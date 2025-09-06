Mikið var um dýrðir á Ísafirði um helgina þegar stórsýningin Gullkistan var sett af forseta Íslands. Með atvinnuvegasýningunni er ætlað að sýna hvað starfsemi á Vestfjörðum hefur upp á að bjóða.
Í fréttatilkynningu frá Vestfjarðastofu segir að rúmlega áttatíu fyrirtæki, stofnanir, listamenn og frumkvöðlar komu sér fyrir á sýningarsvæðinu sem er í íþróttahúsinu á Torfsnesi í Ísafjarðarbæ. Halla Tómasdóttir setti sýninguna, klædd Vestra-treyju, á laugardagsmorgun en viðstödd voru einnig Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra og Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra.
„Sýningin Gullkistan Vestfirðir heppnaðist stórkostlega vel. Íþróttahúsið á Torfnesi var fullt af góðum gestum í allan dag og kom það fólki á óvart hversu gríðarmikla breidd er að finna í vestfirsku atvinnu- og menningarlífi. Sýnendur voru himinsælir með aðsóknina og fundu líka kjörinn vettvang til að efla tengsl innan svæðis og kynnast nýju fólki,“ sagði Anna Sigríður Ólafsdóttir, einn af skipuleggjendum sýningarinnar hjá Vestfjarðastofu.
Auk sýningarinnar var hægt að hlusta á alls kyns tónlist, til dæmis djassdúó og kvennakór. Þá hélt Guðni Th. Jóhannesson, fyrrverandi forseti Íslands, erindi um söguna af togvíraklippunni í þorskastríðinu við Breta.
Önnur erindi voru haldin, svo sem um framtíðarskipulag Vestfjarða og fjárfestingar og nýsköpun.