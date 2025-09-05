Húðflúraði Diogo Jota á kálfann sinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. september 2025 13:02 Nýja húðflúrið hjá Rúben Neves. Instagram Portúgölsku landsliðsmennirnir Rúben Neves og Diogo Jota voru miklir og góðir vinir. Það var því mjög erfitt fyrir Neves þegar Jota lést í bílslysi í sumar. Neves var að spila með Al-Hilal í heimsmeistarakeppni félagsliða í Bandaríkjunum þegar hann frétti af örlögum vinar og var kominn til Portúgal innan við hálfum sólarhring síðar þar sem hann sýndi eiginkonu Jota og fjölskyldu hans mikinn stuðning. Neves er staðráðinn að heiðra minningu vinar sína á alla mögulegan hátt. Hann ætlar að skipta yfir í númer Jota í portúgalska landsliðinu og hann hefur nú þegar fengið sér nýtt húðflúr. Neves lét húðflúra Diogo Jota og hann saman á kálfann sinn. Þar má sjá Neves faðma Jota eftir leik með portúgalska landsliðinu. Neves og Jota léku saman hjá Wolverhampton Wanderers frá 2018 til 2020 eða þar til að Jota var seldur til Liverpool. Þeir kynntust eflaust fyrst þó með yngri landsliðum Portúgals en Jota var einu ári eldri. Jota kom líka á láni til Porto þegar Neves spilaði þar. View this post on Instagram A post shared by WarmUp (@warmup) Andlát Diogo Jota Portúgalski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Anníe Mist selur CrossFit Reykjavíkur og BKG meðal kaupenda Sport Stórsér á stjörnunni eftir leikfang dótturinnar Golf Allir lögðust niður eftir óvænta og ágenga truflun í fótboltaleik Fótbolti Þróttur lánar sextán ára strák til Inter Milan Íslenski boltinn Levy var neyddur til að hætta Enski boltinn Caitlin Clark ekki meira með á tímabilinu Körfubolti Fantasýn: „Ekki kaupa Isak núna“ Enski boltinn Messi skoraði tvö í síðasta landsleiknum í Argentínu Fótbolti Húðflúraði Diogo Jota á kálfann sinn Fótbolti Rekinn af velli eftir aðeins sex sekúndur af NFL tímabilinu Sport Fleiri fréttir Orðin dýrust í sögu kvennaboltans Húðflúraði Diogo Jota á kálfann sinn „Alltaf mikil samkeppni og maður þarf að vera klár í það“ „Megum alls ekki vanmeta Aserbaísjan“ Fantasýn: „Ekki kaupa Isak núna“ Messi skoraði tvö í síðasta landsleiknum í Argentínu Allir lögðust niður eftir óvænta og ágenga truflun í fótboltaleik Levy var neyddur til að hætta Þróttur lánar sextán ára strák til Inter Milan Maðurinn sem keyrði á Liverpool stuðningsfólkið neitar sök Ein sú besta gæti snúið aftur eftir 20 mánaða fjarveru Gæti orðið fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið Hetja Blika: „Einn leikur í einu“ „Betra fótboltaliðið tapaði í dag“ Óvænt tap Þýskalands og Belgía skoraði sex Sameiginlegt lið Grindavíkur og Njarðvíkur upp í Bestu eftir ótrúlegan sigur Uppgjör: Víkingur - Valur 3-2 | Víkingur náði í dýrmæt stig í fallbarátunni Ólafur Ingi: „Sjálfum okkur verstir“ Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-1 | Ótrúleg endurkoma og Blikar að stinga af Levy hættur hjá Tottenham eftir 25 ár í starfi Uppgjörið: Tindastóll - Fram 1-0 | Lífsnauðsynlegur sigur Stólanna Uppgjörið: Ísland - Færeyjar 1-2 | Íslendingar í gjafastuði Valsmenn semja við einn markahæsta leikmanninn í Lengjunni Arnar og Hákon sátu fyrir svörum Mættust í fótboltagolfi fyrir stórleik kvöldsins Fundu efnið sem felldi fótboltastelpurnar í öllu gúmmíi á gervigrasi Isak í fjölmiðlafeluleik Mo Salah var ekki skemmt vegna færslu um fyrrum félaga Guðjohnsen bræður berjast um sömu stöðu en gætu spilað saman Setti nýtt heimsmet í Liverpool treyjum Sjá meira