktor Freyr Svo virðist sem allir hafi skemmt sér, börn og fullorðnir.Vísir/Viktor Freyr Skipuleggjendur telja að tugþúsundir hafi mætt á hátíðina.Vísir/Viktor Freyr GDRN tók lagið með Stuðlabandinu.Vísir/Viktor Freyr Alls konar ljós má sjá á Ljósanótt.Vísir/Viktor Freyr Ljósanótt Reykjanesbær Mest lesið Pabbi fyrir tvítugt, ekkill þrítugur, afi um fertugt og veltir rúmum milljarði Áskorun Pamela slær á sögusagnirnar Lífið Vill brúa bilið milli almennings og réttarkerfisins Lífið Glæsibústaðir yfir hundrað milljónum Lífið Krakkatían: Eurovision, skíðasvæði og portúgalska Lífið Tók sex ólíka stera fyrir hjartastoppið: „Þannig ég segi nei við sterum“ Lífið Myndaveisla: Líf og fjör á Ljósanótt Lífið Allt ætlaði um koll að keyra í Borgarleikhúsinu Lífið Balta bregst bogalistin Gagnrýni Hætti að þurfa að ryksuga upp hárin eftir hverja sturtu Lífið samstarf Fleiri fréttir Myndaveisla: Líf og fjör á Ljósanótt Vill brúa bilið milli almennings og réttarkerfisins Krakkatían: Eurovision, skíðasvæði og portúgalska Pamela slær á sögusagnirnar Nýupptekið grænmeti á Flúðum í dag og opnar garðyrkjustöðvar Haustbingó í beinni á sunnudag Fréttatía vikunnar: Friðlýsing, frumsýning og handtaka Allt ætlaði um koll að keyra í Borgarleikhúsinu Hleypur 110 kílómetra á dag til að setja heimsmet Tók sex ólíka stera fyrir hjartastoppið: „Þannig ég segi nei við sterum“ Glæsihöll Livar og Sverris á Arnarnesi til sölu Eldgos og elskhugar á frumsýningu Eldanna Segir Candy hafa séð að faðir hans væri „skrímsli“ á undan öðrum Glæsibústaðir yfir hundrað milljónum Yfir sig ástfangin og býr bæði á Spáni og Íslandi Friðrik Þór og Guðrún selja 225 milljón króna parhús í Hlíðunum „Stolt af því að hafa ekki gefist upp á sjálfri mér“ Enn ástfangnari að sjá maka sinn í foreldrahlutverkinu „Klárari, sætari og skemmtilegri með aldrinum“ Mömmupasta að hætti Lindu Ben Tökur á Disneymynd, óttalaus rotta eða eru allir vinir í Vesturbænum? Skvísur landsins skáluðu í miðborginni Vildi frekar hafa David Hasselhoff uppá vegg en Jón Ólafs „Pabbi hélt alltaf að þú værir kunta, takk fyrir að sanna það“ Gengu um rústir ratsjárstöðvar og klifu fáfarnasta fjall Hornstranda Kaupir fjórða húsið við sömu götu Tælenskar salatvefjur í anda Cheesecake Factory Íslenskur Hollywood-leikari selur íbúð í Seljahverfinu Hætta með Þarf alltaf að vera grín? af persónulegum ástæðum Íbúð í Vesturbænum með mikinn karakter Sjá meira